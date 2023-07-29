Следим за игровым днем РПЛ: «Зенит» забьет «Ростову», у «Крыльев» и «Динамо» будет мало голов, как и у «Урала» с «Пари НН»

В 15:00 на «Самара-Арене» «Крылья Советов» принимают «Динамо». Москвичи в первом туре попали под каток «Краснодара», но оставили довольно неплохое впечатление от игры. Хозяева разобрались с неуступчивым «Ахматом» на выезде, сразу пополнив баланс очков в сезоне.

Вот только с «Динамо» у Самары постоянно проблемы. В 8 из 9 последних очных встреч В РПЛ «КС» играли по низам, забивая меньше 1,5 голов за игру. Конечно, у «Краснодара» более качественная атака, чем у хозяев, поэтому стоит поверить в то, что тренд сыграет снова.

«Крылья» ТМ1.5 голов – 1.72

В 17:30 «Урал» примет «Пари НН». Ожидаем битву за очки и низовой матч, потому что как не крути, но победа Екатеринбурга над ЦСКА случилась на фоне кадровых проблем команды Федотова. А «Пари НН» до последнего бился с «Зенитом».

В догонку тотал меньше 2.5 голов сыграл в 5 очных матчах этих команд подряд, плюс хозяева не забивали в трех личных встречах в РПЛ подряд. Вывод напрашивается сам.

ТМ2.5 голов – 1.84

В 20:00 в Ростове сыграют матч тура – «Ростов» против «Зенита». В победу Карпина над Семаком что-то совсем не верится: невыразительная игра против «Факела» в первом туре, унылые 1:0 в кубковой игре с «Рубином», а теперь еще и лучшая команда последних лет, хоть и без Малкома, едет в гости.

Ожидаем верха, «Зенит» забивает больше 1.5 мячей в 7 из 8 последних матчей с «Ростовом» плюс забивает в 8 матчах подряд в РПЛ. Стоит подумать над индивидуальным тоталом гостей.

«Зенит» ИТБ1.5 голов – 1.83