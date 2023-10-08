Что происходит в Первой лиге: коэффициент на «Динамо» с Бердыевым упал в 12 раз, «Торпедо» – больше не в четверке фаворитов

В Первой лиге сыграно 13 туров, а в ноябре закончится первый круг. Сработали не все предстартовые расклады, но еще ничего не потеряно – плотность в таблице серьезная.

Смотрим, что происходит на второй ступени российского футбола.

«Торпедо» уже не в числе главных фаворитов, на их месте – Бердыев

Напомним, из РПЛ вниз упали «Химки» и «Торпедо», а из Второй лиги вверх поднялись «Черноморец», «Ленинградец», «Сокол» и «Тюмень».

Перед сезоном главными фаворитами ожидаемо считались вылетевшие из РПЛ плюс, конечно, «Алания», которая в трех последних сезонах не опускается ниже шестого места. «Родина» была по раскладам четвертой – мы помним, что она играла в стыковых матчах. Плюс интригу должен был создать пошумевший в Кубке «Акрон».

А потом подтянулось махачкалинское «Динамо» – и вот как поменялись коэффициенты:

Что было за 13 туров – после пяти гордо лидировал «Акрон», «Химки» подтянулись после неудач на старте, «Торпедо» и «Родина» полетели вниз

Как выглядит таблица. Обратите внимание на плотность: между третьим и 12-м местом – всего-то четыре очка. И даже располагающийся вплотную к зоне вылета «Нефтехимик» находится на расстоянии двух побед от третьей строчки.

Вкратце о фаворитах:

● «Химки» с Андреем Талалаевым на старте проиграли дважды, но потом выиграли три матча подряд. Дальше – стабильно набирают очки: в последних семи матчах они уступили лишь однажды. Сейчас – третьи, до прямого выхода – три очка.

● У «Торпедо» все наоборот – две победы в самом начале, потом лишь одна в следующих шести играх. 2:3 от новичка «Ленинградца» и откат на десятое место после 12 туров завершили карьеру Пепа Клотета в клубе. Пока совсем ничего не потеряно – до стыков три балла, до прямого выхода – шесть. Возможно, Артем Горлов придаст нужный импульс.

● «Алания» отлично перешла в осенний этап турнира – шесть побед в восьми первых матчах. Вот только потом – лишь одна в пяти. Но запас перед третьим место остался почти тем же – плюс четыре очка вместо пяти. Главный вопрос – что же там со стадионом, не будет ли опять все зря?

«Я не прораб, есть вещи, волнующие меня, но они касаются игры. Люди сказали, что построят. Мы верим, что стадион построится [вовремя]. Мы все взрослые, все отдаем этому отчет», – что мог сказать главный тренер Олег Василенко – то и сказал.

● «Родина» громко начала с 4:0 над «Соколом», а потом ни разу не победила в пяти играх. Дальше – 4:1 над «Нефтехимиком» и 2:0 над «Торпедо». Казалось, поправили положение – одно очко до стыков, но затем в пяти играх лишь одна победа. «Родина» откатилась на 11-е место, а Дмитрий Парфенов ушел с поста главного тренера.

Тренировать теперь будет испанец Франк Артига, работавший со второй командой. До четвертой строчки – четыре очка. Самое время для подъема – и эмоционального, и по таблице.

● «Акрон» был шикарен почти месяц – четыре победы с общей разницей 12:2 на старте. Вот только потом – лишь два очка в пяти матчах. Неудачи настолько достали Евгения Калешина, что он, по данным журналиста Сергея Ильева, дико наорал на команду в перерыве матча против «Химок» (0:2 было уже к 19-й минуте), да еще и количество фанатов на игре составило жуткое число 666.

Зато дальше – победа в важнейшем матче над махачкалинским «Динамо», что позволило приблизиться на расстояние трех очков до второго места.

● Наконец, само «Динамо» с необычным трио Газизов-Гаджиев-Бердыев на разных руководящих должностях. На матчи динамовцев букмекеры уже привыкли сильно занижать коэффициенты на голы, а тут еще и приход Курбана Бердыева. В итоге – лишь два верховых матча из 13, но главное не это – а второе место в таблице. Уж очень мощно команда прошлась осенью по соперникам – пять побед подряд.

● На подступах к зоне стыков располагаются «Шинник» и «Тюмень». Ярославскому клубу удался отличный пятиматчевый отрезок в конце лета и начале осени – сразу с 13 очками. «Тюмень» выиграла три из первых четырех матчей, а осенью стала регулярно играть вничью – четырежды в пяти играх.

Мы помним, как здорово начал «Сокол» – из восьми матчей на старте выиграл пять и даже пару раз побыл на втором месте. Но в пяти следующих матчах – лишь два набранных очка. До стыков сейчас три балла.

На что еще можно поставить в Первой лиге

БЕТСИТИ предлагает линию «Кто выше по итогам чемпионата» в споре между двумя командами: «СКА-Хабаровск» (1.75) или «Енисей» (1.96), «Торпедо» (2.70) или «Алания» (1.41), «Торпедо» (2.20) или «Химки» (1.60), «Родина» (1.95) или «Акрон» (1.76).

Линий на Первую лигу, как правило, не так много, но варианты со ставками периодически появляются у разных букмекеров. Линии на матчи, конечно, есть и работают регулярно.

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Первая лига не останавливается – матчи проходят каждую неделю. До конца года еще семь туров – три октябрьских и четыре ноябрьских. Уже в ближайшем, 14 октября, сойдутся «Родина» и «Акрон», через неделю после этого «Родина» примет «Динамо», а еще через неделю «Динамо» сыграет еще один важный гостевой матч против «Химок».

Интриги есть в каждом туре. Борьба за первые четыре места продолжается.

Фото: vk/fcdmx, fcakron