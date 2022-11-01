«Это одно из самых сложных заявлений, которое я когда-либо делал. И это то заявление, которое я надеялся не делать еще долгие годы. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу», – так начал прощальное письмо Томас Тухель.

Заявление Томаса стало неожиданным и трогательным жестом: немец опубликовал письмо в твиттере, в котором до этого не писал больше двух лет. Да и с момента увольнения (Томас вышел на связь 11 сентября) прошло уже четыре дня – никто и не думал, что Тухель будет высказываться. Но Томас вспомнил пароль от своего профиля и напоследок растрогал фанатов «Челси». Кстати, лондонский клуб – все еще единственная подписка немца в твиттере.

Томас Тухель остается без работы уже почти два месяца, о нем давно ничего не слышно. Давайте разберемся, где он пропадает и чего ждать от Томаса в будущем.

Где живет?

В Великобритании.

Первый контракт Тухеля и «Челси» был рассчитан на полтора года. Тренер на пресс-конференциях признавался – искать жилье нет никакого смысла, поскольку сначала нужно зарекомендовать себя. Поэтому он и тренерский штаб жили в лондонском отеле. Однако летом 2021-го, после победы в Лиге чемпионов, Тухель все-таки обзавелся домом рядом с Кобхэмом и перевез туда семью. Двух дочерей Томас пристроил в частную школу.

После Брекзита у граждан Европейского союза обязательно должно быть разрешение на работу. Как только Томас потерял работу в «Челси», он потерял и возможность продлевать визу. Текущая рабочая закончится 7 декабря.

Почему Тухель не покидает Лондон? Некоторые инсайдеры считают, что Томас ждет предложений от английских клубов. Естественно, борющихся за еврокубки – например, условную «Астон Виллу» после увольнения Джеррарда Тухель бы даже не рассматривал.

Еще одна причина – дочки. Если в 2021 году Томас перевез семью в новое место жительства летом, в разгар каникул, то сейчас это будет сделать заметно сложнее . Непонятен и визовый статус бывшей жены Тухеля, Сиси (они расстались после 13 лет в браке в апреле этого года): если раньше она могла попасть в Лондон благодаря мужу, то теперь ей приходится получать краткосрочные туристические визы. Может ли она остаться в Лондоне с детьми на долгое время? Мы этого не знаем.

Тухель осенью гонял в Индию. Зачем?

В начале октября твиттеры индийских болельщиков «Челси» заполонили фотографии Томаса Тухеля. Оказалось, немец приехал в лечебный отпуск.

Ходили сплетни, что Тухель много пьет и не очень правильно питается, а в Индию поехал, чтобы избавиться от зависимости.

Но при этом немец, работая в «Челси», опровергал, что перебарщивает с алкоголем.

«Многие считают, что я веган. На самом деле я вегетарианец и очень стараюсь им быть, но получается не всегда. Если передо мной хорошая пицца или тарелка спагетти, я порой забываю о своих принципах. Но такое случается редко! Если мы выиграем у «Тоттенхэма», то, возможно, я позволю себе выпить джин-тоник. Я не любитель пива или вина, да и вообще мое потребление алкоголя в последние годы практически свелось к нулю».

Поэтому предположения, что Тухель уехал лечить гастрит или алкоголизм, безосновательны.

Так что же он делает в Индии? Оказалось, Томас давно хотел попробовать аюрведическую терапию:

«Мне было любопытно. Один из моих ассистентов был здесь шесть лет назад. Он рассказал мне много хорошего об этом месте. Я всегда знал о принципах аюрведы. После долгого периода тренерской работы появилась возможность сделать перерыв, и я приехал сюда. Опыт оказался фантастическим. Я чувствую себя энергичным и спокойным. Я бы рекомендовал это всем, кто хочет дисциплинировать тело и ум».

Аюрвердическая омолаживающая терапия – это система альтернативной медицины, которой увлекается около 80% населения Индии. В нее входят различные массажи, диеты, растительные масла и лекарства (которые были придуманы древнеиндийскими алхимиками). Современная медицина позиционирует аюрверду как псевдонауку.

Исходя из цитаты Тухеля, ему все-таки понравилось. Восстановиться и отдохнуть от футбола немцу правда не помешало: в «Челси» Томас выиграл Лигу чемпионов, пережил Суперлигу, отбивался от журналистов во время санкций против Абрамовича, отстаивал престиж клуба в прессе во время продажи «Челси» и нарвался на самое неожиданное увольнение в своей карьере. После такого точно нужна перезагрузка.

Какие у Тухеля есть варианты продолжения карьеры?

Соцсети подсказывают: 30 октября Тухель покинул Индию и вернулся в Лондон. У него есть чуть больше месяца, чтобы решить, что делать дальше.

Мэтт Лоу из The Telegraph утверждает, что Томас готов возглавить сборную Англии. Контракт Саутгейта действует до 2024 года, однако последние результаты национальной команды намекают на то, что после чемпионата мира Гарет может покинуть свой пост. Тухелю 49 лет и, кажется, он еще не успел показать все, на что способен в клубном футболе.

Из ближайших вариантов просматривается два: «Бавария» и «Реал». Периодически возникают слухи, что руководство мюнхенцев не очень довольно Нагельсманном. Но если раньше альтернатив было мало, то сейчас есть мощная фигура.

С «Мадридом» сложнее. Контракт Анчелотти с клубом рассчитан до июня 2024 года. Итальянец говорил, что после окончания соглашения с «Реалом», планирует уйти на пенсию. Станет ли Тухель так долго ждать?

В любом случае прямо сейчас Томас действительно хочет отдохнуть от футбола: «Некоторые клубы звонили моему агенту, но мы договорились, что он не будет звонить мне сюда [в Индию] 18 дней».

Когда он планирует вернуться к футболу, пока неизвестно.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Susan Vera – Pool / Pool; twitter.com/; chelsea-fc.com ; manorama.com/Vishnu V Nair