«Заказать пиццу – и есть только корочки». 18 способов описать Саутгейта в сборной Англии

Только неправильные ответы.

Англия стартовала на Евро-2024 в фирменном стиле Гарета Саутгейта: осторожность, аккуратность, осторожность, аккуратность. 1:0 с Сербией привели к тому, что более 80% читателей Спортса к моменту выхода этого материала проголосовали за то, что игру сборной Англии «невозможно смотреть» .

Журналист Александр Симбирский в своем телеграм-канале пошутил: «Гарет Саутгейт – это чисто чел, который собирает системный блок с RTX 4090, чтобы играть на компе в «Косынку».

Нам понравился образ, и в редакционном чате на много десятков человек полетели новые варианты нефутбольных аналогий. Как объяснить другу или подруге, которые ничего не понимают в футболе, за что могут не любить успешного тренера?

Итак, для многих из вас Саутгейт занят чем-то в этом стиле...

● Купить последний айфон и использовать его как фонарик

● Купить спорткар и ездить на нем в магазин в своем районе со скоростью 40 км/ч

● Оформить годовой абонемент в спортзал, но сходить в него ровно один раз

● Приехать в Грузию и каждый день обедать в «Макдональдсе»

● Заказать пиццу, а есть только корочки из теста

● Купить макбук и установить на него винду

● Иметь 7 тысяч биткоинов на криптокошельке с 2011 года, но забыть от него пароль (да, это реальная история)

● Купить кучу книг, а в итоге по вечерам все равно залипать в рилсах

● Купить смокинг, но, не имея повода его надеть, просто выносить в нем мусор

● Поставить дома рояль Steinway, чтобы играть на нем исключительно «Собачий вальс»

● Смотреть русскую версию «Постучись в мою дверь» вместо турецкой

● Пригласить девушку мечты на свидание – и весь вечер рассказывать про бывшую

● Купить PS5 с фифой, но играть только в eFootball и «Монополию»

● Купить целый дом, но использовать его как шубохранилище

Но если вам все-таки нужны футбольные аналогии…

● Это как говорить, что обожаешь футбол и разбираешься в нем, но смотреть только Медиалигу

● Подойти к пацанам во дворе, чтобы ударить на технику, но в последний момент извиниться и уйти

● Взять на работу Глеба Чернявского, но запретить писать про «Спартак»

● И построить стадион чемпионата мира в Саранске, чтобы потом в городе не было команды, которая на нем бы играла.

Предлагайте ваши версии в комментарии!

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Фото: AirPano LLC/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов