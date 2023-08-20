Забаненный за ставки Тоуни – о дисквалификации: не пустили на ЧМ, не давали поесть в ресторане и не страховали авто

Главный бомбардир и звезда «Брентфорда» Айвен Тоуни отбывает 8-месячный бан за ставки. Конец бана – 16 января 2024-го. Еще Айвена оштрафовали на 50 тысяч фунтов. Вернуться к тренировкам с клубом можно 17 сентября – за 4 месяца до окончания срока наказания.

В ноябре 2022-го Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула Айвену обвинения о 232 нарушениях регламента о ставках. Через месяц обнаружили еще 30 подобных инцидентов в период с 25 февраля 2017-го по 23 января 2021-го.

В интервью популярному Youtube-каналу «The Diary of A CEO» форвард впервые рассказал про бан и свою одержимость ставками. У Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило изначальное отстранение с 15 до 8 месяцев.

Основные тезисы.

Когда ставки переросли в одержимость

«Все начинается в юном возрасте, кажется ты ставишь, чтобы просто получить небольшие деньги. Тогда мне было около 15 лет. С возрастом становилось только хуже, ведь чем больше денег ты получаешь, тем выше становятся ставки. Я был уверен, что если проигрываю, то все в порядке, в следующем месяце все получится.

Отношения со ставками стали нездоровыми, среди моих нарушений (те, которые предъявила FA) есть ставки, которые я вообще не помню. Но я согласился взять на себя ответственность за них, чтобы закончить с этим делом раз и навсегда. Потому что это висит надо мной и угрожает карьере. Это не лучшее чувство. Далеко не лучшее. Я хорошо поработал, забил 20 голов, и это висит надо мной.

Что касается мышления, то когда у тебя есть такая проблема, ты не думаешь: «Может произойти это, это или это». Ты никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах».

Ждал зарплаты, чтобы поставить

«Ставки повлияли так, что я просто ждал дня зарплаты. Я сначала платил за все, что должен оплачивать, а потом думал: «А вот на это я могу поиграть». Я заботился обо всем, о чем должен был, а потом в голове возникало: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу».

Тоуни ставил на свои голы – но не на желтые

«Были люди, которые говорили, что я ставил на договорные матчи. Но ни один не был договорным. Раньше я даже ставил на себя, что забью первым, но что касается договорных матчей – это не так. Это не то, что я ставил на желтые карточки здесь, там и еще где-то.

Я не лгал FA во время встречи. Я просто не мог вспомнить все, о чем они спрашивали. Они задавали мне так много вопросов... Как я уже говорил, я сотрудничал с ними во всем и рассказывал им правду».

Из-за обвинений Тоуни не мог нормально пообедать и даже застраховать авто

«Мне не дали просто зайти в ресторан. Помню, что я стою и такой: «В смысле?». А в ответ, что все из-за обвинений в ставках или что-то в этом роде. Помню,что чувствовал себя таким растерянным, просто ужас, не мог понять при чем тут обвинения и этот ресторан, какая между ними связь?

Я был просто обескуражен от того, что отказались застраховать мою машину. Опять из-за этого скандала со ставками. Кажется, они просто не хотели, чтобы моя фамилия мелькала в списках их компании».

Считает, что историю со ставками специально подняли перед ЧМ – чтобы его наказать

«Раньше я чувствовал себя еще более обиженным и подавленным, как будто кто-то специально пытался не пустить меня сыграть за сборную Англии. В своей голове я видел это именно так. Меня хотели так наказать, не дав сыграть за сборную, а ведь это мечта каждого. А потом меня еще и забанили. Это двойной удар. Да, сейчас я дисквалифицирован, но самым большим наказанием было то, что лично я пропустил чемпионат мира.

Мне кажется, что они выбрали сомнительный момент, чтобы поднять эту историю. Зачем об этом заговорили посреди сезона, а наказали меня уже в его конце? Полагаю, это было связано с ЧМ. Не знаю, правда это или нет. Если у вас есть игрок, который едет на ЧМ, и который ставит, то это серьезная история. Слабо верю, что это совпадение».

Как стартовал «Брентфорд» в новом сезоне?

После дисквалификации Тоуни команда Томаса Франка спокойно доиграла сезон, одержав три победы над «Вест Хэмом», «Тоттенхэмом» и «Ман Сити». В межсезонье казалось, что новый год будет настоящим испытанием, ведь за пять матчей предсезонки они не выиграли ни разу.

Но ничья с тем же «Тоттенхэмом» на старте (2:2) и крупная победа над «Фулхэмом» (3:0) добавляет оптимизма. Остается полгода до возвращения Тоуни в основу, если команда продолжит в том же духе, то форвард только добавит остроты.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Clive Rose, Shaun Botterill