Лудоманию хотят зарегистрировать как болезнь в Казахстане. Но это пока не точно

20 марта в Казахстане началась работа над законопроектом по вопросам игорного бизнеса и лотерей. Он находится в стадии рассмотрения и еще не прошел первое чтение.

Основное

● В рамках законопроекта по вопросам игорного бизнеса депутаты хотят внести такое понятие, как «лудомания». «Это уже надо лечить как от болезни», – заявил один из авторов законопроекта депутат Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, на сегодняшний день реабилитационные центры в Казахстане зачастую лечат пациентов с лудоманией без лицензии. Он считает, что эту деятельность нужно регулировать с помощью закона. На презентации законопроекта по вопросам игорного бизнеса и лотерей депутат Бейсенбаев сравнил распространение лудомании в Казахстане с эпидемией.

● Минимальный возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25 лет. Законопроект также запрещает азартные игры для должников по кредитам и алиментам, просрочка по платежам которых составляет более 90 дней.

● Ужесточаются требования к размещению и распространению рекламы букмекеров и тотализаторов. Кроме того, запрещается ввоз в страну и установка лотоматов в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях.

● По статистике в 2022 году в Казахстане покончили жизнь самоубийством 3 676 человек, причина каждого пятого из суицида – лудомания.

● За последние 2,5 года каждый пятый житель страны играл или имел какое-то отношение к азартным играм. Около 400 тысяч человек сыграли в игру и стали постоянными клиентами букмекерских контор и казино. По данным правительства Лудомания является непосредственной причиной 40% разводов.

Президент Токаев считает, что законопроект – приоритетный

Директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев сообщил, что на недавнем заседании Национального курултая в Атырау Президент Токаев высказался о необходимости принять законопроект до конца текущей сессии, тем самым, определив в число приоритетных. В телеграм-канале Калиев рассказал в чем трудности продвижения закона:

«Четкого алгоритма признания лица, страдающего игорной зависимостью пока нет, а ограничивать конституционные права граждан без решения суда и объективных оснований может иметь признаки дискриминации. Наряду с этим, пока неясно, как планируется распространить запреты на зарубежные игровые и букмекерские сервисы, игнорирующие национальное законодательство и действующие на нашем пространстве без всякой лицензии и налоговых обязательств.

К сожалению, это может оказаться наибольшей проблемой, которую пока не смогли решить ни Китай, ни Южная Корея, ни другие технологически развитые страны. Одним из решений может стать обязательства по блокировке транзакций на зарубежные игорные сервисы для банков второго уровня и платежные системы, но, как показывает опыт, данные запреты тоже легко обходятся посредством маскировки подобных платежей под другие цели».

В прошлом году, по неофициальной информации, годовой оборот букмекерских контор достиг 1 триллиона тенге (205 млрд рублей – прим. Sports). Сегодня азартные игры обогнали рынок недвижимости. Поэтому данный законопроект очень актуален и важен для общества.

В пункте 41.1 регламента Сената Парламента республики Казахстан прописано, что законы могут быть рассмотрены в двух и более чтениях. С учетом того, что первое чтение уже началось, законопроект может быть принят уже в начале апреля.

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Фото: pexels.com /Kulik Stepan; Jens Büttner/dpa/Global Look Press