Мы посмотрели очередной чемпионат мира – с очередным поражением сборной США, обаятельной Латвией, удивительными цифрами Карлика Джонса…

Перед финалом уместно нырнуть в историю и соотнести опыт прошедших недель с золотым фондом баскетбольных ассоциаций, связанных с третьим по резонансу и престижу международным соревнованием после Олимпийских Игр и Евробаскетов.

1950. Первый чемпионат мира и вечный рекорд

1950-й год стал точкой отчета истории чемпионатов мира и одновременно поставил точку в дебатах о том, какая команда является главным слоупоком за весь период существования турнира.

Дебютный чемпионат мира, проводившийся в Аргентине, получил немалую политическую окраску да и вообще предстал довольно сырым соревнованием.

Среди участников числилось всего 10 команд, хотя должно было быть больше.

Южные корейцы не добрались до турнира из-за проблем с логистикой. Уругвай отказался играть по политическим причинам: правительство не выдало своим игрокам визы, и вместо уругвайцев на турнир поехала сборная Эквадора. Грызня из-за взглядов на мироустройство продолжалась и после старта соревнований. Насквозь социалистическая Югославия отказалась выходить против франкистской Испании, когда жребий свел их на стадии плей-офф, и, получив техническое поражение, благополучно покинула турнир.

Пока остальные цапались и козыряли принципиальностью, техничнее всех оказались хозяева. Аргентинцы без видимых усилий пробрались в финал, где расправились с американцами – 65:50.

Но все эти идейные распри и даже триумф «альбиселесте» сейчас меркнут на фоне рекорда, который в Буэнос-Айресе установили действующие чемпионы Евробаскета-1949 – сборная Египта. В матче против Бразилии «фараоны» общими усилиями наковыряли 19 очков и тем самым установили вечный рекорд самой низкой результативности для отдельно взятой команды на чемпионате мира. Побить такое достижение сейчас уже не представляется возможным хотя бы потому, что едва ли у кого-то появится желание.

1986. Социалистические разборки и греческая щедрость

О конкуренции Югославии и СССР на чемпионатах мира можно было бы снять сериал для Netflix. Градус противостояния там был такой, что «Дом драконов» с его скопищем летающих ящериц попросил бы прикурить. Турнир 1986-го, в Испании, стал одним из этапов этого длительного соперничества, когда две самые прогрессивные и амбициозные баскетбольные школы Европы сошлись в полуфинале. За минуту до конца основного времени юги вели «+9», но три трехочковых подряд подарили Союзу шанс на овертайм.

Сперва Дражен Петрович в очень близкой игре не реализовал штрафной, и этого оказалось достаточно для лидера сборной СССР Арвидаса Сабониса, который своими 25 очками затащил Советы в финал. Там СССР проиграли своему самому принципиальному сопернику США – 85:87.

Несмотря на осечку в полуфинале, Петровичу досталось звание MVP, хотя были и несогласные. В частности легендарный грек Никос Галис, который на протяжении сыгранных на турнире 10 матчей набирал в среднем по 33,7 очка за игру. Астрономическая скорострельность Галиса до сих пор остается недостижимой величиной даже для представителей современного скоростного и результативного баскетбола.

1990. Конец Югославии и конец дружбы

При очень сильном желании можно выискать нечто символическое в том, что чемпионат-1990 принимал Буэнос-Айрес – город, в котором начали писать историю чемпионатов мира. Именно здесь же оборвалась история двух самых доминантных сборных международного баскетбола – СССР и Югославии.

Душан Ивкович привез на турнир команду, которая с учетом всего происходящего на тот момент и после просто не имела права не победить. Дражен Петрович, Владе Дивац, Тони Кукоч, Юре Здовц, Велимир Перасович, Желько Обрадович одержали победу на сборной СССР в финале (92:75), но запомнились не столько улыбками и триумфальным настроением, сколько печальным доказательством того, что спорт, как ни крути, является частью политических манипуляций, а вместе с ними и человеческих жизней. Когда один из болельщиков выбежал на площадку с хорватским флагом, Владе Дивац вырвал флаг и отбросил его в сторону, тем самым окончательно испортив отношения с одним из своих ближайших друзей Драженом Петровичем.

Достичь полного примирения они так и не успели. Пронзительная история той команды и того поколения детально показана в честной и деликатной документалке «Once Brothers».

Чтобы сегодня не создалось впечатления, что тот турнир был всего лишь поводом спекулировать на событиях, так или иначе перекликающихся с нашей действительностью, не лишним будет упомянуть Хур Джэ. Нет, это не магическое заклинание, которое способно установить мир во всем мире и не ругательство. Хур Джэ – имя одного из величайших игроков в истории азиатского баскетбола. И турнир 1990-го стал очередным тому подтверждением. Именно в его рамках в матче против многострадального Египта кореец установил рекорд результативности в отдельно взятом матче. Атакующий защитник, ни разу не выезжавший за пределы родного чемпионата, насыпал в корзину соперника 54 очка. И вот это достижение уже может считаться серьезным стимулом для представителей нынешнего поколения.

1994. Отголоски «Дрим-Тим» и первое попадание сборной России в финал

Если олимпийская сборная США-1992 была культурным прорывом, глобальной спортивной реформацией, то сборная США образца чемпионата мира-1994 стала одним сплошным хайлайтом и возможностью самоутвердиться тем, кто не попал в оригинальный состав. Мало того, что американцы были морально мотивированы и заряжены талантом, так еще и чемпионат проходил в Канаде, так что никакой адаптации и долгих перелетов не потребовалось.

Штаты эффектными, непринужденными штрихами повычеркивали все команды, попавшиеся им в турнирной сетке, и, кажется, даже были обескуражены, когда обнаружили в финале сборную России, сенсационно обыгравшую в полуфинале Хорватию. Мы старались как могли!

1998. Новое/старое соперничество и последнее попадание сборной России в финал

С момента, как американцы стали привозить на турниры игроков НБА, все так или иначе готовились к турнирам и играли с оглядкой на их состав. Под конец десятилетия в лиге приключился локаут, и поэтому на турнир в Грецию американцы повезли Траджана Лэнгдона и Джимми Кинга, а не Шона Кемпа и Шакила О’Нила. Такой твист позволил выйти из тени команде Югославии, состоящей из сербов и черногорцев.

У Желько Обрадовича был отнюдь не самый топовый состав, часть которого представляло предыдущее поколение. Зато в команде был ярко выраженный лидер в лице Деяна Бодироги, который зарешал в овертайме в полуфинальном матче против греков да и вообще стал MVP по итогам турнира.

А вот для России это конечно был шанс. Многие из той сборной не просто были на пике или стремились к нему, но выступали в европейских чемпионатах и варились в международной баскетбольной кухне. Карасев приехал из берлинской «Альбы», Кисурин – из хорватской «Цибоны», Бабков – из «Уникахи», Михайлов – из «Реала», Моргунов – из каунасского «Атлетаса», Носов – из «Олимпии». Были готовы зажигать молодые Куделин, Панов, Домани, Захар Пашутин. На пути к финалу россияне проиграли лишь раз – уступили на групповой стадии той самой Югославии да и то в овертайме (74:82). Дальше были победы над Грецией, Литвой, а на последних секундах полуфинала россияне благодаря Панову завалили США.

Так что решающий матч не вызывал мандраж: как играть против Бодироги и компании, все примерно представляли, нужно было только исполнить и не сфальшивить. До определенного момента удавалось. Но в концовке все решила игра Ребрачи, сперва он зачехлил Михаила Михайлова, попытавшегося забить сверху, а затем взял решающий подбор в нападении, который Миленко Топич незамедлительно преобразовал в ключевое попадание.

У меня эта команда Сергея Белова до сих пор ассоциируется с группой людей, которым было абсолютно все равно с кем играть. Они ориентировались только на себя и на результат. Это ощущение так и осталось в прошлом веке. Ничем подобным не могла похвастать даже просчитанная, детально сконструированная и исполнительная сборная Блатта, добывшая золото Евробаскета.

2002. Катастрофа США

В родных стенах Штаты вроде как собрались отыгрываться за предыдущий конфуз, хотя еще перед началом турнира главным рефреном звучало утверждение, что поражение в Греции не считается, так как игроков НБА в составе не было.

На этот раз они были не только у американцев. Ровно половина ростера сборной Югославии подъехала из сильнейшей лиги мира, не считая Бодирогу, который мог позволить себе поманерничать и не ехать в эти ваши НБА.

Но историческое поражение американцам нанесли вовсе не югославы, а золотое поколение аргентинцев, которые по итогам турнира практически в полном составе укатило в НБА. Джинобили при пособничестве пяти игроков «Тау Керамики», облаченных в цвета аргентинской сборной, оприходовали американцев уже по ходу второй групповой стадии.

Это поражение стало первым с момента, как «звездно-полосатые» стали вывозить звезд НБА на международные турниры. Лишение невинности оказалось настолько шокирующим и познавательным, что дальше США пошли то ли в разнос, то ли по рукам. Команда Джорджа Карла уступила Испании, Югославии и в итоге приземлилась на рекордно низком для себя шестом месте.

Как бы это шаблонно ни звучало, но в финал попали команды, каждая из которых была достойна победы. Югославия победила Аргентину в овертайме – 84:77, но всем, кто наблюдал за происходящим, было ясно, что латиноамериканцы в самое ближайшее время станут серьезной силой.

Ну, может быть, не всем. Американцам потребовалось еще пара лет, чтобы осознать то, до чего многие дошли еще в 2002-м.

2006. Зарождение испанской династии

Понятное дело, что 2006-й, прежде всего, ассоциируется с победой Греции над США.

Однако вместо очередной порции восторгов в сторону «Бэби Шака» держите эпизод, который для истории чемпионатов имеет не меньшее значение. Просто потому, что поражения США мы видели неоднократно, а такого больше никогда. Помните, знаменитую реплику Чарльза Баркли, предварявшую матч «Дрим-Тим» против сборной Анголы на Олимпиаде-1992? Тогда Чак сказал: «Я вообще ничего не знаю про Анголу, могу лишь сказать что ее ждут неприятности».

Любопытно было бы услышать эту фразу на немецком, но Дирк Новицки слишком воспитан, чтобы выдавать подобные панчи, да и сборная Германии – не «Дрим- Тим». Именно по этой причине Германии пришлось мучиться с Анголой на протяжении трех овертаймов, и это рекорд чемпионатов мира. Звонче всех «забивал африканских козлов», конечно же, Новицки, набравший 47 очков. Он бросал-мазал-подбирал-попадал-отдавал-показывал язык-демонстрировал, что у него лед в венах. Короче, хозяйничал везде, где только можно. Получилось эффектно, памятно и пока что неповторимо.

Кульминацию того турнира спустя все эти годы сложно воспринимать иначе, кроме как закономерность. Греки были хороши, и сложно было не сопереживать Тео Папалукасу, Лазаросу Пападопулосу, Димитрису Дикудису, выступавшим в российском чемпионате, но, то, что Испания выиграла даже без Пау Газоля, сформулировало четкий ответ на вопрос – кто сильнейшая европейская сборная в мире.

Испанцы взяли золото Евробаскета в 2009-м, 2011-м, 2015-м, стали чемпионами мира в 2019-м, и когда их вроде бы все списали, вновь стали чемпионами Европы в прошлом году. Тем ценнее бросок Джей Ар Холдена, ошпаривший Испанию всего год спустя, после того как они выиграли золото в 2006-м.

2010. Первое чемпионство США в новом веке

Путем проб и ошибок США все-таки свыклись с мыслью о том, что в баскетбол умеют играть не только в Америке, и чтобы называться чемпионами мира, необходимо выигрывать у сборных стран, а не побеждать на клубном уровне. Пусть и в сильнейшей лиге мира. Поэтому и состав в Турцию американцы привезли максимально конкурентный. У Кевина Дюрэнта как раз не клеилось с чемпионством в НБА, поэтому он решил сублимировать свою неудовлетворенность победами на международном уровне. Штаты разрывали как встарь и выиграли все 9 матчей на турнире, а вот Турция чудом вымучила полуфинал с Сербией (83:82), также известный как самый скандальный матч в истории баскетбола ФИБА, и уже не нашла в себе резервов на финал.

2014. Обиднейшая осечка Испании

Испания играла у себя дома, обладала стабильностью, взаимопониманием и одним из сильнейших составов в своей истории. Заходить с такими исходными на турнир без мыслей о золоте было просто преступно. В расчет не принимались ни фаворитизм американцев, ни массированная конкуренция со стороны Франции, Сербии, Литвы и Австралии. Тем более, что на групповом этапе хозяева справились и с французами и с сербами.

Но по мере того, как команда начала брать курс на финал, напряжение стало нарастать и раздавило команду Хуана Антонио Оренги в четвертьфинальном матче с французами.

Зато США играли абсолютно вольготно и не испытали сложностей ни по ходу турнира, ни в решающий момент. В финале сербы были повержены с неприличной разницей в 37 очков. Американцы доминировали настолько явно, что в пятерке лучших игроков турнира нашлось место даже Кеннету Фариду. Кто бы знал, что спустя какое-то время ему не найдется места в пятерке московского ЦСКА.

2019. Скола, и ничего кроме

Ах, оставьте себе очередной (третий в целом) провал американцев на чемпионатах мира и запоздалое чемпионство Испании, для которых было так важно завоевать титул на родной земле. Для меня это был и останется турнир имени Луиса Сколы, посеребренного сединой последнего представителя того золотого поколения аргентинцев, приехавшего из чемпионата Китая. И все равно дающего жару.

В финал «альбиселесте» затянул вовсе не он, но Скола финишировал ярче всех, пусть и не завоевал золото.

Зато он сравнялся по количеству матчей с пятикратным участником чемпионатов мира бразильцем Бирой Масиэлем (у обоих по 41 матчу) и занял второе место по количеству набранных очков (716, уступает только легендарному Оскару Шмидту, у которого их 906). Этот упрямый аргентинец приезжал в сборную до последнего. К сожалению, сейчас таким маниакальным постоянством может похвастать далеко не каждый.