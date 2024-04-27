«Филадельфию» задевают поражения от «Никс»: лидеры соперника – парни из местного колледжа

Брансон, Харт, Дивинченцо – супертройка из Виллановы.

Cколько же было гимнов Нью-Йорку, начиная с Дюка Эллингтона, продолжая Билли Холидэй, до Jay-Z и в бесконечность. Журнал с вполне баскетбольным названием «Timeout» насчитал целую сотню – в любопытной и разножанровой подборке проблема у большинства песен одна и та же. Все они описывают Нью-Йорк как место, где чудеса случаются каждый день, что-то среднее между Страной Дураков и фабрикой Вилли Вонки.

Только даже самая прекрасная лирика меркнет перед реальностью, а она чудесами балует все же не так часто. Зато когда это случается… Нынешний заход «Нью-Йорк Никс» в плей-офф, а точнее, состав, с которым «Никербокеры» наводят шороху – это как раз то чудо, которое стоит спешить увидеть.

«Никс» не просто ведут в серии (2-1), а расстраивают соперника

Филадельфия – один из самых спортивных городов США, здесь очень ревностно относятся к своей истории. И баскетбол не исключение. В любом разговоре местные болельщики не упускают случая предъявить свои права на Уилта Чемберлена, Кобе Брайанта, Рашида Уоллеса, Эрла Монро и многих других, родившихся в Филадельфии. Естественно, добавив напоминание, что именно местная Вилланова – автор самой оглушительной сенсации в истории NCAA.

Для филадельйицев фраза «надо играть своими парнями» – не пустой звук. Под «своими» подразумеваются не только те, кто родился в Городе братской любви, но те, кто учился в местных университетах – в том числе, выступал за ту самую Вилланову. Как Кайл Лаури, к 38 годам наконец-то надевший майку клуба из родного города.

После того как «Никс» начали серию с «Филадельфией» с двух побед подряд (одну «76-е» уже отыграли), сеть наводнили проклятия не только в адрес рефери и соперника, но так же руководства «Сиксерс». Менеджерам прилетело за то, что они проморгали на драфте «своих парней» – Джейлена Брансона, Донте Дивинченцо и Джоша Харта, экс-игроков Виллановы, которые в составе «Никс» теперь побеждают «Сиксерс».

Заодно самые агрессивные пользователи соцсетей пристыдили и команду университета за то, что она поздравила бывших игроков с удачным выступлением.

«Болеете за чужую команду? Ведите себя пристойнее»

«Ок, с вами все ясно. Вы не часть Филадельфии»

«Вот почему вас никто не любит. Вот почему вы не принадлежите Филадельфии»

Технически хейтеры правы. Университет Вилланова располагается в местечке Раднор – это пригород в 20 милях к северо-западу от Филадельфии. Но когда играют «Уайлдкэтс», мегаполис болеет за них как за родных, а уж когда побеждают, то Филадельфия бьется в экстазе. «Сиксерс» не были чемпионами с 1983-го, так можно хоть титулам в студенческом спорте порадоваться. Последний раз такое случалось недавно – в 2016-м и 2018-м. Ключевыми игроками в составах чемпионских команд Виллановы были как раз Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо и (в 2016) Джош Харт. Последний острее всех отреагировал сейчас на демарш болельщиков.

«Господи, это так глупо. «Вилланова» в нашей крови. Это связь, которая глубже, чем то, откуда ты родом, за кого болеешь и прочее. Мы семья. Между мной и парнями связь, которая выходит за рамки баскетбола, которая выходит за рамки всего остального. Поэтому я считаю поведение фанатов «Сиксерз» идиотизмом. В их глазах мы сейчас не из филадельфийского университета. Но когда мы выигрывали, мы были чуть ли не гордостью Филадельфии».

Говоря о семейственности, Джош не преувеличивает. Брансон и Дивинченцо были соседями по комнате, а Харт на правах старосты – он на на 2 года старше 27-летних Джейлена и Донте – учил молодежь уму-разуму.

«Джош раздражал очень многих. Я ненавидел его, и не только я, он сам подтвердит. Я и Джейлен – лучшие друзья. И пока Джейлен не сказал: «Да с ним все в порядке», – мы с Джошем были не в ладах. Джейлен стал связующим звеном между нами, а до того момента мы были готовы убить друг друга», – признается Дивинченцо.

И здесь «убить» не только речевой оборот. Однажды Джош и Донте затеяли драку прямо во время занятий в тренажерке. Джошу не понравилось, каким тоном первогодка отреагировал на его замечание, а тот не оценил педагогический талант Харта.

«Скажем так, я совершил ошибку, подумав что он тощий, а не поджарый. Зато ему повезло, что блин от гантели не попал ему в лицо», – подвел черту Дивинченцо.

Эту и многие другие истории троица обсуждала в подкасте Брансона и Харта «Roommates Show».

После того как троица объединилась в «Нью-Йорке» (был и незаметный четвертый «мушкетер» из Виллановы, резервист Райан Арчидиаконо, но зимой его обменяли из «Никс»), журналисты стали постоянно делать акцент на общем студенческом прошлом новых лидеров «Никс». Команду постоянно переименовывают то в «Вилланова Никс», то вообще в «Нью-Йорк Сиксерс», но, ни то, ни другое нельзя считать уместным. В конце концов, мимо этих игроков на драфте прошла как «Филадельфия», так и сам «Нью-Йорк».

В 2017 году «Никс» выбрали под 8-м номером Франка Ниликину и вряд ли рассматривали Харта как вариант. Зато «Сиксерз» выбирали в нужном диапазоне. Джош вспомнитает: «Да, я хотел попасть в «Филадельфию». Они выбирали под 25-м номером и взяли игрока на будущее, какого-то европейца, имя которого я не смогу произнести». Этим европейцем был Анжей Пасечник, в итоге даже не получивший контракт от «Филадельфии», а Харт ушел пятью пиками позже, под последним пиком первого раунда – тот выбор у «Юты» выменяли «Лейкерс».

В 2018-м «Нью-Йорк» все так же выбирал в топ-10, игроки Виллановы все так же котировались в середине драфта. И в «Никс» решили, что имя Кевина Нокса классно рифмуется с их названием. «Сиксерс» же были в шаге от того, чтобы взять Дивинченцо под 16-м пиком, но в итоге предпочли ему (и сокурснику Микэлу Бриджесу, еще одному филадельфийцу) Заира Смита. Дивинченцо тут же подобрал «Милуоки». Смит провел 13 игр в НБА.

И все же у «Филадельфии» оставался еще один шанс, но 26-й пик «Сиксерс» потратили на Лэндри Шэмета. Вот так и вышло, что самый важный элемент сегодняшних «Никс» и лучший из всей троицы, Джейлен Брансон, выбран только во 2-м раунде под общим 33-м номером «Далласом».

Каждый оказался в «Никс» путем извилистых троп и развилок, но едва ли кто-то из троицы скажет, что сожалеет о том, как все сложилось. Харт пересекся в «Лейкерс» с Леброном, прежде чем стать частью сделки по переходу Энтони Дэвиса. Пребывание в «Пеликанс» и «Блейзерс» стоит ценить хотя бы за то, что ни одно из них не продлилось дольше пары сезонов.

Дивинченцо вообще завоевал чемпионский титул с «Милуоки», затем с пересадками в «Сакраменто» и «Голден Стэйт» оказался прошлым летом в «Нью-Йорке» – и провел свой самый результативный сезон в карьере (15,5 очка).

В «Далласе» все внимание было приковано к другому новичку, чуть более словенскому, и Брансон получил возможность для планомерного развития параллельно с Лукой. А когда настала пора подписывать первый взрослый контракт, его оценили на рынке свободных агентов по достоинству. Но главное сейчас – не общее прошлое триумвирата из «Виллановы», а настоящее, в котором они представляют собой нечто большее, чем просто красивую историю воссоединения друзей.

Трио из «Никс» реально работает

После перерыва на Матч всех звезд Брансон-Дивинченцо-Харт стали, пожалуй, самой важной тройкой игроков в НБА. С середины февраля они отыграли вместе больше минут (691), чем любое другое трио. И, несмотря на то, что со скамейки практически некому было выходить, «Никс» каким-то образом наиграли на второе место в Восточной конференции. Каким? Угадайте с трех раз. В регулярном чемпионате трио из Виллановы набирало 45,8% очков своей команды, отдавало 53,4% передач и даже делало 33,7% подборов, хотя среди троицы – никого выше 193 см. Если исходить из статистического показателя WAR (Wins Over Replacement , дополнительные победы, которые приносит игрок в сравнении с усредненной заменой) связка принесла «Никс» 60% от общего успеха «Нью-Йорка».

Ни одна комбинация одноклубников в НБА – игроков одного колледжа (даже выпускников разных лет), не показала себя столь эффективно.

Еще раз: большинство комбинаций тут – просто игроки, в разные годы ходившие в один и тот же колледж. В отличие от них, Брансон, Харт и Дивинченцо действительно играли вместе в Вилланове, еще и стали чемпионами!

Примечательно, что все трое внесли ощутимый вклад в текущий успех «Никс». В январе травмировался участник Матча всех звезд-2024 форвард Джулиус Рэндл, в старте его заменил Харт – который со своими 193 умудрился попасть в топ-20 НБА по подборам. И новый старт «Никс» стал напоминать состав чемпионской Виллановы.

После такого и впрямь поверишь, что Нью-Йорк – это какое-то «Место силы»… по крайне мере, для «своих парней» из Филадельфии.

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Sarah Stier, Mitchell Leff