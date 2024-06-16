Джуд сверкает: первый гол Англии на Евро и новые рекорды

Игрок матча.

Сборные Англии и Сербии открыли для себя Евро в Гельзенкирхене. Англичане быстро повели – забил, разумеется, он. Джуд Беллингем.

На 13-й минуте Кайл Уокер отправил по флангу Букайо Сака, тот подал через рикошет, а туда уже влетал неприкрытый Беллингем. Точный удар головой – и 1:0.

✨ Беллингем уже забивал первый гол Англии на крупном турнире. Так было на ЧМ-2022 с Ираном.

✨ Джуду всего 20! 21 исполнится только через 13 дней, а он уже сыграл на трех больших международных турнирах – трижды выходил на замену на Евро-2020. Это первый европеец с тремя крупными турнирами сборных до достижения 21-летнего возраста.

✨ Беллингем – теперь третий по молодости англичанин с голом на Евро, моложе были только Майкл Оуэн на Евро-2000 (тоже в 20 лет) и Уэйн Руни на Евро-2004 (в 18 лет).

✨ Он был самым вовлеченным игроком на поле в первом тайме – чаще всех встречался с мячом.

А еще в одном из моментов толкнул плечом в грудь Филипа Костича – но конфликт быстро потушили.

✨ Беллингем провел дебютный суперсезон за «Реал», выиграв три титула – Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

В 20 лет Джуд сыграл уже 30 матчей за сборную Англии. Это его четвертый гол – раньше он забивал Ирану, Шотландии и Бельгии.

Выступающий экспертом Эрик Тен Хаг заключил: «Джуд Беллингем – фантастический. Он мотор Англии. Он атакует, но еще и хорошо защищается».

Англия доехала до победы (1:0), а Джуда признали игроком матча.

15 из 26 игроков Англии могли выступать за другие сборные. Некоторые сразу за три!

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox