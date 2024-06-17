На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько

И даже стрельба.

У немецкой полиции на Евро-2024 очень много работы. Прошло всего три дня – а инцидентов уже полно.

Причем по всей Германии.

Драка в Гельзенкирхене: арестованы семь сербов

Пока самое шумное проявление фанатской агрессии – перед матчем Сербии с Англией. Стычка началась возле бара, где отдыхали сербские фанаты. На сто процентов пока неясно, кто инициировал конфликт, но в итоге две группы бросали друг в друга стулья и другую мебель, пока не прибыли 200 полицейских.

Полиция сообщила, что в драке участвовали сербские и английские фанаты. Арестовали семерых граждан Сербии, подана уголовная жалоба на серьезные телесные повреждения. По другой версии, это могло быть конфликтом сербов с албанцами, их сборная играла за сутки до в Дортмунде, но между городами всего полчаса езды, такое пересечение не выглядит удивительным.

В целом УЕФА особенно готовился к инцидентам именно на матче Сербия – Англия, его отнесли к категории повышенного риска, полиция ждала беспорядков от группы сербских хулиганов численностью до 500 человек. Матч стал единственным на Евро-2024, где ввели ограничения на алкоголь: продавали только слабоалкогольное пиво (2,8 градуса), за один раз разрешали заказать не более двух порций, нести на трибуны запретили. А еще в день игры действовал запрет пить алкоголь на центральной площади Гельзенкирхена.

В Англии тоже готовились: больше 1600 болельщиков, получивших запрет на посещение матчей, вынудили сдать паспорта полиции. Чтобы они ни в коем случае не смогли пройти на немецкие стадионы.

Вероятно, масштаб проблем снизили, но полностью избежать не удалось.

В Дортмунде албанцы развернули флаги организации, которую в Сербии признали террористической

Хоть полиция и отрицает участие албанцев конкретно в гельзенкирхенской драке, вокруг Албании и Сербии на Евро напряжение растет.

В соцсетях появилось видео, где один из болельщиков сорвал сербский флаг, висевший в пешеходной зоне рядом с флагом Албании.

А на дортмундском матче Албания – Италия заметили флаги Армии освобождения Косово (АОК).

Это албанская военизированная организация, которая боролась за отделение Косово от Югославии в конце 90-х – в Сербии сейчас она признана террористической. АОК неоднократно обвиняли в военных преступлениях и финансировании за счет торговли наркотиками.

УЕФА завел на Албанию дисциплинарное дело, там четыре пункта: за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на поле». О каком именно провокационном сообщении речь, не уточняют.

На матче Сербии фанаты вешали флаги страны со включенной территорией Косово. В стране, объявившей о независимости в 2008-м (в отборе УЕФА принимает участие как самостоятельная), тут же отреагировали.

«Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем! – написала член парламента Косово от партии Альянс за будущее Косово Тиме Кадрияй. – Сербские болельщики вдохновленны радикальной националистической политикой, они вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой! Мы призываем Министерство иностранных дел Косово немедленно отреагировать и просим УЕФА как организатора соревнований осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!»

Девушку ударили ногой в спину. Шотландцы, в фан-зоне Мюнхена

Первый индицент на турнире, прозвучавший в медиа – еще до матча открытия.

В Мюнхене трое болельщиков сборной Шотландии, приехавшие из Северной Ирландии, оскорбили в фан-зоне 22-летнюю девушку. Более того, ее ударили ногой в спину. В чем была суть конфликта и что стало причиной такой агрессии, неизвестно.

Полиция задержала нарушителей, но вскоре отпустила: внесли залог.

В Гамбурге полиция стреляла в мужчину с молотком и коктейлем Молотова

А это самое опасное происшествие.

В Гамбурге мужчина вышел из бара с киркой (возможно, с кровельным молотком) и бутылкой зажигательной смеси. Он стал угрожать полицейским.

В ответ они выстрелили в воздух, потом применили перцовый баллончик и, когда мужчина отказался сдаваться, выстрелили ему в ноги. Нападавший жив, после медицинской помощи на месте его увезли в госпиталь.

Это не было похоже на теракт, но выглядело страшновато.

Так полиция Германии готовилась к Евро-2024. Сейчас есть даже кодовое слово для опасности – «Панама»

Подготовку к турниру в плане безопасности начали за несколько лет до Евро. У Германии значительный опыт больших событий, тут ориентировались в первую очередь на ЧМ-2006 и политические саммиты G7. По ходу всего турнира постоянно дежурить будут 22 тысячи полицейских.

Глава МВД земли Северный Рейн – Вестфалия Херберт Ройль в интервью DW рассказал, что вокруг стадионов устроены большие бесполетные зоны для защиты от атаки дронов, у полиция появилась техника против беспилотников. Сообщали и о превентивных мерах против воров- карманников.

Классика жанра – взаимодействие с иностранной полицией. На Евро-2024 работают 350 сотрудников из других стран Европы, они помогают обеспечивать безопасность во время фанатских шествий. Особенно много полицейских из Франции. Немцы в ответ помогут с безопасностью во время Олимпийских игр в Париже.

Количество конфликтов вынуждает искать необычные решения. Как сообщает As, в любой напряженной ситуации или при угрозы со стороны ультрас людям советуют использовать кодовое слово – «Панама». Чтобы по такому сигналу полицейские могли сразу понимать, в чем проблема, и не нужно было тратить время на объяснения, особенно при языковом барьере.

Стрельба на Евро. Но на теракт не похоже

Фото: Gettyimages.ru /Sascha Schuermann; Christoph Reichwein/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов