«Зенит» – гегемон! В РПЛ чемпион так и не сменился
«Зенит» – чемпион РПЛ-2023/24! «Краснодар» и «Динамо» меняли друг друга во главе таблицы, но на самом финише туда ворвался «Зенит». И не упустил золото впервые за шесть лет, хотя был очень близок.
● «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Это повторение рекорда страны: в период с 1996 по 2001 годы шесть титулов подряд взял «Спартак».
● Это было буквально на грани: решающий мяч Артур забил на 85-й минуте! Без него чемпионом бы стал «Краснодар».
Последний раз петербуржцы не добирались до титула в 2018-м, когда Роберто Манчини занял всего лишь пятое место. «Локомотив» Юрия Семина взял титул как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.
● У «Краснодара» мог случиться дебютный титул. Зашли с Сергеем Галицким во Вторую лигу в 2008-м, с тех пор взяли три бронзы (2015, 2019, 2020), слышали гимн Лиги чемпионов и дважды проиграли финал Кубка России (2014, 2023).
● По числу чемпионств «Спартак» больше не впереди: по 10 с «Зенитом», шесть у ЦСКА. Если брать лишь Премьер-лигу, то петербуржцы доминируют.
Охххх, это были легендарнейшие два часа в истории РПЛ! «Зенит» вырвал титул только на 85-й
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Зенит заслужил титул и без меня
После такого сезона всем остальным должно быть стыдно. Зенит сделал всё, чтобы отдать золото, но никто не взял, потому что жалкие днища...
Зенит - с чемпионством!
Ошибся в обоих пунктах. Во-первых, какой ты болельщик, если первое что пишешь после чемпионства это о его якобы незаслуженности? Во-вторых, вся эта чушь про "не заслужил", "чемпионы по игре" это чушь и есть.
Зенит уверенно станет Чемпионом с разницей в 5-10 очков !
Но и в этом сезоне, я как посторонний наблюдатель мало сомневался перед последним туром в Золотом Дубле Зенита !
С какой кстати им ложиться, если есть все шансы на трофей)))
Кто такую ересь пишет?)))
Свободен.
Песьяков ладно, его вратарём и так было трудно назвать)
Então você deveria ter escrito assim:
Como queima na capital)
O zenit mereceu o título sem mim
а, ну там Динамо Москва еще и чемпион 1981, инфографика как всегда огонь )))