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Следим за игровым днем РПЛ: «Зенит» забьет «Ростову», у «Крыльев» и «Динамо» будет мало голов, как и у «Урала» с «Пари НН»

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День в РПЛ

В 15:00 на «Самара-Арене» «Крылья Советов» принимают «Динамо». Москвичи в первом туре попали под каток «Краснодара», но оставили довольно неплохое впечатление от игры. Хозяева разобрались с неуступчивым «Ахматом» на выезде, сразу пополнив баланс очков в сезоне.

Вот только с «Динамо» у Самары постоянно проблемы. В 8 из 9 последних очных встреч В РПЛ «КС» играли по низам, забивая меньше 1,5 голов за игру. Конечно, у «Краснодара» более качественная атака, чем у хозяев, поэтому стоит поверить в то, что тренд сыграет снова.

«Крылья» ТМ1.5 голов – 1.72

В 17:30 «Урал» примет «Пари НН». Ожидаем битву за очки и низовой матч, потому что как не крути, но победа Екатеринбурга над ЦСКА случилась на фоне кадровых проблем команды Федотова. А «Пари НН» до последнего бился с «Зенитом».

В догонку тотал меньше 2.5 голов сыграл в 5 очных матчах этих команд подряд, плюс хозяева не забивали в трех личных встречах в РПЛ подряд. Вывод напрашивается сам.

ТМ2.5 голов – 1.84

В 20:00 в Ростове сыграют матч тура – «Ростов» против «Зенита». В победу Карпина над Семаком что-то совсем не верится: невыразительная игра против «Факела» в первом туре, унылые 1:0 в кубковой игре с «Рубином», а теперь еще и лучшая команда последних лет, хоть и без Малкома, едет в гости.

Ожидаем верха, «Зенит» забивает больше 1.5 мячей в 7 из 8 последних матчей с «Ростовом» плюс забивает в 8 матчах подряд в РПЛ. Стоит подумать над индивидуальным тоталом гостей.

«Зенит» ИТБ1.5 голов – 1.83

Максимилиан Алфимов

Верх уже пробит в Самаре к 35-й минуте

Команды обменялись забитыми мячами – Тюкавин удвоил счет, а Костанца один гол отыграл. 35 минут позади, 2:1 в пользу «Динамо».                            

«Обе забьют» за 1.58 и ТБ2.5 за 1.72 успешно зашли к этому времени.

UPD. Ага, вот и Федор Смолов забил, уже 3:1! А до конца тайма еще пять минут.

Михаил Морозов

«Крылья» выровняли игру, коэффициент с форой выглядит неплохо

К середине первого тайма «Крылья Советов» отодвинули игру от своих ворот. В лайве фора +1 на них идет за 1.80. Риск ли это?

Интересно, сколько матчей дома «Крылья» проиграли с разницей в два мяча в прошлом сезоне? Из 15 таких было три – 0:2 тому же «Динамо», 1:3 «Ростову» и 1:5 «Зениту».

Следим дальше за ходом игры.

Михаил Морозов

Захарян уже забил в Самаре, 1:0 в пользу «Динамо»

Кто брал гол «Динамо» в первом тайме за 2.01 – тот молодец! Сработало сразу на восьмой минуте.

Михаил Морозов

Так, а что если «Динамо» снова пропустит два мяча в гостях, как раньше?

Стартуем мы во втором туре РПЛ с матча в Самаре – «Крылья Советов» принимают «Динамо». Тут тоже есть интересный момент.

Вначале мы рассматривали тренд с малым количеством голов у «Крыльев». Но есть и обратная сторона: «Динамо» в 11 из последних 17 гостевых матчей пропускает не менее двух голов. Да еще и тренирует его Марцел Личка, чей «Оренбург» в прошлом сезоне пропустил 65% в гостях – больше пропущенных гостевых голов по итогам сезона РПЛ было только у «Химок».

Ну-ка, что там на ТБ1,5 по голам для «Крыльев»? Солидный коэффициент 2.25! Или есть ТБ1.25 за 1.87 – тоже очень неплохо.

Но рискованно все-таки. Хотя в прошлом сезоне «Крылья» в восьми матчах забивали больше гола.

Михаил Морозов

Интересный тренд для матча «Урал» – «Пари НН»: внимание на второй тайм!

«Урал» и «Пари НН» сыграют только через три часа, но кое-что любопытное можно отметить уже сейчас.

В прошлом сезоне во вторых таймах нижегородцы забили 26 из 33 голов, а уральцы пропустили 32 из 45. При этом «Урал» еще и забивал часто в последние полчаса – 20 мячей из 33.

Но это в прошлом сезоне, а что было сейчас в первом туре? Во втором тайме «Урал» забил ЦСКА с пенальти и пропустил, а «Пари НН» получил дважды от «Зенита». В общем, тоже скучно не было.

Что по коэффициентам?

• Гол «Пари НН» – 1.64

• ТБ1 голов во втором тайме – 1.70

• Гол «Урала» во втором тайме – 1.73

• «Обе забьют» – 2.11

• Гол «Пари НН» во втором тайме – 2.40

Что-нибудь нравится из этих вариантов?

Михаил Морозов

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