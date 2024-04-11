Второй день подряд в ЛЧ – праздник: камбэк «Барсы» за 14.00 и 8.50 на матч «Атлетико»

Сегодня не будем разграничивать матчи «Барселоны» против «ПСЖ» и «Атлетико» с «Боруссией». Расскажем что зашло, где было выгодно, а еще подведем итоги игровой недели.

В Париже Джанлуджи Доннарума доказал теорию о том, что в Лиге 1 он прекрасен, а в Лиге чемпионов... посредственность? В двух забитых мячах «Барсы» он сыграл невнятно, тем самым увеличив количество ожидаемых пропущенных мячей. До матча Доннарумма пропустил в Лиге чемпионов больше ожидаемого на 2,6 гола, после – 3.2. Худший показатель среди всех вратарей команд-участников 1/4 финала.

В самой игре «Барселона» победила «ПСЖ», уступая 1:2 к 62-й минуте. В лайве на камбэк давали 14.00. На точный счет – 29.00.

Удачная серия «ПСЖ» прервалась – проиграли впервые за 28 матчей. До этого тоже грустили в ЛЧ – 1:2 с «Миланом» еще в ноябре, в группе смерти. Дальше у парижан – матч с «Барселоной» в гостях.

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«Атлетико» тоже грамотно воспользовался ошибками «Дортмунда», правда тут на точный счет давали скромные 8.50. Симеоне регулярно добирается до 1/4 ЛЧ (в семи розыгрышах из 11), но в последние годы там и заканчивает: в 2020-м не справились с «Лейпцигом» (1:2), а в 2022-м достойно проиграли «Ман Сити» (0:1 по сумме). Плюс «Атлетико» в этой ЛЧ уступил только «Интеру» в первом матче (0:1). В остальном – четыре победы и две ничьих в группе, проход в 1/4 и теперь успешный старт с «Дортмундом».

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Но самое интересное вот в чем:

Обе забьют прошла в 4 из 4 игр. Тотал больше 2,5 – 4 из 4. Гол в последние 15 минут – 4 из 4.

Плюс самое популярное время для гола в этом розыгрыше ЛЧ как раз после 76-й минуты. В этот промежуток забито уже 54 мяча – это второй по популярности отрезок после старта второго тайма и до 60-й минуты. 24 гола оформлено уже в компенсированное время (которое считается букмекерами как 90-я минута).

1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне входит в число самых результативных.

В первых матчах восемь участников в общей сложности забили 18 голов. У «Реала» и «Манчестер Сити» по 3 мяча, «Арсенала» и «Баварии» – по 2. «Атлетико» обыграл «Боруссию» со счетом 2:1, «Барселона» трижды забила «ПСЖ» и дважды пропустила. В эпоху Лиги чемпионов 18 голов забивали только раз – в сезоне-2010/11. В Кубке европейских чемпионов больше (19 мячей) было только в сезоне-1956/57.

А кто фаворит ЛЧ после первых игр?

Ничья 3:3 в Мадриде укрепила позиции «Манчестер Сити». Теперь его победа в турнире оценивается суперкомпьютером Opta в 32,08%. У букмекеров – 2.70.

Дальше... «Барса», которая до этой стадии была только пятой. 3:2 в Париже и 15,97%. У букмекеров четвертая позиция с 8.50.

После «Реал» и «Арсенал» с 13,94% и 10,73%. У букмекеров лондонцы вторые с 7.00, Мадрид третий – 8.00.

Перед ответными встречами есть о чем подумать.

Доннарумма – лучший вратарь Европы по предотвращенным явным голам, но «ПСЖ» сегодня котируется выше «двойки»

В ЛЧ зашел кэф 53! Конечно, на «Реал» – «Сити»

Раздел «Ставки» на Спортсе

Фото: IMAGO/Michael Baucher, IMAGO/Paul Terry/Global Look Press