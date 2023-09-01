Средний xG в АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Что это значит для ставок?

АПЛ в этом сезоне бьет сразу несколько рекордов. Раздел «Ставки» на Sports.ru изучает и задается вопросом: а что это значит для ставок?.

xG вырос, а как это можно использовать?

Показатель ожидаемых голов после двух туров АПЛ составил 3,54 xG, при этом по итогам прошлого сезона остановился на отметке в 2,99. Да, пока что средняя результативность в этом сезоне не соответствует показателю – всего 2,9 гола за матч. Но и выборка игр пока слишком мала, чтобы бить тревогу.

Для сравнения, в прошлом сезоне результативность была чуть ниже и почти соответствовала xG – 2,85 мяча за игру.

При этом ставка тотал больше 2,5 сыграл в большей части матчей – в 11 из 19. Во втором туре команды пробили верх в 6 из 9 встреч.

Давайте попробуем наглядно показать, в чьих матчах среднее количество голов превышает 2,5, а следовательно – можно попробовать заиграть ставку на тотал больше. И чьи матчи – наоборот, скорее про тотал меньше. Плюс отдельно посчитаем проходимость ставки на «обе забьют». В таблице используем положение команд на данный момент. Почему такой маленький xG в таблице? Все просто – это среднее значение за матч.

•‎ Тотал больше 2,5 сыграл во всех матчах пяти команд: «Брайтона», «Астон Виллы», «Ноттингема», «Бернли» и «Лутона». Кажется, что для этих команд это скорее тенденция – и за этим можно последить.

•‎ Зато, например, столько ни разу не забивали в матчах «Кристал Пэлас» (школа Роя Ходжсона). В 33% процентах случаев – у «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» (из верхней половины таблицы) и «Вулверхэмптона», «Борнмута» и «Эвертона».

•‎ Самые понятные по ставкам прямо сейчас – «Брайтон» и «Ноттингем». Если смотреть на таблицу, то в играх этих команд всегда забивают обе команды, проходит тотал больше 1,5, а в лайве можно присмотреться и к тоталу больше 2,5.

•‎ На «обе команды забьют» можно присмотреться в играх «Эвертона» (проходимость 0%), заиграв «обе команды забьют – нет». В 33% эта линия жизнеспособна в играх «Ман Сити», «Тоттенхэма», «Фулхэма», «Ман Юнайтед» и «Вулверхэмптона».

Бонус – красные карточки

Удаление Ван Дейка в воскресном матче «Ньюкасла» и «Ливерпуля» стало девятым со старта АПЛ. При этом красная карточка в матчах АПЛ – самая дорогая по коэффициентам среди топ-5 лиг. Даже в Бундеслиге кэф меньше – около 5.50, не говоря про Испанию, Италию и Францию, где иногда цифры доходят до 3.80.

При этом в текущем сезоне Англия генерирует удаления в аномальном количестве: во втором неполном туре (9 матчей) – в 5 разных матчах. За последние два сезона не было ни одного тура даже с четырьмя красными – максимум три.

В следующем туре красная карточка в матче «Ливерпуля» и «Астон-Виллы» снова оценивается коэффициентом 6.00. Команда Клоппа уже два тура заканчивает в меньшинстве. Впрочем, не стоит забывать, что красную карточку Алексиса Мак Аллистера мерсисайдцы в итоге обжаловали – и судейский комитет FA по сути признал, что удаление было ошибочным.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff