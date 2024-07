Большое превью тура РПЛ: в пяти из восьми игр лучше брать двойной исход, много голов не ждем

В пятницу матчем «Динамо» и «Ростова» стартует 22-й тур РПЛ. Раздел Ставки на Спортсе прошелся по линиям на все матчи, выделив сразу несколько трендов на выходные. После результатов прошлого тура результативности ждать не стоит, поэтому смотрим на тоталы меньше.

Комбо «Динамо» с тоталом

Москвичам играть с «Ростовом», который лишь в 18-м туре впервые не пропустил на выезде в РПЛ-2023/24. Исправно забивающее «Динамо» наверняка воспользуется пробелами в обороне соперника. Да и Константин Тюкавин в строю, поставивший в прошлом туре рекорд клуба по матчам с результативными действиями: нападающий оказался причастен к голам в восьми подряд играх в чемпионате.

В нынешнем чемпионате у «Ростова» нет ни одной победы на выезде, а как итог – 15-е место в турнире по игре в гостях. Добавим, что на поле «Динамо» команда не может выиграть в 6 подряд личных встречах в Премьер-лиге (3 ничьи, 3 поражения).

«Динамо» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.55.

«Сочи» пополняет баланс очков, ЦСКА надеется на фору

Сочинцы начали набирать очки, но у них все еще одна победа в 15 последних матчах в чемпионате (4 ничьи, 10 поражений). ЦСКА на аналогичном отрезке уступил всего два раза (5 побед, 8 ничьих). Отлетели от «Краснодара» и «Динамо» – которые ведут борьбу за чемпионство. С сочинцами москвичи в этом сезоне встречались уже трижды – победа и две ничьи.

ЦСКА не особо радует в этом сезоне, поэтому на выезде стоит посмотреть на нулевую фору.

ЦСКА с форой (0) за 1.61.

«Крылья» на спаде, в соперниках «Зенит»

Самарцы тяжело входят в чемпионат после перерыва, так же было и в прошлом сезоне. Тогда после зимней паузы тоже «всухую» уступили в двух первых матчах, причем не смогли прервать серию поражений и в третьей игре. В этом году – повтор? В Самаре – один из самых неудобных соперников в истории, «КС» проиграли в 11 из 13 предыдущих личных встреч в РПЛ (2 ничьи).

«Зенит» классически прибавляет весной. Петербуржцы уже поднялись на первое место. Уже трижды в этом сезоне «Зенит» обыгрывал «Крылья Советов», а осенью «Крылья» были совсем другой командой. Но коэффициент все равно хороший, 1.80 на то, что «Зенит» победит.

«Балтике» пора забить, но ждем низы с «Пари»

Интересный факт: по xG после возобновления чемпионата «Балтика» уступает лишь «Динамо», но забивают со скрипом. «Пари» вместе с «Краснодаром» обладает самой надежной обороной в РПЛ-2023/24. При этом сам «Нижний Новгород» посредственен в атаке – всего 17 голов, меньше аналогичный показатель только у калининградцев.

Нижегородцы в прошлом туре смогли выиграть на выезде (впервые в чемпионате), а в четырех последних матчах РПЛ уступили только «Зениту» с минимальным счетом (2 победы, 1 ничья). У «Балтики» дома в рамках РПЛ пятиматчевая безвыигрышная серия и четыре подряд домашние игры без забитых голов.

«Пари НН» не проиграет и ТМ 3,5 за 1.85.

«Спартак» сделает ТБ, «Уралу» исторически тяжело

Да, исторически «Спартак» ведет по личным встречам, но последние никак не положить себе в актив. В прошлом году екатеринбуржцы выбили москвичей из Пути РПЛ в Кубке России, да и в матче первого круга оказались сильнее.

В 15 последних матчах РПЛ екатеринбуржцы одержали всего одну победу (три ничьи, 11 поражений). На выезде в РПЛ клуб в предыдущий раз побеждал в августе! «Урал» ужасно выглядит в обороне, пропуская на протяжении восьми гостевых встреч в РПЛ. Причем в шести – пропускал как минимум два гола.

«Спартак» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.55.

«Факел» – фаворит, «Оренбургу» нечего ловить

«Факел» не уступил в 10 из 11 последних матчей в РПЛ (5 побед, 5 ничьих), а на своем поле проиграл всего два раза в чемпионате. Кроме того, «Факел» был сильнее оренбуржцев и в первом круге (2:1). Сам же «Оренбург» в РПЛ-2023/24 может похвастать всего одной выездной победой (4 ничьи, 6 поражений).

Меньше «Факела» в нынешнем чемпионате пропустили лишь две команды, и в активе у клуба восемь «сухих» матчей, лучше аналогичный показатель только у «Краснодара». Оренбуржцы же в последний раз забивали больше одного гола в РПЛ еще в сентябре.

«Факел» не проиграет и ТМ 3,5 за 1.67.

Битва низов и низин

Казанцы после ничьей с лидировавшим на тот момент «Краснодаром» неожиданно дома проиграли «Пари НН». В матче с «Ахматом» все неплохо на бумаге, грозненцы – удобный соперник, которому казанцы в РПЛ не проигрывают с 2017 года. Сам же «Ахмат» не может выиграть на протяжении шести выездных поединков в Премьер-лиге (1 ничья, 5 поражений).

Голы не ждем, да и «Рубин» на «суперсерии», про которую мы подробно писали: в шести последних домашних матчах в чемпионате забил всего два мяча. Грозненцы не отличаются больше одного раза на протяжении девяти выездных встреч в РПЛ. При этом казанцы в семи из 10 предыдущих игр в Премьер-лиге сыграли «сухо».

«Рубин» не проиграет и ТМ 3,5 за 1.67.

В матче «Локо» и «Краснодара» сложно прогнозировать

Москвичи не впечатлили в двух последних матчах в чемпионате, а также в кубковом противостоянии с «Балтикой». Краснодарцы вообще вылетели, и после этого руководство пошло на крайние меры. Не самая надежная игра обеих команд в обороне намекает, что надо смотреть на результативные линии.

«Локомотив» пропускал в семи из восьми последних матчей в чемпионате, а в минувшем туре пропустил дважды от главного аутсайдера турнира. У краснодарцев и вовсе всего один «сухой» поединок в 10 предыдущих играх в РПЛ. В атаке же соперники проблем не испытывают. В первом круге команды обменялись забитыми голами. Должны и в этот раз.

Обе забьют за 1.75,

