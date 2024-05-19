АПЛ снова выиграл главный фаворит у букмекеров – «Ман Сити». Только в ковидном сезоне исход был другим

Сезон-2023/24 в Англии завершен, чемпион объявлен, вылетевшие команды определены. Спешим с итогами.

Последний тур никакой интриги не принес

Более подробно вы почитаете об этом в других материалах, поэтому здесь – вкратце. Перед последним туром «Ман Сити» опережал «Арсенал» на два очка и принимал «Вест Хэм», а лондонцы – «Эвертон».

Победа «Сити» делала их чемпионами, «Арсеналу» для первого места нужно было выиграть и ждать потери очков конкурента.

«Сити» повел 2:0 уже к 18-й минуте благодаря дублю Фила Фодена. Правда, в конце тайма гол Мохамеда Кудуса через себя заставил задуматься Пепа Гвардиолу, но на 59-й минуте точный удар Родри всех успокоил – 3:1.

У «Арсенала» матч шел со скрипом – Идрисса Гуйе забил ему со штрафного через рикошет, но через три минуты Такехиро Томиясу сравнял счет. Победный гол «Арсенал» забил только лишь в самом конце матча – отличился Кай Хавертц.

Итоговая таблица:

Пожалуй, такого исхода все и ожидали.

Динамика коэффициентов за весь сезон: «Арсенал» приближался к «Сити» и держался до последнего

Вот как выглядит графика:

В какой-то момент «Сити» отставал на несколько очков по потерянным от лидера и даже шел четвертым, пропуская вперед «Ливерпуль», «Арсенал» и «Астон Виллу». Было это в середине сезона.

Еще одно сближение – на уровне 30-го тура, где по потерянным «Сити» был ниже «Ливерпуля», его также минимально опережал «Арсенал». Но затем «Ливерпуль» отпал, а «Сити» возглавил таблицу и уверенно добрался до титула.

Впрочем, букмекеры в его триумфе не сомневались вообще.

Угадывали ли букмекеры в последние пять сезонов с чемпионами?

«Ман Сити» за это время всегда был однозначным фаворитом и только один раз прогноз не прошел.

В сезоне-2022/23 на «Сити» давали 1.67, на «Ливерпуль» – 3.50. А главным конкурентом стал «Арсенал», но все равно команда Пепа Гвардиолы выиграла АПЛ с отрывом в пять очков.

За год до этого – снова 1.67 на «Сити», а дальше был «Челси» с 5.00. «Сити» стал чемпионом, всего на очко опередив «Ливерпуль», которому, как оказалось, не хватило даже 92 для первого места.

В сезоне-2020/21 стартовый коэффициент на «Ман Сити» был чуть повыше – 1.80, а на «Ливерпуль» – 2.75. Но парни Юргена Клоппа совсем отстали, а «Сити» выиграл чемпионат с отрывом в 12 очков от преследовавшего «МЮ».

Сезон-2019/20, по мнению букмекеров, должен был без глобальных проблем стать чемпионским для «Сити» – 1.50 против 4.00 у «Ливерпуля». Но именно «Ливерпуль» провел сумасшедший год и выиграл АПЛ, набрав 99 очков.

За год до этого было предсказуемо – прошли 1.62 на «Сити», а не 5.00 на «Ливерпуль». Весной 2019-го, как и потом через три года, между ними осталось всего очко, а «Ливерпулю» не хватило 97.

* * *

В этом сезоне с элитным английским футболом мы прощаемся, хотя пока и не знаем точного состава участников в следующем – финал Чемпионшипа между «Лидсом» и «Саутгемптоном» состоится через неделю.

Сезон-2024/25 в АПЛ пройдет с 17 августа по 25 мая 2025 года. А 10 августа должен состояться матч за Суперкубок.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield