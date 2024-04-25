Джамал Мюррэй – звезда «Денвера» без единого Матча звезд НБА. Почему его ни разу не вызывали?

Есть объективные причины.

Какими бы блеклыми ни были Матчи звезд – они имеют значение. НБА – корпорация, и как в любой крупной корпорации, здесь нет мелочей и условностей. Если хочешь, чтобы с тобой считались – придерживайся корпоративного этикета. Поэтому, когда Джамал Мюррэй говорит: «Я и так игрок уровня Матча звезд. Просто я становлюсь им в самые нужные моменты. Я игрок Матча звезд, когда наступает плей-офф» – он лукавит.

Сама по себе ремарка метко отражает положение вещей. Но сарказм, заложенный в ее основе, слегка обесценивает слова Мюррэя. В очередной раз он хочет ткнуть баскетбольный мир носом в то, что болельщики, журналисты, коллеги, тренеры и даже руководство НБА так ни разу и не поспособствовали его поездке на звездный междусобойчик. Справедливо такое отношение к защитнику «Денвера», учитывая его резюме?

Есть объективные причины, мешавшие Мюррэю попасть на Матч звезд.

Здоровье

Мюррэя не назовешь «травматом», но здоровье Джамала имеет обыкновение подводить его «в самые ответственные моменты» – ответственные, если говорить о Матчах звезд. Глядя на сезонные показатели защитника «Наггетс», сложно не заметить мистическую закономерность – чем выше становится результативность Джамала, тем меньшее количество матчей он проводит.

Первые пару сезонов канадец отыграл гроссмейстерские 80+ матчей. В третьем и четвертом, когда Мюррэй стал стабильно набирать в среднем по 18 очков, число матчей сократилось сначала до 75, а после – до 59. И в сезоне-2020/21 защитник выбивал в среднем по 21,2 очка за игру – с такой отметки уже можно начинать разговоры о попадании атакующего игрока на Матч звезд. Увы, из-за ковида сезон пришлось начинать в декабре, Матч всех звезд был в календаре раньше обычного, «Денвер» и Мюррэй еще не успели разогнаться, чтобы голосующие отдали им сразу два места в мощной команде Запада.

Увы, отыграв 48 матчей в регулярке, Джамал порвал связки левого колена и пропустил не только остаток сезона, но и весь следующий.

Зато возвращение в следующем сезоне получилось триумфальным – «Наггетс» стали чемпионами. Но Мюррэй опять не попал на Матч звезд. Будем опять во всем винить здоровье? Нет, но и не учитывать, что к перерыву на Матч звезд (проходил 19 февраля) Джамал пропустил 14 игр, 6 из которых – с 5 по 15 февраля – тоже не стоит.

Но главной причиной было, пожалуй, не это. Джамал аккуратно возвращался после травмы, играл очень полезно, но не феерил. До конца января он выдал только три игры с 30+ очками, сыграв на тот момент 41 матч. Для сравнения, в сезоне до травмы крестов Мюррэй за тот же отрезок восемь раз преодолел отметку в 30+ очков, а в одном и вовсе перевыполнил норму максимум почти вдвое.

И все равно не добился вызова, так что скромный результат в первой половине сезона-22/23 не мог убедить голосующих.

Ясно, что игрок до травмы крестов и после – это так или иначе два разных спортсмена, но при выборе на Матч звезд твою игру сопоставляют с лучшими образцами. И Мюррэй, несмотря на качественный баскетбол и добротные 20 очков в целом по сезону, попросту был недостаточно ярок. Как и в первой половине минувшего чемпионата. Залететь в сезон на козырях не получилось, Мюррей пропустил 11 матчей в ноябре. И пусть это не сильно замедлило его результативность после возвращения, отсутствие на протяжении практически месяца дало солидный гандикап прямым конкурентам. За 40 матчей, которые Джамал отыграл к 12 февраля, его средняя статистика составляла 20,5 очка, 6,5 передачи, 4 подбора. Вот как выглядели цифры запасных защитников, которых тренеры определили от Западной конференции:

• Девин Букер: 28 очков, 7 передач, 5 подборов

• Стеф Карри: 28 очков, 5 передач, 4 подбора

• Энтони Эдвардс: 26 очков, 5 передач, 5 подборов

И вот наличие таких соперников – главное препятствие для Мюррэя.

Дикая конкуренция на позиции

Аргумент о полезности и эффективности Мюррэя можно сопровождать отсылкой к Седрику Максвеллу. Раскрываем глаза и загибаем пальцы: его 31-й номер увековечен «Бостон Селтикс», в составе «кельтов» форвард дважды становился чемпионом (1981-й, 1984-й), причем в первом случае Максвелл стал MVP финальной серии! Но главное даже не это, а то, что Седрик – автор одной из наиболее выдающихся статистических серий. В период с 1979-го по 1981-й комбофорвард «Бостона» набирал в среднем по 17,0 очка, 8,4 подбора, 2,7 передачи – при реализации бросков выше 59%. Максвелл показывал историческую эффективность, как минимум, на отрезке в три сезона, но ни разу за 11 лет своей карьеры так и не попал на Матч звезд. Все потому, что в конкурентах оказывались либо более результативные, либо более эффектные игроки.

Мюррэй существует где-то в похожей системе координат.

На Западе не просто серьезное конкурентное ядро, там натуральный ядерный арсенал. Лука, Шэй, Букер, Эдвардс, Фокс, Джа – и это только молодняк, а ведь нужно еще отмечать заслуги ветеранов: Карри, Кайри, Хардена, Била – в случаях, если они все еще способны показывать уровень. И это не просто лидеры своих клубов, они играют в баскетбол, ради которого публика скупает билеты и включает трансляции. А это, надо отметить, не последний критерий при организации Матча звезд.

И то, что Мюррэю непросто тягаться с ними, наглядно демонстрирует сезон-22/23. Тогда Джамал, может быть, и проскочил бы, не сверкни «Сакраменто» с Фоксом, который набирал 25+4+6. Де’Аарон выдал сезон, по итогам которого занял 11-е место в голосовании на MVP, вошел в третью сборную звезд, занял 8-е место в списке самых прогрессирующих игроков, взял титул лучшего клатчера. Не мог же он не съездить на Матч звезд, верно?

Парадокс: в прошедшем чемпионате Фокс был еще результативнее (26,6 очка), был лучшим перехватчиком лиги (в среднем 2 перехвата), эффективнее и чаще атаковал из-за дуги, до перерыва на Матч звезд выдал пять игр с 40+ очками… и никуда не поехал. Вот так быть защитником на сегодняшнем Западе. Тебе необходимо не просто прибавлять, а прибавлять семимильными шагами, чтобы оказаться на февральском гала-шоу.

Ну или как вариант, ждать, пока подломаются конкуренты. Правда их столько, что травма кого-то конкретного едва ли сильно на что-то повлияет. Мюррэю особо крыть нечем. Во-первых, он скорее всего сам травмируется раньше остальных. И, во-вторых, Джамал пока так и продолжает топтаться вокруг скромной отметки в 20 очков в регулярке.

И ведь это те 20 очков, на которые глупо досадовать. Именно столько нужно от него команде. «Денвер» – понятная и точная система, выстроенная сами знаем вокруг кого, и увеличение количества бросков Джамала, акцент на изоляционную игру, в которой он чаще будет набирать очки, – не то, в чем нуждаются «Наггетс». Лучше пускай он набирает свои 20 очков, но набирает их так, как во втором матче серии с «Лейкерс» (кстати, ровно столько он там и набрал). Мюррэй – не про количество и не про шоу, он про расчетливость, про хладнокровие, про момент, который может потребовать от тебя набрать 50 очков, а может – 2, но на последней секунде.

Джамал – часть команды, значимая ее часть, но не самая важная.

Никола Йокич

Йокича сложно не любить. Не только и даже не столько за его игру. Серб – ходячая антитеза всему тому, что НБА с ее рекордами, наследием и преемственностью выстраивала на протяжении десятилетий. Но при этом он и продукт ее магистрального вектора, направленного на глобализацию. Лига его породила, а теперь Джокер «убивает» НБА и делает ее страннее. Конечно, Йокич на ближайшие лет пять прописался в старте сборной Матча звезд.

Не то чтобы это проблема для увеличения представительства «Денвера», просто в таком случае еще один игрок «Наггетс» должен показывать действительно что-то выдающееся, чтобы выделиться на фоне конкурентов на Западе. Это очередная грань забавной несуразности серба – один из лучших распасовщиков лиги, исключительно командный игрок, при этом масштабом своей личности и игры он заслоняет собой партнеров. Их задача сводится сугубо к выполнению набора функций, которые Джокер передоверяет им посредством своих передач.

Парное и даже тройное представительство на Матчах звезд не редкость, но именно дебютантам, именно на Западе и именно защитникам туда прорваться сложнее всего. Нужна или полная доминация команды в регулярке, или какой-то неожиданный сюрприз, какое-то чудо вроде прошлогодних «Кингз» Сабониса и Фокса, чтобы слегка всколыхнуть привычные устои Матча звезд.

В следующем году таким чудом, если постараются, могут стать Шенгюн и Джейлен Грин (мало ли, еще повзрослеет). По крайней мере, я верю в это больше, чем в выбор Мюррэя как следствие выхода его игры на новый уровень. В регулярке это не нужно ни ему, ни команде, ни лиге.

Маркетинг

Мюррэем легко восхищаться, но сложно очаровываться. Он любит ММА и йогу, у него есть контракт с New Balance, но нет линейки именных кроссовок, его коллаборацию с KFC назвали самым «самым разочаровывающим обедом от знаменитости».

Звезда – это всегда образ. Одни в нем органично существуют, другие легко меняют эти образы, но и те, и другие так или иначе работают над презентацией. Хочешь публичности, хочешь быть звездой – нужно что-то для этого делать. Некоторые ради этого достают из широких штанин свой парабеллум, дурят комиссионера НБА, подставляют собственную команду на половину сезона. И это тоже работает! Люди становятся частью повестки. Но есть и менее радикальные способы.

Шэй – символ молодой и талантливой команды, его аккуратно подобранные стильные наряды тиражируют Vogue и GQ, в следующем году у него выходит именная модель от Converse.

Букер запустил свою линейку кроссовок в этом году, пускай и не совсем удачно; вскоре об этом позабыли после сообщений о воссоединении с Кендалл Дженнер.

А именные кроссовки Энтони Эдвардса признали одной из лучших новинок сезона, сам он не устает подогревать дикие сравнения с Джорданом, на Матче звезд бросает только левой рукой и троллит Дюрэнта.

Как встроиться во всю эту чехарду более скромному Джамалу Мюррэю? Вопрос открытый. Конкуренты за ограниченные места на Матче всех звезд (а это всего 5-6 мест для защитников, заявки на Матч никак не хотят расширять с устаревших 12 человек) отодвигают Джамала не только статистикой, но и тем, как преподносят себя, как ведут, во что одеваются, о чем говорят и не говорят.

У канадца есть аргумент в свою пользу – чемпионство. Скорее всего, не последнее. Но «чемпион НБА» и «звезда НБА» – не одно и тоже. Не обязательно изменять себе, нужно просто заявить, что ты есть. В конце концов, рядом с тобой такой пример.

Йокич, абсолютно чуждый культуре НБА, благодаря своей непринужденности и сельскому шарму стал одним из самых популярных персонажей в медиапространстве НБА. Мюррэю крайне не хватает умения демонстрировать свою идентичность по ходу регулярки, ведь подвиги в предыдущем плей-офф к следующей зиме уже забываются.

НБА – не просто спортивная лига, а еще и реалити-шоу.

Фото: Gettyimages.ru /Thearon W. Henderson, Ezra Shaw, Matthew Stockman