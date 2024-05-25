«Зенит» – гегемон! В РПЛ чемпион так и не сменился

«Зенит» – чемпион РПЛ-2023/24! «Краснодар» и «Динамо» меняли друг друга во главе таблицы, но на самом финише туда ворвался «Зенит». И не упустил золото впервые за шесть лет, хотя был очень близок.

● «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Это повторение рекорда страны: в период с 1996 по 2001 годы шесть титулов подряд взял «Спартак».

● Это было буквально на грани: решающий мяч Артур забил на 85-й минуте! Без него чемпионом бы стал «Краснодар».

Последний раз петербуржцы не добирались до титула в 2018-м, когда Роберто Манчини занял всего лишь пятое место. «Локомотив» Юрия Семина взял титул как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.

● У «Краснодара» мог случиться дебютный титул. Зашли с Сергеем Галицким во Вторую лигу в 2008-м, с тех пор взяли три бронзы (2015, 2019, 2020), слышали гимн Лиги чемпионов и дважды проиграли финал Кубка России (2014, 2023).

● По числу чемпионств «Спартак» больше не впереди: по 10 с «Зенитом», шесть у ЦСКА. Если брать лишь Премьер-лигу, то петербуржцы доминируют.

Охххх, это были легендарнейшие два часа в истории РПЛ! «Зенит» вырвал титул только на 85-й

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев