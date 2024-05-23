В финале Лиги Европы разгромили не только «Байер», но и главные тренды на него. Сработали лишь угловые

«Аталанта» побила «Байер» в финале Лиги Европы – 3:0. Удар по команде – колоссальный, удар по трендам – уничтожающий.

Существовало пять мощных показателей за «Байер» – а сыграл всего один. 3:0 по голам, 4:1 – по трендам.

«Байер» забил во всех матчах сезона кроме одного. Теперь – кроме двух

Единственная игра за весь сезон, в которой фанаты «Байера» не радовались голу свой команды, прошла в январе – 0:0 с «Боруссией» М в Бундеслиге.

Гол «Байера» в ворота «Аталанты» котировался всего за 1.16, но немцы не забили. И на то, что они не забьют, давали аж 5.00. Да и как тут забьешь, если и голевых моментов практически не было.

Они просто забыли, что «Аталанта» отыграла 14 сухих матчей в Серии А.

«Байер» почти безупречен в первых таймах в Бундеслиге. А тут – 0:2

В Германии команда лучше всех играла до перерыва, победив в 22 матчах из 34. В финале ЛЕ «Байер» получил от «Аталанты» 0:2 за первый тайм. Итальянцы в своей лиге по этому показателю – четвертые.

Тут сразу несколько вариантов сыграли в пользу «Аталанты» – и +0.25 за 1.85, и «победа хотя бы в одном тайме» за 2.52, и даже прямая победа за 4.75.

«Байер» круче всех во вторых таймах – проиграл лишь дважды в Германии. И уступил сегодня

О камбэках немцев на 80+ все давно знают, но полноценно во вторых таймах они также выступали здорово – 23 победы из возможных 34 и только два поражения. Плюс серьезный отрыв от других клубов.

Адемола Лукман помешал и этому – забил в конце матча. Хотя у «Аталанты» в подобной таблице в Италии всего шестая строчка.

На второй тайм у «Аталанты» даже был вариант «победа или ничья» за 1.62. Не говоря уже о том, что чистая победа сработала за 4.25.

«Байер» не проиграл 51 матч в сезоне. Споткнулся на 52-м

Про эту серию все тоже слышали – «Байер» подходил к финалу без поражений с 42 победами и девятью ничьими. В итоге – 0:3.

Победа «Аталанты» в основное время шла за 4.33. Да что там, даже непроигрыш котировался за 2.03.

И все же один тренд сработал – «Байер» превзошел «Аталанту» по угловым

Он чаще всех подавал их в Бундеслиге – 6,94 в среднем. У «Аталанты» третье место в Серии А, а показатель – 5,67.

По угловым «Байер» победил «Аталанту» 5:2. В первом тайме по ним было равенство – 1:1. Победа немцев по угловым оценивалась в 1.53, а с форой -2 – в 1.99.

Удивительный матч, удивительный результат. Совсем против букмекерских прогнозов.

Ставки на Спортсе

Клуб с россиянином в составе никогда не проигрывал, фавориты почти всегда побеждают и другие тренды финалов ЛЕ

100 рублей ➡ 146 тысяч. А если бы мы весь сезон ставили, что «Байер» не проиграет?

Фото: Gettyimages /Julian Finney / Staff; IMAGO/Yannis Halas/Global Look Press