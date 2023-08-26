Чемпионат мира – отличный повод поумерить снобизм в отношении сборных с не самыми громкими именами и самых экзотических стран. Часто для того чтобы начать симпатизировать команде без претензий на что-то значимое, достаточно даже одного матча или одного игрока, о существовании которого ты до этого не подозревал.

Юки Кавамура (Япония)

В отсутствие самого статусного баскетболиста – Руи Хатимуры – сборная Японии ожидаемо сделала ставку на другого представителя НБА – Юту Ватанабе. Новобранец «Санс» не стал единалить и разделил бремя лидерства с натурализованным пришельцем из Сиэтла Джошуа Хоукинсоном, который стал лучшим снайпером «самураев» на турнире: 21 очко и 10,8 подбора в среднем за игру. Именно этому тандему в первую очередь приписывают завоевание путевки на предстоящую Олимпиаду. И это закономерно, ведь за их рослыми спинами непросто углядеть Юки Кавамуру, главного созидателя и безусловное открытие этого состава.

По крайней мере, было сложно до матча с Финляндией, в котором японцы одержали сенсационную победу 98:88, а 172-сантиметровый разыгрывающий набрал 27 очков и сделал 9 передач. Необузданная игра Кавамуры впечатлила даже Айзейю Томаса, который в своих соцсетях отметил игрока японской сборной.

Юки не то чтобы совсем открытие. Миниатюрного разыгрывающего привлекали в сборную U-16 и U-18, с которыми он принимал участие в нескольких чемпионатах Азии. Но долгий старт на профессиональном уровне, связанный с выдачей лицензии на, то чтобы учиться в университете и одновременно выступать в национальном первенстве, не давал четкого понимания, насколько игрок стабилен и конкурентоспособен. Когда с канцелярщиной наконец было покончено и Юки стал выступать за «Йокогама Би-Корсарс» (19 очков и 8 передач в среднем за игру), всем стало ясно, что это – ни много не мало – лучший проспект страны. Именно в таком звании Кавамура вышел на драфт-2023, где его ожидаемо не выбрали по причине роста. Покладистый Юки не сильно расстроился, поскольку главное для него – представлять свою страну на международном уровне.

«Моя задача – стать основным разыгрывающим сборной Японии и принять участие в Олимпийских играх в Париже. Все мои мысли направлены только на достижение этой цели. Это то, чему посвящен мой нынешний жизненный путь», – увещевал Юки перед стартом чемпионата мира.

Лозунгами дело не ограничилось. За 5 матчей на чемпионате мира скоростной плеймейкер набирал в среднем по 13,6 очка (3-й результат в команде) и 7,6 передачи (1-й результат в команде). Помимо феерии против финнов, Кавамура внес значительный вклад в эпичный камбэк Японии в матче с Венесуэлой, когда «самураи» отквитали отставание в «-15» в четвертой четверти. В том матче Юки набрал 19 очков (6 из 11 с игры), 11 передач и 4 подбора. Если обойдется без травм и Кавамура поедет в Париж, то можно быть уверенным: низкорослому защитнику будет уделено повышенное внимание как со стороны фанатов, так и со стороны соперников.

Карлик Джонс (Южный Судан)

Сейчас все скажут, что знали Карлика Джонса и до этого чемпионата. Хорошо. Допустим. Но знали ли вы его с такой стороны, с которой он явил себя в сборной Южного Судана. Давайте без всяких экивоков на масштаб суданского баскетбола и его традиции.

25-летний Карлик Джонс добился исторического успеха на чемпионате мира, став в своей первой игре турнира первым игроком, набравшим более 30 очков и 10 результативных передач за последние 30 лет. Парень, которого никак не могут встроить в ростер «Чикаго» (в прошлом сезоне 7 матчей со средней результативностью в 2,9 очка), в игре против Пуэрто-Рико набрал 35 очков и 11 передач.

На этом Джонс не остановился и продолжил выдавать рекорды в игре с Китаем. MVP G-лиги-2023 набил 21 очко и стал лишь вторым в истории африканским игроком, набравшим более 20 очков в первых двух матчах. Последний раз такое удавалось баскетболисту сборной Кот-д’Ивуара Дриссе Дие в 1982-м.

«Если бы мне сказали о чем-то таком раньше, я, наверное, просто рассмеялся бы и сказал им, что они лгут. Происходящее – это просто сбывшаяся мечта. В детстве я всегда хотел сыграть на чемпионате мира, чтобы побороться и отобраться на Олимпийские игры. То, что я здесь, уже огромное благословение, и я просто пытаюсь наслаждаться каждой минутой здесь», – заявил Джонс после игры с Сербией.

Интересно, как бы Карлик отреагировал, если бы ему сказали, что он станет главным творцом исторического достижения сборной Южного Судана и выведет ее на Олимпийские игры. А ведь это и произошло в игре с Анголой, которую суданцы разгромили 101:78. Джонс превзошел сам себя – 26 очков (10 из 15 с игры), 15 передач и 7 подборов.

До того главный универсал суданской сборной (20,4 очка и 10,4 передачи в среднем за игру) чуть было не переписал историю в ключевой игре с Филиппинами (87:68). Джонсу не хватило всего одного подбора (17 очков, 14 очков, 9 подборов), чтобы сделать первый в истории мировых первенств трипл-дабл.

Но ничего, с учетом того, что Южный Судан впервые поедет на Олимпиаду, у Джонса еще будет время установить парочку индивидуальных рекордов в рамках главного спортивного события четырехлетия.

Тремонт Уотерс (Пуэрто-Рико)

Нет худа без добра. Без главной звезды сборной Пуэрто-Рико – разыгрывающего «Пеликанс» Хосе Альварадо – мы узнали, кто такой Тремонт Уотерс и на что он способен. Игрок пуэрториканского «Гигантес де Каролина», как выяснилось, не готов штамповать сенсационные результаты, но вполне в состоянии тянуть на себе сборную в одиночку, что само по себе подкупает. Команда Пуэрто-Рико обыграла Южный Судан (101:96), Китай (107:89), Доминикану (102:97).

Пуэрториканцам не хватило лишь удивить в матчах с Сербией (77:94) или Италией (57:73), на что изначально сложно было рассчитывать, хотя против сербов Уотерс как раз и выдал единственный блеклый матч на турнире: 9 очков (3 из 13 с игры), 9 передач (при 5 потерях).

Уотерс – один из тех персонажей, которые используют международные турниры для перезапуска своей карьеры. Кроме «Бостона», выбравшего его в 2019-м под 51-м пиком, разыгрывающий нигде не задерживался дольше одного сезона. Клубы G-лиги, краткосрочные контракты, настойчивые пробы в Летней лиге. В прошлом сезоне казалось, что Уотерс может осесть в добротном чемпионате Франции, но в «Метрополитене» все следили за Вембаньямой, а не за игрой гастролирующего пуэрториканца. Пришлось ретироваться на малую родину.

Очень может быть, что после выступления на чемпионате мира что-то изменится. Несмотря на то, что Пуэрто-Рико не удалось блеснуть, Уотерс набирал в среднем по 20 очков и 9,2 передачи. А значит, если в квалификации Тремонт продолжит демонстрировать аналогичную результативность, то сумеет выторговать себе долгосрочный контракт в качественной команде.

Шей Или (Новая Зеландия)

Не одной хакой едины. Пусть Новая Зеландия осела на 22-й строчке по итогам своего выступления, но оставила несколько ярких впечатлений. Лихой старт против США, упорные матчи против Греции и Мексики и такая же настырная игра 30-летнего разыгрывающего «Tall Blacks» Шей Или.

Ветеран, оправившийся после серьезной травмы колена аккурат к 31 июля, не был уверен до конца, стоит ли ехать на турнир и насколько сможет быть полезным своей сборной. Главным вдохновителем, который заставил его принять правильное решение, стала супруга Ши. Может, кого-то игра новозеландцев и разочаровала, но точно не его жену, ибо стыдиться Или нечего. Два дабл-дабла в матчах с Иорданией (15 очков и 10 передач) и Мексикой (18 очков и 10 передач), а также новозеландская вариация «шоутайма» с греками (27 очков, 5 трехочковых, 8 передач).

Надеяться на то, что европейские гранды прямо сейчас начнут обрывать телефоны «Мельбурн Юнайтед» ради 30-летнего разыгрывающего, не стоит. Да и сам Или признает, что для него важно играть на родине. Но на то чемпионат мира и турнир сюрпризов и открытий, чтобы знакомиться вот с такими домоседами, оценить игру которых можно только в матчах за сборную.

Артурс Жагарс (Латвия)

Пока все постили картинки улыбающихся и показывающих языки литовцев в матче против США, латыши двигались по похожей траектории, но с чуть меньшим пафосом. Это при том, что именно Латвия похоронила французскую сборную и победила действующих чемпионов Европы испанцев.

Перед турниром было много опасений по поводу не приехавшего из-за травмы Порзингиса и отсутствия глубины скамейки. Как выяснилось по ходу чемпионата, ничего из этого – даже травма Дайриса Бертанса – не стало серьезной помехой для сборной Луки Банки. Ровно половина состава демонстрирует результативность 10 очков и выше, а в отдельных случаях всегда готов найтись спаситель отечества вроде Гражулиса (24 против Бразилии). Но если говорить об открытии, то таким в сборной Латвии однозначно можно и нужно считать Артурса Жагарса.

Разыгрывающий литовского «Невежиса» дает своей национальной команде то что нужно и когда нужно. Это могут быть 11 передач в игре с Ливаном, 22 очка в матче против Франции, но главное – стабильность и эффективность. По эффективности (14,4) 23-летний плеймейкер уступает лишь более опытному (30 лет) и узкопрофильному мощному форварду Андрейсу Гражулису (16,8). Результативность Жагарса (12,2) не намного ниже лучшего результата команды (пресловутый Гражулис с 13,4 очка), при этом он успевает создавать моменты для своих партнеров (5,6 передачи – наивысший показатель). Это при том, что данный чемпионат мира для Жагарса – первый турнир такого ранга. И он не тушуется.

«Я часто слышал, как некоторые говорили «О, у них нет маленьких парней, у них нет разыгрывающих» или «Их основной разыгрывающий вылетел». Это только мотивирует меня. Я готов сделать шаг вперед и доказать, что мое место здесь, в этой команде. Латвия готова играть в решающих стадиях, против игроков самого высокого уровня», – хорохорился Жагарс.

Артурс вроде бы неплохо начинал в чемпионате Испании, но в «Ховентуде» так и не раскрыли его талант, и все еще молодой игрок принялся колесить по чемпионатам Эстонии, Германии и Литвы. В Европе к латышу отношение, которое в свое время правильно сформулировал Глеб Жеглов: «Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, кто-то что-то знает». Вроде бы и ноунеймом Жагарса не назовешь, но и сказать, чтобы его всерьез рассматривали в качестве игрока основы, тоже нельзя. Попадание Латвии в Топ-8 лучших команд мира способно исправить это, а медали чемпионата и вовсе запустить карьеру Жагарса на новый уровень. Теперь у него есть несколько предложений от клубов Евролиги.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim