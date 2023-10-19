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«Ростов» – королевство упущенных возможностей. Не могут выиграть, когда ведут в счете

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Валерий Карпин в сборной и Валерий Карпин в «Ростове» – два совершенно разных тренера. В сборной все уныло и низово, а в РПЛ – праздник упущенных возможностей, мячей и прочей грусти для южан. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на последние игры команды и задается вопросом: как быть?

Четыре из шести

В подборке есть два матча ФОНБЕТ Кубка России, поэтому если смотреть только на РПЛ, то все будет немного страшнее. В последних четырех играх из шести «Ростов» вел, но упустил итоговую победу. Исключения – матч с «Уралом» – волевая ничья, отыгрались с 0:2 (2:2) и «Локо», где летели 0:3, но отыграли один на 89-й минуте. Давайте посмотрим коэффициенты на ничью, которые были в прематчах этих игр.

против «Балтики» 2:0 (2:2) – 3.54;

против «Рубина» 1:0 (1:1) – 3.64 (в основное, победа по пенальти);

против ЦСКА 2:0 (3:3) – 3.56;

против «Урала» 0:2 (2:2) – 3.50;

против «Локомотива» 0:3 (1:3) – 4.57;

против «Краснодара» 2:0 (2:3) – 4.01.

Теперь только про РПЛ.

● «Ростов» – делит вторую строчку в РПЛ по проходимости «обе забьют» с «Крыльями Советов» – 73% матчей, только ЦСКА выше с 83% . 

● Тотал больше 1,5 мячей проходил в 91% игр, больше 2,5 – в 82%.

А что сегодня?

Игра с абсолютным антиподом – «Ахматом».

● Ничья идет за 3.50. Аналитики или не верят в то, что «Ростов» опять упустит возможность победить, или... даже сказать сложно. Да, у Карпина два поражения подряд, но, внимание, «Ростов» – фаворит за 2.30. 

● «Ростов» пропустил 24 мяча – это худший показатель в РПЛ. Наверняка этим сумеет воспользоваться и «Ахмат», но сдержать ростовчан, забивающих на своем поле на протяжении семи матчей в РПЛ и желающих прервать безвыигрышную серию, будет тяжело. Вероятность обмена голами слишком высока, поэтому «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.65 – выглядят подарком.

● «Ахмат» не подавал больше четырех угловых в 9 из 11 последних встреч на поле Ростова в РПЛ, сегодня – 1.87.

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

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