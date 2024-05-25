«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

Мнение Ильи Васильева.

«Зенит» – чемпион. Хотя сезон-2023/24 – самый проблемный для Сергея Семака. Необычно, ведь его тренерский штаб всегда был успешен в кризис-менеджменте:

● осенью-2018 терпел из-за несбалансированного наследия Мирчи Луческу и Роберто Манчини, травм и усталости лидеров, но весной вынес всех благодаря идеальным трансферам;

● в сезоне-2019/20 адаптировался к травме Малкома и аренде Александра Кокорина в «Сочи», а после карантина без проблем выиграл золотой дубль;

● провалил ЛЧ-2020/21 и чуть не рухнул в чемпионате (осенью первым шел ЦСКА), но упростил игру с помощью Юрия Жиркова и Александра Ерохина, дождался восстановления лидеров, уже к декабрю вернулся на вершину и спокойно забрал титул;

● осенью 2021-го перестроил «Зенит» с 4-4-2 на 3-4-3, впервые вышел в евровесну и опережал «Динамо» на два очка. Весной легко улетел от конкурентов на фоне изменившейся из-за отъезда Ярослава Ракицкого обороны;

● без видимых проблем выиграл пятое чемпионство подряд, но и здесь топ-работа: сбалансированный переход на 4-3-3, комбинационный футбол ради свободы Малкома, очень слаженная оборона, погашенный конфликт из-за атаки на Дмитрия Чистякова.

Пять сезонов подряд Семак адаптировался к каждому кризису, в нужный момент удачно менял игру и идеально держал раздевалку. Но сейчас сытый и богатый «Зенит» чуть не увяз, а проблемы не прекращаются весь сезон: если осенью темп набора очков был не таким плохим, то сейчас – худший отрезок в карьере Семака. Команда все равно в топе по всем метрикам, но впервые вообще не прибавила весной.

«Зенит» стал чемпионом, но этот сезон – сигнал о необходимости меняться.

Так что именно не так с «Зенитом»?

Трансферы – провал. «Зенит» не адаптировался к уходу Малкома и Кузяева

Главная причина неуверенного сезона – «Зенит» оказался не готов к отъезду Далера Кузяева и Малкома. Прибавляем саботаж Вендела, который приехал только к третьему туру. Умножаем на отсутствие Родригао: из-за проблем бразильца со здоровьем «Зенит» начал сезон с Ренаном и Чистяковым в центре, которые не устраивали Семака из-за постоянных привозов Роберта и ограниченности Дмитрия на мяче.

В итоге фундамент прошлого сезона был разрушен: «Зенит» потерял главного нападающего (Малком), самого балансирующего полузащитника (Кузяева), взламывающего креативщика (Вендела) и лучшего центрального защитника (Родригао).

Боссы угадали только с трансфером Страхини Эраковича: Александр Коваленко сыграл 49 минут за сезон, Ду Кейрос уже зимой вернулся в Бразилию, Вильзон Изидор изначально не подходил по стилю и почти не играл, Марио Фернандес лечился и не провел ни одного полного матча.

Осенние кадровые потери постоянно влияли на стиль:

● на старте сезона «Зенит» сохранил 4-3-3, но Кузяева заменял стилистически другой запасной Александр Ерохин, Клаудиньо вынужденно забрал роль Вендела, Семак не мог определиться с вингером. В итоге «Зенит» потерял в прессинге, созидании и завершении;

● с Фернандесом «Зенит» перешел на 3-5-2, где Вячеслав Караваев играл правого центрального защитника, Вендел и Клаудиньо поменялись полуфлангами, а Матео Кассьера и Иван Сергеев впервые заиграли вместе. Получалось неплохо, но «Зенит» создавал мало моментов после диагоналей на Марио, а затем русский бразилец сломался, и снова пришлось меняться;

● из-за травм Родригао, Фернандеса, Караваева и Андрея Мостового «Зенит» перешел на 4-4-2 с Нуралы Алипом в центре обороны и Эраковичем справа в защите – «Зенит» набирал очки, но становился медлительнее.

Осенью «Зенит» потерял баланс и стал более уязвимым. Зимой купили Артура на замену Малкому, Нино в центр защиты, Педро на левый край атаки и Ильзата Ахметова на лавку, восстановились Фернандес и Мостовой. Ожидался возврат к 4-3-3 и тотальный вынос всех, но Артур так и не адаптировался, Мостовой проваливает весну, магия Вендела и Клаудиньо испарилась, Марио снова сломался, весной Кассьерра и Сергеев перестали забивать пачками (исключение – выезд в Грозный).

Главными суперзвездами стали Эракович и Нино: благодаря им «Зенит» мало допускает и хорош на своей половине даже с учетом поражений, а Семак даже вернулся к 3-5-2.

За два трансферных окна «Зенит» так и не нашел баланс в центре поля: без объемного полузащитника команда теряет в обороне и поиске пространства. Мяч слишком долго остается у Клаудиньо и Вендела, нет динамичного адреса на чужой половине, поэтому игра замедляется.

За два трансферных окна «Зенит» не решил проблемы на флангах обороны: отпустил Арсена Адамова после качественной предсезонки, потерял Фернандеса из-за травм и физической готовности (плюс в той же зоне проблемы с Караваевым), зачем-то отправил Данила Кругового во вторую команду (актуально из-за травм Сантоса).

За два трансферных окна «Зенит» не прибавил на краях атаки: Андрей Мостовой и Густаво Мантуан слишком похожи (еще и Изидору комфортнее бежать за спину), а купленный вместо Малкома Артур не адаптировался, а в последних матчах вообще выходил левым латералем.

Проблемы «Зенита» глубже, чем провальные трансферы. После 24 февраля 2022-го они перестали быть системными: ранее закупались точечно (Барриос, Сантос, Вендел, Клаудиньо), основная активность – из-за обмена на Юри Алберто (приезжали Иван Куарезма, Ду Кейрос, Густаво Мантуан и Педро), переходы из РПЛ не усилили (Изидор, Фернандес, Коваленко, Ахметов), полгода искали замену Малкому.

Во-первых, доступных качественных россиян почти нет на рынке – всех разобрали «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, никто не хочет ехать в Петербург на лавку.

Во-вторых, иностранцы куплены рандомно: Изидор – аренда в последний момент (он собирался во Францию), Эраковича активировали из-за интереса «Спартака», Нино перешел внезапно, Педро – часть сделки по Юри Алберто.

«Зенит» все еще самый сбалансированный в РПЛ, но стал уязвимее из-за внутренних проблем

Чемпионство все равно логично: даже такой вялый «Зенит» – в топе всех метрик. «Зенит» создает чуть меньше «Динамо», зато обладает лучшей обороной сезона.

«Зенит» перестал быть доминирующим: даже в дебютном сезоне Семака разница между ожидаемыми забитыми и пропущенными была больше. Раньше команда уничтожала в концовках, теперь же соперники играют на равных, а единственный топ-отрезок – начало вторых таймов.

Как итог: «Зенит» стал медлительным и упустил слишком много концовок («Ростов», дважды «Динамо», «Локо», «Факел»).

Что не так с игрой «Зенита»

Главные эпитеты о «Зените»-2023/24: лень, апатия, медлительность.

Парадокс в том, что Вендел и Клаудиньо – лидеры РПЛ по большинству атакующих метрик: совершают много рывков, в постоянном поиске мяча – но мы все равно считаем «Зенит» тяжелым.

Почему?

Первая причина – «Зенит» стал осторожнее во всем. Даже в нападении. Теперь владение – не способ вынести соперника, а легальный оборонительный метод. По сути, новая разыгрывающая роль Клаудиньо стала удерживающей: он часто обостряет, но теперь вынужден играть ниже, из-за чего теряется игрок впереди. Вендел в правом полуфланге тоже теряет часть динамики и реже обостряет. В таком режиме против «Зенита» проще обороняться: он долго взламывает, потому что играет далеко от ворот, а соперники спокойно перестраиваются.

Вторая – в таком режиме «Зенит» слишком вальяжен и не чувствует, что пора дожимать. Семак несколько раз побеждал на классе, но выключался за 30-40 минут. Более пятнадцати матчей с унылым ватокатом, когда «Зенит» не уходил в отрыв или ждал, что соперник не побежит отыгрываться. Дальше не получается собраться или даже нет на это времени: «Локомотив» (1:2) и «Факел» (1:1) забили перед финальным свистком, «Оренбург» (1:0) возил весь второй тайм, «Динамо» дождалось стандарта (0:1), «Рубин» (0:2) и ЦСКА (0:1) спокойно отбились в Петербурге.

Третья – фактор Кассьерры. Кажется, «Зенит» так и не понял, как задействовать Кассьерру в 4-3-3. Ему нужны партнеры рядом, которые не только сделают момент, но и дополнительно загрузят защитников (например, так делали Ерохин и Сергеев). В классической конфигурации «Зенит» убивал эффективность Кассьеры: Вендел и Клаудиньо далеко, Артур и Мостовой на флангах, а колумбиец остается один и с трудом выгрызает моменты.

Менеджмент «Зенита» обязан помочь Семаку

Заслужил ли Семак увольнение таким неуверенным сезоном? Точно нет: даже в таком сезоне «Зенит» в шаге от золотого дубля как одна из самых сбалансированных команд чемпионата, а Семак не был аморфным и постоянно искал новые ходы.

Семаку доверяют из-за хорошей раздевалки и тактической адаптивности: он постоянно перестраивался и ставил удобный футбол для лидеров. Но руководство заигралось в Football Manager: нельзя слепить работающую команду из любого подбора игроков. Клуб не станет сильнее, если подписывать не подходящего по стилю Изидора, надеяться на диагонали Фернандесу, разменивать Кузяева на Ду Кейроса, а затем рассчитывать, что Семак всех совместит.

Состав «Зенита» все еще подходит под доминирующий футбол: Сантос – самый совершенный защитник РПЛ, Вендел и Клаудиньо – главные творцы, Педро – сильный дриблер, Кассьерра и Сергеев – топ-нападающие по меркам РПЛ, Мостовой – качественный паспорт, Нино – Эракович – Барриос могут за всеми подчищать.

Но этот состав нуждается в освежении: нападающем-ориентире, атакующем полузащитнике, который усилит после замен и заставит шевелиться Клаудиньо и Вендела (или даже заменит их), крайнем защитнике, чтобы подменять Караваева и Сантоса.

Цикл этой команды заканчивается – пора запускать перестройку.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Павел Бедняков, Владимир Астапкович