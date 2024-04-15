Первые интриги ЛЧ: справится ли с «Барсой» мощный выездной «ПСЖ», пробьет ли «Боруссия» скромный гостевой «Атлетико»

Первые игры 1/4 Лиги чемпионов прошли настолько ярко, что в каждом из ответных живет грандиозная интрига. Стартовые два матча пройдут во вторник – «Барселона» примет «ПСЖ», а «Боруссия» – «Атлетико».

Предвкушаем.

Лучшая выездная команда Франции гостит у «Барселоны», которая прибавляет в игре после перерыва

«Барселона» выиграла у «ПСЖ» в гостях 3:2, теперь сыграет дома. На выходных она минимально обыграла на выезде «Кадис» с голом Жоау Феликса. «ПСЖ» отдыхал – у него не было матча в чемпионате.

«Барса» не проигрывает с января – у нее 13-матчевая беспроигрышная серия. Последние шесть игр во всех турнирах – победные. Среди соперников были «Наполи», «Атлетико» и «ПСЖ». У парижан до игры с «Барселоной» последнее поражение случилось только в ноябре. С тех пор – 27 матчей без них.

«Барселона» едва ли участвует в чемпионской гонке – слишком хорош «Реал», который за семь туров до конца опережает ее на восемь очков. Чемпионат не будет отвлекать и «ПСЖ» с его 10-очковым запасом перед вторым местом (еще и на игру меньше).

Из трендов – «Барса» лидирует в Испании по угловым, которых подает по шесть в среднем за матч. Не лучше всех играет до перерыва, но прибавляет во вторых таймах – выиграно 20 из 31. Не забила только в двух турах, по сухим матчам – третья в лиге (14).

«ПСЖ» во Франции тоже чаще всех подает угловые (в среднем ­– 5,79), лидер по первым таймам, сильнее остальных играет в гостях – ноль поражений, что, кстати, вполне мотивирует перед выездом в Барселону.

«Барсе» из-за травм не помогут Алекс Бальде и Гави, а из-за дисквалификаций не сыграют Андреас Кристенсен и Серджи Роберто. У «ПСЖ» травмированы Преснель Кимпембе, Серхио Рико и Левен Курзава, под вопросом выход на поле Норди Мукиеле.

Букмекеры считают, что «Барселона» выйдет в полуфинал – на ее проход есть коэффициент 1.25, а на «ПСЖ» – 3.78. Победа хозяев в матче котируется за 2.21, гостей – за 2.93. И ожидаются голы – на ТБ2.5 вообще дают 1.42, а на ТБ3 – 1.66.

Учитывая успешную игру «ПСЖ» в гостях и в целом тот факт, что соперники все равно примерно одного уровня, а потери «Барсы» могут оказаться весомее – вариант «ПСЖ» не проиграет» за 1.70 можно рассмотреть. Фора +0.75 уже не так интересна – 1.51.

«Боруссия» на ходу, «Атлетико» часто стал проигрывать

«Боруссия» Дортмунд принимает «Атлетико» после гостевых 1:2 – поначалу в матче казалось, что будет хуже, в конце же немцы могли вообще не проиграть.

«Боруссия» с марта выиграла шесть матчей из восьми – это лучше, чем из предыдущих до этого восьми (только четыре победы). В чемпионате команда борется за топ-4 – пока идет пятой, но вровень с «Лейпцигом», который находится в четверке. Играть еще пять матчей, а сразу после «Атлетико» будут и «Байер», и как раз «Лейпциг».

У «Атлетико» три подряд победы, но вообще поражений за последние два месяца стало многовато – их сразу шесть в прошлых 13 играх. Прессинг со стороны «Атлетика» в борьбе за топ-4 еще надо выдержать – «Атлетико» идет четвертым, опережая соперника на четыре очка за семь туров до конца.

«Боруссия» по статистике мало чем выделяется в Бундеслиге. При этом она не забивала только в трех играх из 29 – круче результат только у «Байера». «Атлетико» в Испании – лучшая домашняя команда, но в гостях результаты не столь убедительны – пять побед, а поражений – семь.

Самуэль Бамба и Рами Бенсебайни травмированы у «Боруссии», под вопросом выход на поле Себастьяна Аллера. Сразу несколько потерь у «Атлетико» – Марио Эрмосо, Тома Лемар, Мемфис Депай.

Согласно букмекерам, шансы на выход в полуфинал существенно выше у «Атлетико» – 1.42 против 2.78 у «Боруссии». Но в игре в Дортмунде вероятность победы хозяев котируется выше – за 2.27 против 3.08 у гостей. Ожидаются и голы – например, всего 1.69 на ТБ2.5.

Нулевая фора на «Боруссию» предлагается за 1.67. С учетом мощной домашней поддержки (победы над «Ньюкаслом» и ПСВ, ничьи с «Миланом» и «ПСЖ») и выездной статистики «Атлетико» – это может быть интересно.

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Напомним, матчи «Барселона» – «ПСЖ» и «Боруссия» – «Атлетико» пройдут во вторник, 16 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press