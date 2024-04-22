Лука Дончич выдал лучший сезон в карьере. «Даллас» все так же далек от чемпионства

И пока неясно, как повысить шансы.

Мне нравится цинизм плей-офф. Он как-то все упрощает. Весь сезон аналитики кропотливо собирают статистику, чертят диаграммы и составляют прогнозы, в которых разбирают на молекулы игру потенциальных соперников по плей-офф. А потом все это бессмысленно и беспощадно сгорает по прихоти судьбы. Лучше всего несостоятельность каких бы то ни было раскладов в сегодняшний лиге иллюстрирует «Даллас».

Команда, которая в прошлом сезоне пролетела мимо плей-офф, в этом заходила в постсезонку в качестве одного из основных претендентов на чемпионство. Перед стартом букмекеры котировали выше «Мэвз» только «Бостон» и «Денвер», а ведь «бродяги» воспряли только во второй части чемпионата, после серии удачных обменов. Одно разгромное поражение от «Клипперс» в первом матче серии – и «Даллас» сразу падает у букмекеров на восьмую строчку.

Неужели весь шум вокруг «Далласа» был исключительно следствием классной игры Дончича и хайлайтов Кайри?

Давайте посмотрим на игру команды, начиная с февраля. В 33 матчах команда потерпела 10 поражений, 7 из которых пришлись на гостевые игры. И несмотря на то, что многие увязывают улучшение игры команды с удачной «дозаявочной кампанией», начинать тут нужно с главного.

Лука Дончич хоть и заматерел, но все так же материт судей

Словенец не перестал быть «большим ребенком», получающим удовольствие от баскетбола, но всячески старается купировать излишки инфантилизма. Этим летом Дончич не отпускал от себя персонального тренера Анце Мачека, с которым они готовились к чемпионату мира, к сезону НБА и проходили длительный курс, направленный на предотвращение травм. Как итог – Лука подошел к сезону в лучшей форме и отыграл наибольшее количество матчей (70) со времен своего дебютного сезона-2018/2019 (72). Не стоит недооценивать и такой фактор, как прибавление в семействе. 2 декабря у Луки родилась дочь Габриэла.

«Когда появляется ребенок, ты совершенно точно начинаешь больше ценить такой ресурс, как время. Ты понимаешь, что больше не можешь тратить его впустую. Я хочу больше времени проводить с семьей, при этом я понимаю, что у меня есть обязанности перед партнерами и клубом. Так что я должен выполнять свою работу максимально добросовестно, чтобы когда я приходил домой, я не думал о том, что где-то плохо сыграл или мог дать команде больше. Дома все мои мысли должны быть только о семье», – Дончич о взаимосвязи профессии и семейной жизни.

Зрелость Лука демонстрировал не только на словах. Сезон Дончич закончил в ранге лучшего бомбардира чемпионата (33,9 очка), вторым в списке лучших ассистентов (9,8 передачи) и единственным из защитников в топ-20 подбирающих (9,2 подбора). Все это при бросковой эффективности 57,3% (лучшая в карьере) и самом высоком в лиге проценте использования (usage rating, 35,9%).

Иными словами, словенец демонстрировал лучший баскетбол в момент, когда команда стала играть на него еще активнее. Это и есть те лидерские качества, за отсутствие которых Дончичу частенько предъявляли в прошлом. Осталось прибавить в выдержке – Лука третий в НБА по количеству технарей (13 в 70 матчах).

Зато теперь у Лука есть не просто опытный, но и эффективный напарник. Лучший за всю его карьеру в НБА.

Кайри Ирвинг напоминает себя чемпионского образца

За последние два месяца Кайри пропустил всего пару ничего не решающих матчей в конце сезона. Сезонная статистика внушает оправданный оптимизм: 25,6 очка (реализация с игры 47,5%, 41,2% трехочковых, 90,5% с линии штрафных), 5 подборов, 5,2 передачи. На протяжении всего сезона «Мэвз» были хороши с Кайри вне зависимости от того, находился Дончич на паркете или на скамейке запасных.

В 2016-м, когда Ирвинг помогал Леброну Джеймсу завозить в Кливленд чемпионский титул, 29% его бросков были реализованы после передач партнера. В этом сезоне показатель – 47%. Кайри перестали использовать как созидателя и загонять его в ситуации, когда он сам вынужден создавать позиции для броска. Их дуэт с Дончичем выдает полезность +14 на 100 владений – третий по эффективности показатель среди 42 пар, сыгравших вместе не менее 600 минут. Лучше – только сочетания Йокича с Колдуэлом-Поупом (+16,4) и Аароном Гордоном (+14,5). «Как же эта парочка будет делить мяч?»

Но впервые за долгое время «Даллас» перестал быть командой одного-двух человек.

Обмены вдохнули в «Маверикс» жизнь. Теперь Кидду есть с чем работать

Почему большинство приведенной статистики, так или иначе отсылает к февралю? Потому что именно тогда «Даллас» провернул две не самые яркие, но значимые сделки, получив центрового Дэниэла Гэффорда из «Вашингтона» и форварда Пи Джей Вашингтона из «Шарлотт». Эти двое не просто стали игроками старта, а начали оказывать непосредственное влияние на игру команды.

Пара мгновенно снизила процент соперника под кольцом до лучшего показателя в лиге (62,1%), а ведь до февральского дедлайна «Мэвз» занимали в этой категории прдепоследнее место. Кроме защиты Вашингтон и Гэффорд добавили глубину атаке «Далласа». Лука и Кайри перестали просто гонять мяч по периметру, а получили возможность действовать через вертикальные пик-н-роллы, заигрывать своих «больших» внутри кольца. Снизилась нагрузка на легковесного «тяжелого форварда» Деррика Джонса и центрового-новичка Дерека Лайвли, который не только стабилизировал свой процент попаданий, но и сосредоточился на пасовой игре. Отличная передняя линия для пары защитников Дончич-Ирвинг.

Но именно в задней линии, несмотря на кажущуюся безмятежность, и таится одна из главных проблем «Мэвз».

«Далласу» для достижения высоких целей не хватает опыта и стабильности

В отличие от регулярного чемпионата, где команда вынуждена распределять роли, чтобы максимально эффективно пройти стайерскую дистанцию, в плей-офф нет основных и запасных. Есть единый организм, который ужимается до ротации в 8-9 человек, каждый из которых в какой-то момент может определить весь дальнейший путь команды.

Дерек Лайвли – игрок, занимающий первое место по соотношению ненадежность и значимость. «Даллас» и без того не самая великая подбирающая команда (18-место в), поэтому любые неполадки с игроками передней линии обернутся для нее проблемами. Значимость Лайвли определяет не только количество подборов (6,9 за игру), но так же игровое время (23,5 минут) и доверие Джейсона Кидда. Выбранный под 12-м пиком новичок выходил в старте 42 раза в 55 матчах сезона.

И вот тут уже начинаются проблемы. Дерек травмировался не просто часто, а по нарастающей. Если в первой половине он пропускал от одного до четырех матчей, то после нового года серии увеличились от пяти до семи матчей, а последние восемь матчей регулярки он пропустил из-за травмы колена. Помимо физического состояния на его игре может сказаться и эмоциональное – 12 апреля скончалась мать Дерека.

Тим Хардуэй-младший - номинально главный запасной команды, но в этом сезоне с трудом подходит под это определение. Особенно это касается его атаки из-за дуги. Человек, который числится в «Мэвз» вторым по количеству попыток трехочковых (7,6) реализует лишь 35,3% своих дальних бросков. В вакууме не самая серьезная проблема, но проблемы «Далласа» из-за дуги только усугубляются этим – команда вторая в лиге по количеству трехочковых попыток (39,5), а вот по проценту реализации едва-едва втискивается в десятку (36,9%). И сбоит одна из приоритетных атакующих опций, в команде, которая делает ставку на нападение.

А ведь за пределами Луки (10,6 попыток) и Кайри (7,3) больше помогать на постоянной основе некому. А такие перформансы выдавать на заказ в плей-офф не получится:

Что там у нас насчет службы техподдержки? Пи Джей Вашингтон бросает издали по 5,8 раз за игру, а попадает еще хуже Хардуэя (31,4%). Скромный работящий Джош Грин на экономных 3,3 попытках выдает качественные 38,5% реализации. Но он только на днях вернулся в ростер после восстановления от растяжения связок правого голеностопа. В плей-офф все играют сломанные, побитые и чуть ли не под наркозом, но в таких случаях команды стараются компенсировать недостачу глубиной и опытом. Глубина у «Мэвз» вроде как есть, но зазор между качеством игры двух главных действующих лиц и теми, кто им помогает слишком велик.

То же самое можно сказать и об опыте игры в плей-офф. У новичка Лайвли его не может быть. Как и прибывшего из «Шарлотт» Пи Джей Вашингтона. У Гэффорда – 5 матчей в составе «Уизардз» в сезоне-2020/21. Деррик Джонс, на счету которого 22 матча в плей-офф, в последний раз играл там два года назад (вылет из первого раунда в «Чикаго»). В голом остатке выходит, что вся игра по-прежнему будет упираться в вопрос – вытянут ли Лука и Кайри. Может, да. Только тянуть придется сразу же.

Уже в первом раунде у «Мэвз» – максимально неудобный соперник

Стоит Луке или Ирвингу выдать матч ниже своих максимальных возможностей, и «Клипперс» переезжают «Маверикс» исключительно на опыте – первая игра тому подтверждение. Так будет и дальше, даже в напряженной серии из 6 или 7 матчей. Защита калифорнийцев немногим лучше «Далласа» по цифрам, но качество персональщиков – на стороне «Клипперс».

У владельца Стива Балмера и всей организации сейчас на уме не чемпионство, а переезд на новую арену и привлечение туда болельщиков. Но кто сказал, что игра в плей-офф не может стать частью этой стратегии? «Клипперс» не сильнее «Далласа», но они ровнее, индивидуальный талант отдельных игроков здесь аккуратнее размазан по всему составу, в то время как взаимодополняемость «Маверикс» не выглядит столь однородной. И если такие сомнения относительно готовности «Далласа» возникают уже в первом раунде плей-офф, можно ли всерьез говорить о притязаниях на чемпионство?

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez, Megan Briggs, Tim Nwachukwu