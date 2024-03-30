В субботу много футбола: от ОЗ в матче «Юве», до форы «Вулверхэмптона»

Раздел Ставки на Спортсе выбрал четыре субботних матча, выделил тренды и нашел интересные линии на весь день.

«Лацио» и «Ювентус» на спаде, но обе забьют

Серию поражений «Лацио» удалось прервать лишь в поединке с «Фрозиноне». И именно над этим соперником «Ювентус» одержал единственную победу на отрезке в восемь последних матчей в чемпионате. Но проблемы в обороне видны сразу, причем у обоих клубов.

В восьми предыдущих играх в «Лацио» лишь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Туринцам только в минувшем туре удалось прервать семиматчевую серию с пропущенными мячами. Зато в атаке неплохо, забивают стабильно. Достаточно результативно проходят и личные встречи соперников: обмен голами был в восьми из 10 последних личек. Обе забьют за 2.05.

Неудобный «Хоффенхайм» на пути «Байера», но они справятся

Леверкузенцы на своем поле неудачно играют против зинсхаймцев. Дома в Бундеслиге команда Хаби Алонсо выиграла в 11 из 13 матчей.

Проблемы «Хоффенхайма» в обороне на фоне одной из самых результативных команд турнира будут особенно заметны. В семи предыдущих выездных играх в чемпионате клуб пропускал как минимум два гола. «Байер» же редко забивает дома меньше двух мячей. Кроме того, в трех из четырех последних личных встреч в Бундеслиге леверкузенцы отличались по крайней мере трижды. Победа «Байера» и ТБ 2,5 за 1.65.

«Вилла» была прекрасна дома, но сегодня будет тяжело

Бирмингемцы с марта и до конца прошлого года демонстрировали прекрасные результаты на «Вилла Парк» в чемпионате. А вот с января команда дома обыграла лишь ноттингемцев, уступив в остальных трех встречах в АПЛ. «Астон Вилла» пропускает как минимум два мяча в пяти подряд домашних матчах в Премьер-лиге.

«Вулвз» стали гораздо активнее играть на выезде – в этом календарном году удалось обыграть таких крепких соперников, как «Челси» и «Тоттенхэм». В 14 последних выездных поединках в АПЛ «Вулверхэмптон» только дважды проиграл с разницей более чем в один гол.

«Вулверхэмптон» с форой (+1) за 1.75.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Timothy Rogers