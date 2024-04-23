Харден изменился ради «Клипперс». Но старые проблемы команды вынуждают его вернуться в прошлое

Пока не вредит.

После уверенной победы «Клипперс» над «Далласом» в первом матче говорили разное. Болельщики «Мэвз» сокрушались по поводу недооценки и справедливо замечали, что это лишь одна игра. Фанаты калифорнийцев все больше делились эмоциональными восторгами и превозносили Джеймса Хардена. Но главный диагноз поставил сам бородач.

«Я все еще могу набирать очки против лучших. Моя роль в этой команде заключается в том, чтобы создавать товарищам возможности и облегчать им жизнь. Но если меня попросят, то могу включиться в режим набора очков. С учетом травмы Кавая на меня ложится большая нагрузка, и сегодня я воспользовался шансом».

Эти слова лучше всего характеризуют мое персональное определение «Клипперс»: это не команда-контендер, не фаворит и не аутсайдер, это даже не баскетбольных клуб как таковой. «Клипперс» – место, где звезды НБА уходят в ремиссию: Лос-Анджелес, пальмы, солнце, щедрый владелец, который в следующем сезоне откроет в Инглвуде фешенебельный VIP-рехаб. Подобная атмосфера обнадеживает, расслабляет, располагает к попыткам пробовать что-то новое, а недолгосрочные периоды улучшения самочувствия заставляют поверить, что все еще возможно, и лучшее, конечно, впереди.

Проблема только в том, что такая ментальность не сочетается с реалиями плей-офф, а периоды ремиссии – кратковременны.

Союз Хардена и «Клипперс» – вынужденный

Это не значит, что он не может быть успешным (хотя бы на период конфетно-букетного периода). Но все мы помним, при каких обстоятельствах Борода оказался в родных пенатах. Он публично назвал главного творца своей карьеры и президента «Сиксерс» Дэрила Мори лжецом, после чего в очередной раз принялся делать все, лишь бы «Филадельфия» поскорее от него избавилась. «Клипперс» были приоритетным и, по сути, единственным привлекательным вариантом, в достоинства которого смело можно было записать отчаяние лос-анджелесского клуба.

Оформление перехода на старте сезона, задолго до февральского дедлайна на обмены, было признанием того, что команда больше не может ждать. Когда Пол Джордж и Кавай Ленард синхронно перешли в клуб в 2019-м, прогнозисты провозгласили – ну, это уже чересчур, это уже слишком. И оказались правы. С того момента «Клипперс» были то слишком разобщены, то слишком неразборчивы на трансферном рынке, то слишком травмированы, чтобы реализовать свой потенциал. Концовки трех последних сезонов неизменно сопровождались сообщениями о состоянии здоровья Ленарда и Джорджа. Клубу был необходим страховочный вариант, пусть даже в виде сдающего ветерана с больным самолюбием.

«Когда мы оформили сделку, то сразу поверили в него, просто мы не знали, сработает ли это и как это вообще должно работать, – признавался Тайсон Лю. – Но мы знали, что должны разобраться с этим как можно скорее».

К середине ноября команда проиграла 6 матчей подряд, а Харден выглядел как чужеродное тело. Он не решался атаковать, отбрасывал мяч на партнеров в неочевидных ситуациях и вообще никак не рифмовался со стилем игры, который демонстрировал последние 15 лет. Но хуже всего было то, что бородач не только ничего не добавлял «Клипперс», а пагубно влиял на уже выстроенную игру команды. До Хардена атака и защита «парусников» входили в топ-5 лиги, а с его появлением эффективность в обеих категориях упала до 27 и 25 мест.

«После нескольких неудачных матчей у нас был разбор в видеокомнате. Тренер Лю резко остановил фильм, а затем спросил: «Кто-нибудь здесь имеет что-то против, если Джеймс будет играть больше пик-н-роллов?». Никто ничего не ответил, и он такой: «Ну и все. Делай свое дело, чувак», – свидетельствует Ивица Зубац.

В то время как журналисты разносили Хардена за определение себя как «системы», подчиняющей игру команды, Лю разглядел в этих словах нечто рациональное. Он не стал ущемлять эго Хардена, ограничивая его в атаке, а вместо этого сосредоточил в его руках обязанности по распределению мяча и созданию максимального количества моментов для партнеров. Хочешь быть системой? Не вопрос. Только будь системой, работающей на благо команды, а не на себя.

«Главное, чтобы всем, кто играет за меня, было комфортно, – обозначил Лю. – Я понимаю, что Джеймс попал в новую ситуацию, и он не хотел наступать ребятам на пятки и взваливать на себя слишком много. Я просто хотел дать ему понять при парнях, что все согласны с тем, что в нашей команде никто не играет пик-н-роллы лучше него».

«Система» Харден – не проблема. Проблема, когда эта система не стабильна

Лю обязал Хардена чаще использовать заслоны, освобождать пространство в атаке за счет угрозы получения мяча, быстрее разыгрывать мяч в нападении и главное – максимально часто задействовать партнеров. Харден запряг тройку из Ивицы Зубаца, Боунса Хайленда и Кобе Брауна, чтобы те оставались после тренировок отрабатывать бесчисленные варианты пик-н-роллов. Цель была проста – добиться автоматического, почти инстинктивного взаимодействия с «большими».

«Я бы сравнил это с работой квотербеков, которые на тренировках учатся отдавать пасы вслепую, – проводит аналогию центровой «Клипперс» Мэйсон Пламли. – Ты визуализируешь местонахождение твоих игроков. Даже если они не там, твой навык должен срабатывать на уровне инстинктов. Мы работали именно над этим. Все были поражены тем насколько Джеймс не просто видит площадку, а чувствует все происходящее на ней».

Еще одним плюсом от назначения Хардена главным распределителем мяча стало то, что отныне Каваю и Полу не нужно было выступать в качестве разыгрывающего. Пусть и звездным, но возрастным вингам не нужно было тратить силы на переход от лицевой в нападение и перепасовку, которая чаще всего заканчивалась поспешной атакой после изоляции. По сравнению с бывшими стартовыми разыгрывающими ЛАК: Реджи Джексоном, Рэджоном Рондо, Джоном Уоллом и Расселлом Уэстбруком – Харден оказался более адаптивным вариантом для воплощения в жизнь системы «Клипперс» как элитной команды, построенной вокруг двух звездных крайков.

При этом «Борода» не избавился от своих навыков, которые отращивал годами. И не упускал случая козырнуть ими. Как в регулярке.

Так и в плей-офф.

Со 2 декабря по 5 февраля «Клипперс» выдали успешный и, что важнее, самый стабильный отрезок в эпоху Ленарда-Джорджа: 26 побед и 5 поражений. В декабре и январе Харден демонстрировал самый низкий процент использования в атаке со времени игры за «Оклахому», зато «Клипперс» поражали продуктивностью, когда он выходил на паркет.

Команда сразу же начала пробивать нормативы, установленные тренерским штабом на каждый матч: 12 или менее потерь, 36+ попыток из-за дуги, 24+ результативных передач, не менее 24 очков в быстрых отрывах. К паузе на Матч звезд баланс команды составлял 36-17.

А дальше, как по расписанию, настало время раздачи пилюлек. Харден забарахлил, на протяжении 12 матчей в марте его результативность не превышала 20 очков, он вынужден был пропустить пару матчей из-за травмы плеча. После перерыва на Матч звезд «Клипперс» выдали отрезок 15-14, и даже не слишком эмоциональный Тайрон Лю на одной из пресс-конференций назвал свою команду «мягкой». Словно в подтверждение его слов Кавай в самом начале апреля взял больничный и, похоже, даже плей-офф не выглядит для него достаточной причиной вернуться. Все, включая «Клипперс», пришли к тому, с чего начинали.

Это опытная, достаточно глубокая по составу, но крайне нестабильная команда, которая из-за здоровья лидеров не может играть в долгую.

Харден взъерошил «Даллас» и добавил интриги серии, но давайте честно – на данном этапе карьеры для достижения обозначенных им самим целей от Джеймса потребуются не только проблески его прежнего доминантного характера, но и что-то новое. А удивлять в плей-офф он способен по большей части с отрицательной коннотацией. Чаще вспоминают решающий 7-й матч в прошлогодней серии с «Бостоном», где Борода набрал 9 очков, 7 подборов, 6 передач и выдал рейтинг эффективности «-30», нежели 4-й матч, где на его счету было 42+8+9.

Если «Клипперс» ограничатся шестью матчами, они могут пройти «Даллас» даже без Кавая. Главное не отступать от наигранной модели, доверять «большим» в краске и умереннее использовать Хардена в том качестве, в котором он предстал в первом матче. В противном случае он сорвется, начнет ностальгировать и подарит нам что-нибудь вроде той жуткой игры против «Бостона». Теперь такие матчи в его исполнении неминуемы, но если их удастся отсрочить хотя бы до второго раунда, то этот сезон «Клипперс» с привычными поправками на здоровье Кавая уже смогут занести себе в актив.

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez, Harry How