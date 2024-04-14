«Спартак» уволил Абаскаля. Вот статистика и тренды команды в этом сезоне

«Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи» (0:1). Это лишь вершина, ведь команда проваливает второй тур – шестая строчка и отставание от лидирующего «Зенита» в 12 очков. Собрали главные тренды этого сезона, ведь ничего не изменится в одночасье.

«Спартак» в этом сезоне РПЛ

● Наивысший коэффициент на победу команды зафиксирован второго марта в матче с «Зенитом» – 5.75 , тогда игра закончилась вничью (за 3.60), но выше этого кэф не поднимался в этом сезоне. Вторая строчка у матча с «Краснодаром» осенью, тогда на «кб» давали 3.06 , третья – недавняя игра с «Динамо» за 2.88 .

● Матч с «Уралом» 30 марта получил наименьший кэф вообще в сезоне (не только в РПЛ) – 1.50 было на победу «Спартака», сыграли по нулям. 1.53 на матче с «Балтикой» на старте сезоне и 1.57 на игре с «Оренбургом» – в тройке кэфов в этом сезоне.

● В этом сезоне все восхищались голами «Локо» в концовках, а «Спартак» прошел как-то стороной. Но почти треть забитых и пропущенных мячей (по 10) команда оформляла именно на этом отрезке. Вполне себе тренд на будущее.

● Всего 35% игр сыграно всухую в этом сезоне. Не чемпионский уровень.

● Зато можно присмотреться к среднему количеству желтых карточек, показанных команде – 2,22 за матч. Тотал больше 1,5 проходит легко.

● С голами тяжелее, да и статистика – мрак. Всего 1,26 забито в среднем и 1,22 пропущено. Тут уже надо углубляться в тренды с конкретным соперником.

Что дальше?

Впереди дерби с «Зенитом», которое пройдет 17 апреля, через три дня. Букмекеры уже успели отреагировать на данное событие. Коэффициент на проход «Спартака» возрос с 7.30 до 8.30 (12% вероятности). Команду к матчу будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press