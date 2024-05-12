Яркий камбэк «Челси»: перевернули за пару минут. Держатся выше «МЮ»

Чуть не проиграли аутсайдеру.

«Челси» провел слабый матч и уступал 1:2 к 80-й минуте. Но смог перевернуть игру за две минуты: Рахим Стерлинг сравнял, а Николас Джексон вонзил победный после навеса Риса Джеймса.

Не удивило бы и поражение от аутсайдера – но «Челси» все исправил после замен. Победный ассист у вернувшегося Джеймса

У «Челси» возникло очень много проблем несмотря на то, что задачу «Ноттингема» почти уже решили другие: раньше днем «Лутон» проиграл «Вест Хэму» (1:3) и практически лишился шансов обогнать «Форест» в борьбе за выживание.

Воодушевленный почти гарантированным сохранением места в АПЛ хозяева пошли вперед. «Челси» как будто такого не ожидал. «Ноттингем» насытил центр поля через схему 4-5-1 и выключил полезные подключение Коула Палмера и Марка Кукурельи.

Палмер нашел выход: выскакивал на фланги и оттуда искал партнеров. Так и случился первый гол: Коул вырезал фантастический пас на Михаила Мудрика. У украинца первый гол с марта, это пятый гол в АПЛ при двух ассистах – точно не провальная статистика.

«Ноттингем» дождался момента со штрафного. Вообще у команды было меньше всех голов в лиге со стандартов (только семь), но тут выручила подача Моргана Гибсса-Уайта.

Весь оставшийся тайм «Челси» выглядел беззубо. Тиаго Силва касался мяча чаще всех (114 раза) – символ безыдейности в передачах между центральными защитниками.

Во втором тайме блистал Каллум Хадсон-Одои. Воспитанник «Челси», купленный «Ноттингемом» прошлым летом за 3,5 млн евро, регулярно разгонял атаки на левом фланге. Фирменное смещение Одои в штрафную и удар в дальний верхний угол болельщики «Челси» видели не раз.

Сейчас он сначала попал в перекладину (вообще каркас спас лондонцев трижды, один раз в штангу «Фореста» кивнул Тиаго Силва), а вторая попытка прошла: у вратаря Джордже Петровича не было шанса выручить.

«Челси» почти привык упускать матчи с соперниками из подвала: только в апреле, например, отдали победы с «Бернли» и «Шеффилдом». Но тут сработали замены. Кристофер Нкунку, Рис Джеймс и Рахим Стерлинг перевернули игру. Стерлинг повторил исполнение Хадсона-Одои, с одним лишь исключением: мяч пошел в нижний угол.

Джеймс появился на 79-й минуте, впервые с 10 декабря – после операции из-за очередной травмы задней поверхности бедра. До последнего было неясно, успеет ли Джеймс сыграть в этом сезоне. Успел. И какой вклад! Через три минуты после появления остался один на правом фланге возле штрафной «Ноттингема» и нашел навесом Николаса Джексона – 3:2!

Джексон в шаге от цели на сезон, Палмер – самый результативный в лиге. Почеттино доволен

Нико Джексон забил уже 14-й мяч в дебютном сезоне АПЛ. Без учета пенальти Николас уже обогнал Мохамеда Салаха (13).

Мэтт Лоу из The Telegraph, один из главных инсайдеров по «Челси», в апреле рассказал, что цель сенегальца – 15 голов в чемпионате. Осталось два тура и один мяч до цели. В последних шести матчах у Джексона семь голевых действий (пять голов и два ассиста).

Кстати, Коул Палмер сделал 10-й ассист в сезоне, у него теперь 31 результативное действие – столько же у Олли Уоткинса из «Астон Виллы», больше нет ни у кого.

Маурисио Почеттино доволен: «Вам нравится смотреть на цифры и статистику. В первых десяти матчах сезона мы растеряли много очков не потому что играли плохо, а потому что были недостаточно хладнокровны у ворот соперника.

Если считать с матча против «Тоттенхэма» в ноябре, с тех пор у нас было 26 матчей, по итогам которых мы бы были в четверке или пятерке лучших команд чемпионата. У нас были очень хорошие матчи. Если судить по последним 26 играм с учетом всех обстоятельств, анализировать и оценивать сезон, мы явно идем в гору».

Почеттино прав: с 26 декабря (то есть со старта Боксинг дэй) «Челси» набрал 35 очков. Больше только у «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Но в реальной таблице, которая не игноририует первые 10 туров, «Челси» пока седьмой. Вровень с «Ньюкаслом» и выше «Манчестер Юнайтед».

Неплохой шанс так и финишировать лучше «Юнайтед»: матч, который у «МЮ» пока в запасе – это воскресная игра с «Арсеналом». Дальше у «Челси» остались гостевой «Брайтон» и домашний «Борнмут», у красного «Манчестера» следом – «Ньюкасл» дома и тот же «Брайтон» в гостях.

Может ли «Челси» позволить себе Лигу Европы в следующем сезоне?

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Marc Atkins