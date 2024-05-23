Медведев почему-то ниже Надаля, Зверев – теневой фаворит. Расклад букмекеров перед «Ролан Гаррос»

В Париже прошла жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос». В 2024 году просматривается отнюдь не типичный турнир – вероятность сенсации очень высока. Значит, есть шанс поймать солидный коэффициент перед началом турнира. Разбираем ситуацию после жеребьевки.

Почему можно ждать сенсационного победителя

Грунтовое покрытие последние десять-пятнадцать лет – не место для больших сенсаций. С 2005 года турнир выигрывали только Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер и сверкнувший молнией разнообразия Стэн Вавринка.

Сейчас сразу несколько факторов в пользу неожиданного чемпиона. По крайней мере, вероятность значительно выше, чем в прошлые годы.

Например, на грунтовых «Мастерсах» стабильно брали титулы только андердоги. В Монте-Карло лучшим стал Стефанос Циципас. На грека перед турниром давали 29.00. В Мадриде первенствовал Рублев за коэффициент в районе 40.00. В Риме чемпионом стал Александр Зверев (20.00).

Проблемы трех фаворитов

У букмекеров линии могут незначительно отличаться с четвертой позиции, но тройка фаворитов определена: Алькарас (3.00), Джокович (3.50) и Синнер (5.00). Стоят везде именно в таком порядке.

Испанец пока не выигрывал «Ролан Гаррос», хотя в прошлом году имел коэффициент еще меньше. Сейчас его состояние – загадка. Карлос предпочел «восстановиться и играть на 100%», чем заявляться в Рим.

Джокович в Италии оказался в центре внимания два раза: сначала после удара бутылкой от нерадивого зрителя, а после – уже в контексте безоговорочного поражения от чилийца Табило.

Янник Синнер из-за травмы снялся с «Мастерса» в Мадриде, далее решил пропустить и Рим. До этого итальянец проиграл Циципасу и уступил сет Карену Хачанову. Очевидно, что не в идеальной форме.

Кто может выиграть с коэффициентом больше 10.00?

Жеребьевка подкинула сюрприз – свела Зверева и Надаля. Это сильно бьет по шансам двух теннисистов.

Изначально Александр Зверев с большим трофеем в Риме был новым теневым фаворитом. Коэффициент на немца преодолел психологическую отметку в 10.00. В то же время ставить за такую котировку на нестабильного теннисиста – сомнительное удовольствие. В Риме Зверев из топ-20 обыграл только Тейлора Фритца и Николаса Джарри. Понятно, что попадание на Рафу только усложняет ситуацию.

На удивление Рафаэль Надаль за счет старой репутации значится в линии за 15.00. Спортивная логика в коэффициенте отсутствует. Легендарный теннисист сам не раз говорил, что для него несколько побед уже будут большой удачей, еще и в формате пяти партий… Жеребьевка же забрала надежду даже у мечтателей – для Надаля все расклады говорят в пользу только одной игры.

Озадачил своей формой Каспер Рууд. Норвежец обыграл Джоковича, заглянул в финал Монте-Карло и забрал титул в Барселоне. Когда же его начали ставить вторым фаворитом на «Мастерсах» – потерпел два странных поражения подряд. Коэффициент 15.00 в такой ситуации – объективная оценка для двукратного финалиста.

Удивит ли кто-то из россиян?

Даниил Медведев – отличный вариант за коэффициент больше 20.00. У россиянина очень хорошая сетка: в четвертом круге самый опасный соперник из возможных – Де Минаур, а в четвертьфинале как раз возможен Зверев… или Надаль, для тех, кто верит в чудеса.

А вот Рублев потенциально закутан неприятными соперниками с третьего раунда. Уже в 1/32 возможен набирающий ход местный талант Фис, а в 1/8 финала просматривается Циципас. Пройти можно, но будет сложно преодолеть проклятую четвертьфинальную отметку.

Если же смотреть в сторону чуть безумных коэффициентов под 100.00, то логичнее обратить внимание на нижнюю часть сетки. По логике напрашивается доминирование Синнера, но если что-то случится по здоровью, то четвертьфиналист из этой части наверняка удивит, так как Хуберт Хуркач под восьмым номером совсем не убеждает. Например, здесь же дружно спрятались чилийцы Табило и Харри – на победу героев Рима букмекеры дают по 150.00.

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Фото: East News /Fabrice COFFRINI / AFP, Andreas SOLARO / AFP