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Как стартует РПЛ при «осень-весне»: один раз в первом туре забили 34 гола, а после ЧМ-2018 – прошел лишь один верх

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Очередной сезон российской Премьер-лиги начинается 21 июля. Это будет 12-й чемпионат по системе «осень-весна» – с сезона-2012/13.

Поначалу результативность первых туров после перехода на «осень-весну» очень радовала, но потом пошла на спад. Хотя в прошлом сезоне снова голов было немало.

Мы вспомнили, сколько верховых матчей было в первом туре каждого из сезонов, а еще – сколько голов было забито всего.

Теперь – вкратце по каждому из сезонов.

Сезон-2012/13: громкие имена и бодрое начало

Что за прекрасное время: одновременно в РПЛ стартуют команды под руководством Унаи Эмери, Гуса Хиддинка, Лучано Спаллетти, Славена Билича, Дана Петреску, Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Станислава Черчесова и других тренеров.

И самый первый матч оказался результативнее других – «Локомотив» победил в Саранске «Мордовию» 3:2. Другие верхи – одинаковые 2:1: победа «Спартака» во Владикавказе и две игры краснодарских клубов, где «Кубань» проиграла «Анжи», а «Краснодар» обыграл «Рубин».

Сезон-2013/14: опять классные игры в самом начале и рекорд по верхам

Следующий сезон тоже стартовал прекрасно: «Волга» забила «Динамо» на второй и третьей минутах, а к 30-й уже было 2:2, затем в этот же день «Анжи» еще пока с массой суперзвезд с таким же счетом сыграл с «Локомотивом».

Шесть верхов – здорово. Чуть подвели «Кубань» и «Рубин», но зато забили по голу (1:1), да и в матче «Амкара» и «Томи» тоже было два мяча (2:0).

Сезон-2014/15: без лишних слов – тридцать четыре (!) гола

А здесь были те же шесть верхов и абсолютный рекорд по голам, да еще и целых пять разгромов! «Спартак», «Зенит», ЦСКА и на тот момент «Терек» забили по четыре гола, но главная феерия была в матче «Динамо» и «Ростова», где динамовцы выиграли с удивительным счетом 7:3.

34 гола – пока рекорд для первых туров, да и перебить его сложно. Даже по четыре гола в каждой игре было бы недостаточно.

Сезон-2015/16: обрушение втрое по верхам и вдвое по голам

Резкий контраст по сравнению с прошлыми годами – лишь два верховых матча. Один из них обеспечили «Спартак» и «Уфа» (2:2), а еще «Зенит» выиграл 2:1 у «Динамо». Из шести остальных матчей лишь в двух было забито больше гола. Половина игр тура по 1:0 – грусть.

Сезон-2016/17: почти половина игр без голов

Дальше те же два верховых матча, но результативность рухнула еще больше – всего 11 голов. Потому что три матча по 0:0, не забили ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Локомотив». Причем вообще лишь пять команд из 16 в этом туре отличились. Ужас.

Сезон-2017/18: пофеерили в Химках

На следующий год было немного повеселее – хотя бы обошлось без нулевых ничьих. И самым ярким здесь получился не один из первых, как раньше, а именно последний матч тура, где «Спартак» поначалу легко побеждал «Динамо», а в итоге сыграл с ним 2:2.

Сезон-2018/19: тотальный антирекорд – и это после нашего ЧМ

Какое-то невероятное совпадение – после домашнего чемпионата мира вдруг выдался худший стартовый тур из всех сезонов. Три нулевые ничьи, шесть забивших команд, только один верх и всего лишь восемь (восемь!) голов за восемь матчей.

Сезон-2019/20: неожиданный топ-матч по голам на старте

Здесь гораздо лучше – лишь в двух матчах из восьми было забито не больше гола. Причем матчи эти – с участием «Спартака» и «Краснодара», хотя уж они-то редко разочаровывали раньше по результативности. Интересно, что самой голевой выдалась игра «Урала» и «Уфы» – 3:2.

Сезон-2020/21: шесть низов из восьми – как в середине 2010-х

Опять два верховых матча, половина команд забила, половина – нет. Без скандального камбэка «Сочи» в игре со «Спартаком» и суперматча Кабелла в Уфе обошлось бы вообще без верхов. Но хоть не антирекорд – и хорошо.

Сезон-2021/22: теперь без 0:0 и с увеличением результативности

Половина матчи – верхи, так гораздо лучше. Их обеспечили матчи с участием «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара», а также игра в Самаре между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Ни одной нулевой ничьи – отличный результат.

Сезон-2022/23: в топ-3 по результативности, только одна команда не забила

А в прошлом сезоне верхов было всего три, зато по голам – третье место среди всех стартовых туров! Что особенно приятно – в первом туре забили 15 из 16 команд, не повезло только «Уралу». Так было только в сезоне-2013/14, когда единственным клубом без забитого мяча в стартовой игре оказалась «Томь».

Чтобы забили все команды в первом туре – такого пока еще не было.

Какие расклады есть на первый тур сезона-2023/24: букмекеры верят в верхи

Букмекеры пока ожидают скорее голевой тур, чем нет.

• Самый низкий коэффициент на ТБ2.5 у игр «Спартак» – «Оренбург» и «Пари НН» – «Зенит» (по 1.66), далее идут «Динамо» – «Краснодар» и «Локомотив» – «Рубин» (по 1.80).

• В матче «Ростова» и «Факела» букмекеры не определились – 1.909 и на верх, и на низ.

• Наименее результативной, по их прогнозу, будет игра «Урал» – ЦСКА. На верх предлагается коэффициент 2.25.

• Всего на шесть матчей из восьми коэффициент на верх ниже, чем на низ.

Что можно рассмотреть для ставок на верхи в первом туре сезона-2023/24

«Оренбург» – самая верховая команда прошлого сезона с крутыми легионерами, у «Спартака» мощная линия атаки. С другой стороны, в пяти последних сезонах «Спартак» стартовал только однажды с верхового матча, а «Оренбург» покинул Марцел Личка – мы пока не знаем, как клуб будет играть с Иржи Ярошиком. Впрочем, букмекеры не сомневаются в том, что здесь будут голы.

Откроют сезон «Динамо» и «Краснодар». Динамовцы забивали в 24 турах из 30 в прошлом сезоне, краснодарский клуб при Владимире Ивиче регулярно гоняет верхи – 12 таких матчей из 15. Сама вывеска действительно предполагает зрелище. Коэффициент на верх вполне интересный.

В матче «Пари НН» и «Зенит» ТБ2.5 может сложиться из трех голов чемпиона. Но в прошлом сезоне «Зенит» в гостях лишь трижды забивал больше двух голов. Тогда нужен гол нижегородцев, а в прошлом сезоне реже них забивали только вылетевшие команды плюс «Крылья Советов».

Возможно, интересен вариант с матчем «Ахмат» – «Крылья Советов»: грозненцы в прошлом сезоне не забили только в трех играх, больше верхов лишь у двух клубов. С другой стороны, реже чем у «Крыльев» верхи проходили только у двух команд. Да и встречи в прошлом сезоне ответа не дают (1:2 и 1:0).

Остальные матчи пока кажутся еще более непредсказуемыми. Рассматривать новичков рановато – надо посмотреть, как в РПЛ впишутся «Рубин» (играет в гостях с «Локо») и «Балтика» (играет в гостях с «Сочи»). Во множество голов в Екатеринбурге букмекеры не верят. Чаще «Ростова» в прошлом сезоне верхи гоняли только три клуба, но встреча с командой Вадима Евсеева – всегда подозрение на низовую игру.

Главное – мы пока не представляем, в каком состоянии и в какой степени готовности находятся команды после не слишком длинной паузы. Возможно, для будущих вариантов с тоталами пока лучше просто последить за клубами и оценить их матчи в первом туре.

Восемь игр стартового тура РПЛ-2023/24 пройдут 21-23 июля.

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Фото: РПЛ, «Спартак», «Факел»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев

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