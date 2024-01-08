Колючий «Хоффенхайм», африканский конфликт «Ноттингема» и тотал меньше «Севилья» в сегодняшнем меню

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«Бавария» боится деревенских

«Бавария» примет «Хоффенхайм» в рамках 17-го тура Бундеслиги. Мюнхенский клуб не смог победить «Хоффенхайм» в двух их последних трех матчей – они завершились с одинаковым счетом 1:1. Букмекеры уверены в победе «Баварии» в сегодняшнем матче – 1.16. Поставить на то, что гости не проиграют можно с коэффициентом 5.70.

Кубок Африки забирает лучших

Шесть футболистов «Ноттингем Форест» покинули расположение клуба и отправились на Кубок Африки. В ближайших матчах команде не помогут Серж Орье, Вилли Боли, Ибрагим Сангаре (все – сборная Кот-д’Ивуара), Мусса Ниакате, Шейху Куяте (оба – Сенегал) и Ола Айна (Нигерия).

20 января «Ноттингем» сыграет с «Брентфордом» без шести игроков основы. Поставить на поражение «Фореста» можно с коэффициентом 1.95.

«Севилья» страдающая

В атаке.

«Алавес» серьезно треплет нервы всем, с кем играет, однако серия из неудачнх матчей внушительная. Да, обыграть басков не так уж и просто: «Атлетико» и «Барселона» победили их на своем поле лишь со счетом 2:1, а «Реал Сосьедад» ограничился ничьей.

У «Севильи» тоже только две победы в 12 предыдущих домашних играх в Ла Лиге, парни мало забивают дома – в 12 последних, лишь дважды отличились более одного раза. Индивидальный тотал «Севильи» меньше 1,5 за 1.69 – приемлемый вариант.

Фото: Gettyimages/Markus Gilliar