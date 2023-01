Благодаря саундтреку «NBA Live 2003» вспоминают 20 лет спустя. Платиновый статус предопределили революционный маркетинг и участие лейбла Jay-Z

EA Sports… it’s in the game.

«NBA Live 2003» была несуразным и заразительным чудачеством, на ошибках и успехах которого разработчики последующих хитов научились очень многому. Именно это и выделяет ее среди остальных представителей серии. Но любят ее не только за то, что ее достоинства и недостатки стали прародителями будущих, более инновационных симуляторов, а за саундтрек, изменивший отношение к музыке в играх как самостоятельному жанру.

Стилистика сделала игру запоминающейся, но в историю она вошла благодаря саундтреку

Для начала нулевых «NBA Live 2003» была очень технологичной игрой. В ней появилась система контроля Freestyle, которая позволяла персонализировать дриблинг баскетболистов, делая их движения узнаваемыми. Более современный графический движок позволил отображать на телах баскетболистов татуировки, что делало их еще более реалистичными и узнаваемыми. Все это подразумевало интерес покупателей, но отнюдь не являлось тем, на что разработчики делали ставку.

«Прежде всего, мы хотели сделать игру стильной и ради этого готовы были придать ей более аркадный вид. Сделать ее бодрой, разнузданной. Сегодня все эти данки с разбегом от трехочковой воспринимаются со смехом, но тогда осмысленный отказ от попытки сделать максимально реалистичный симулятор был приличным риском», – говорил руководивший в то время «EA Sports» Ларри Пробст.

О том, что создатели предпочли скучной имитации кураж и атмосферу бесшабашности, можно было судить хотя бы по заводному интро.

Под обложку, на которой красовался один из самых разносторонних разыгрывающих НБА Джейсон Кидд, разработчики из «EA Sports» впервые поместили возможность выбирать форму команд и обувь игроков. В сценарии матча уделили внимание предыгровому представлению баскетболистов и тренеров, а главное – снабдили детище сочнейшим саундтреком.

Музыка вообще стала одной из главных особенностей игры, на которую разработчики сделали осознанный акцент. И, как показала история, не прогадали. «NBA Live 2003» стал первым саундтреком для видеоигры, который продался тиражом в 1300000 копий и удостоился статуса платинового. Кроме того, саундтрек до сих пор остается единственной звуковой дорожкой к спортивной игре, сумевшей достичь подобных продаж.

Помимо того, что «Electronic Arts» согнали на запись наиболее актуальных исполнителей того времени, они пошли еще на одну маленькую хитрость.

Лимитированные версии издания «NBA Live 2003», помимо самой игры, включали в себя диск с «NBA Lifestyle», на котором было записано 8 треков и к которому прилагался купон на скидку при покупке оригинальной звуковой дорожки с бонус-треками. Эта идея принадлежала Стиву Шуру, генеральному продюсеру международного музыкального отдела «Electronic Arts». Критики быстро невзлюбили предприимчивого и прозорливого делягу и долго отказывались признавать платиновый статус саундтрека, отмечая то, что диск с музыкой в ряде случаев продавался не отдельно, а вместе с игрой, потому не мог считаться самостоятельной, отдельной покупкой.

На что Шур реагировал со спокойствием капиталистического удава.

«Не вижу причин продавать диск с музыкой отдельно в инкрустированном бриллиантами кейсе только ради того, чтобы кто-то сертифицировал ее соответствующим образом».

Благодаря «Electronic Arts» и «NBA Live 2003» музыка к играм вышла на новый этап развития

Шур был человеком во многом ответственным не только за успех саундтрека «NBA Live 2003», но и за изменение концепции музыкального сопровождения игр.

До его прихода на руководящую должность в начале нулевых музыкальные отделения компаний производящих игры были вынуждены бегать по звукозаписывающим лейблам и торговаться при покупке лицензии для использования той или иной песни в саундтреке. Шур сделал проще, он стал напрямую сотрудничать с исполнителями: чаще всего просил перезаписать уже существующую песню с несколькими изменениями в куплетах. В большинстве случаев эти изменения содержали отсылки на саму игру или ее персонажей. Так возникали удивительные коллаборации вроде Snoop Dogg и группы «The Doors». Рэпер переиначил вечную классику группы – песню «Riders on the Storm», включил в нее строки: «Need for Speed, I’m trying to take the lead», и композиция одновременно вошла в саундтрек известного автомобильного симулятора и музыкальный каталог «Electronic Arts».

Благодаря Шуру уже представители других отраслей стали приходить к «Electronic Arts» и просить у них песни. Так гонцы «Universal Pictures» пожаловали с просьбой взять оркестровую тему из игры «Medal of Honor» для трейлера к фильму «Seabiscuit».

А вскоре после выхода «NBA Live 2003» к Шуру и его подопечным обратились с «MTV». Музыкальный канал взывал с просьбой использовать трек Freeway feat. Memphis Bleek and Just Blaze «Let’s Go».

Так что в какой-то мере Шур и «NBA Live 2003», как главное доказательство правильно выбранной им стратегии, модифицировали отношение масс к музыке в компьютерных играх.

Для записи саундтрека привлекли лейбл Jay-Z, со Snoop Dogg расплачивались одеждой, а рэпер Hot Karl стал скрытым персонажем

Флагманом сборника была, безусловно, мурчащая агитка «It’s in the Game» в исполнении рэпера Fabolous, которого индустриальные бонзы тоже взяли в оборот.

«Со мной заключили контракт на раскрутку игры и саундтрека, и поначалу мне казалось, что дело ограничится только парой съемок. На деле я катался в рекламные туры по всей стране и иногда проводил по 8-10 часов, играя в «NBA Live» на разных турнирах и мероприятиях. Под конец у меня уже просто сводило руки, а глаза вылезали из орбит как у Шварценеггера в фильме «Вспомнить все», – вспоминал Faboulous.

Другой исполнитель, чья песня «Blao!» находится в трек-листе «NBA Live 2003», не только активно участвовал в рекламной кампании, но и попросил «EA Sports» об оригинальной услуге. Дженсен Карп, более известный как Hot Karl, попросил сделать себя одним из скрытых персонажей и после непродолжительного ожидания получил согласие.

«Я специально попросил, чтобы мне сделали очки, афро и короткие шорты в честь уважения к баскетболистам из 60-х и 70-х», – бравировал в соцсетях Карп.

Все это были модные в начале нулевых исполнители, но, вероятно, саундтрек не выдал бы такие продажи, если бы не соглашение «EA Sports» со звукозаписывающим лейблом «Roc-a-Fella Record», одним из основателей которого был Jay-Z. Именно с этого лейбла начал шествие в музыкальной индустрии Kanye West. На саундтреке можно услышать целый хорал из таких исполнителей, как Freeway, Memphis Bleek, Angie Martinez, Lyric, которые в начале века вовсю штурмовали чарты MTV. Не обошлось, конечно же, и без долгожителей вроде Busta Rhymes и вездесущего Snoop Dogg.

За участие в записи не самого дешевого Snoop Dogg «EA Sports» рассчитались тоже весьма оригинально. Оформляя лицензии на использование ретро-форм всех команд НБА, разработчики выкупили сублицензию у компании «Mitchell & Ness», владеющей большей частью прав на производство исторической продукции НБА. Зная о любви Снупа к баскетболу, «EA Sports» договорились с партнерами об обеспечении рэпера товарами «Mitchell & Ness» в течение года и сэкономили на выплате части гонорара.

Саундтрек вполне ожидаемо пришелся по душе и самим игрокам НБА.

«У меня дома до сих пор лежит CD с музыкой из игры. Эта запись вне времени. У парней даже не стояло вопроса, какой диск включать в раздевалке перед матчами. У каждого была эта запись», – вспоминал бывший игрок НБА и чемпион в составе «Далласа» Джейсон Терри.

Забавно, но спустя годы именно подобные бытовые мелочи, а не только платиновый статус ее саундтрека заставляют вспоминать об «NBA Live 2003» с теплотой.

Фото: Gettyimages.ru/Vince Bucci; commons.wikimedia.org/Flickr/Frank DeMaria