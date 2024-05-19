Чемпионская гонка в РПЛ перед последним туром: «Динамо» – фаворит, титул «Зенита» – 37%

В РПЛ остался последний тур, а чемпион до сих пор не определен. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» все еще в гонке!

У всех троих есть шансы на чемпионство

Матчи в предпоследнем туре прошли очень результативно – не менее пяти голов в каждом из них.

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» 4:1, а Муми Нгамале в третьем туре подряд забил в самом конце. У «Краснодара» к 84-й минуте еще было 1:2, но в чемпионскую гонку его вернули два гола – 3:2.

«Ахмат» уступил «Зениту» 1:5, причем все пять голов забил Матео Кассьерра.

Так сейчас выглядит таблица:

Но главное – интрига жива!

Изменение коэффициентов: еще месяц назад на «Динамо» было 50.00!

Вот как сейчас смотрится эта графика:

Весь сезон коэффициент на «Зенит» редко задирался выше 1.50. Разве что это происходило на старте при отличной форме «Краснодара». Но из-за потерь очков к концу чемпионата «Зенит» перестал быть фаворитом.

«Краснодар» хоть и уверенно смотрелся при Владимире Ивиче, но низким коэффициент на него не был по ходу сезона. И если перед матчем «Зенита» и «Ахмата» он был еще примерно на том же уровне, что при лидерстве с Ивичем (после победы над «Сочи» давали на уровне 3.30), то перед последним туром вырос серьезно. Это объяснимо, у «Зенита» куда более выигрышня позиция.

Наконец, на «Динамо» цифры вообще были двузначными весь сезон, но шесть побед подряд все изменили. Теперь именно «Динамо» – главный фаворит.

На его успех дают 57% вероятности, если перевести коэффициенты в проценты. На «Зенит» – 37%, на «Краснодар» – всего 11%.

Что нужно «Динамо», «Краснодару» и «Зениту»

Итак, у «Динамо» 56 очков, у «Зенита» 54, у «Краснодара» 53, матчи – «Зенит» – «Ростов» и «Динамо» – «Краснодар».

«Динамо» выиграет чемпионат, если не проиграет. «Зенит» – если победит при поражении «Динамо». «Краснодар» – при своей победе и осечке «Зенита». По раскладам тут все очень просто.

«Краснодар» пока фаворит матча против «Динамо» – 2.18 на победу против 3.20. «Зенит» – однозначный фаворит домашней игры против «Ростова» с 1.25 на победу.

Напомним, последний тур РПЛ пройдет в субботу, 25 мая. Все матчи начнутся в 16:30 по московскому времени.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф