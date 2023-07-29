Следим за игровым днем РПЛ: «Зенит» забьет «Ростову», у «Крыльев» и «Динамо» будет мало голов, как и у «Урала» с «Пари НН»
День в РПЛ
В 15:00 на «Самара-Арене» «Крылья Советов» принимают «Динамо». Москвичи в первом туре попали под каток «Краснодара», но оставили довольно неплохое впечатление от игры. Хозяева разобрались с неуступчивым «Ахматом» на выезде, сразу пополнив баланс очков в сезоне.
Вот только с «Динамо» у Самары постоянно проблемы. В 8 из 9 последних очных встреч В РПЛ «КС» играли по низам, забивая меньше 1,5 голов за игру. Конечно, у «Краснодара» более качественная атака, чем у хозяев, поэтому стоит поверить в то, что тренд сыграет снова.
«Крылья» ТМ1.5 голов – 1.72
В 17:30 «Урал» примет «Пари НН». Ожидаем битву за очки и низовой матч, потому что как не крути, но победа Екатеринбурга над ЦСКА случилась на фоне кадровых проблем команды Федотова. А «Пари НН» до последнего бился с «Зенитом».
В догонку тотал меньше 2.5 голов сыграл в 5 очных матчах этих команд подряд, плюс хозяева не забивали в трех личных встречах в РПЛ подряд. Вывод напрашивается сам.
ТМ2.5 голов – 1.84
В 20:00 в Ростове сыграют матч тура – «Ростов» против «Зенита». В победу Карпина над Семаком что-то совсем не верится: невыразительная игра против «Факела» в первом туре, унылые 1:0 в кубковой игре с «Рубином», а теперь еще и лучшая команда последних лет, хоть и без Малкома, едет в гости.
Ожидаем верха, «Зенит» забивает больше 1.5 мячей в 7 из 8 последних матчей с «Ростовом» плюс забивает в 8 матчах подряд в РПЛ. Стоит подумать над индивидуальным тоталом гостей.
«Зенит» ИТБ1.5 голов – 1.83
Верх уже пробит в Самаре к 35-й минуте
Команды обменялись забитыми мячами – Тюкавин удвоил счет, а Костанца один гол отыграл. 35 минут позади, 2:1 в пользу «Динамо».
«Обе забьют» за 1.58 и ТБ2.5 за 1.72 успешно зашли к этому времени.
UPD. Ага, вот и Федор Смолов забил, уже 3:1! А до конца тайма еще пять минут.
«Крылья» выровняли игру, коэффициент с форой выглядит неплохо
К середине первого тайма «Крылья Советов» отодвинули игру от своих ворот. В лайве фора +1 на них идет за 1.80. Риск ли это?
Интересно, сколько матчей дома «Крылья» проиграли с разницей в два мяча в прошлом сезоне? Из 15 таких было три – 0:2 тому же «Динамо», 1:3 «Ростову» и 1:5 «Зениту».
Следим дальше за ходом игры.
Захарян уже забил в Самаре, 1:0 в пользу «Динамо»
Кто брал гол «Динамо» в первом тайме за 2.01 – тот молодец! Сработало сразу на восьмой минуте.
Так, а что если «Динамо» снова пропустит два мяча в гостях, как раньше?
Стартуем мы во втором туре РПЛ с матча в Самаре – «Крылья Советов» принимают «Динамо». Тут тоже есть интересный момент.
Вначале мы рассматривали тренд с малым количеством голов у «Крыльев». Но есть и обратная сторона: «Динамо» в 11 из последних 17 гостевых матчей пропускает не менее двух голов. Да еще и тренирует его Марцел Личка, чей «Оренбург» в прошлом сезоне пропустил 65% в гостях – больше пропущенных гостевых голов по итогам сезона РПЛ было только у «Химок».
Ну-ка, что там на ТБ1,5 по голам для «Крыльев»? Солидный коэффициент 2.25! Или есть ТБ1.25 за 1.87 – тоже очень неплохо.
Но рискованно все-таки. Хотя в прошлом сезоне «Крылья» в восьми матчах забивали больше гола.
Интересный тренд для матча «Урал» – «Пари НН»: внимание на второй тайм!
«Урал» и «Пари НН» сыграют только через три часа, но кое-что любопытное можно отметить уже сейчас.
В прошлом сезоне во вторых таймах нижегородцы забили 26 из 33 голов, а уральцы пропустили 32 из 45. При этом «Урал» еще и забивал часто в последние полчаса – 20 мячей из 33.
Но это в прошлом сезоне, а что было сейчас в первом туре? Во втором тайме «Урал» забил ЦСКА с пенальти и пропустил, а «Пари НН» получил дважды от «Зенита». В общем, тоже скучно не было.
Что по коэффициентам?
• Гол «Пари НН» – 1.64
• ТБ1 голов во втором тайме – 1.70
• Гол «Урала» во втором тайме – 1.73
• «Обе забьют» – 2.11
• Гол «Пари НН» во втором тайме – 2.40
Что-нибудь нравится из этих вариантов?
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