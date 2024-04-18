Династия «Уорриорз» умерла. Вот 20 эпизодов, благодаря которым мы не забудем ее никогда

Если задаться целью подсчитать самые значимые вехи в истории династии «Уорриорз», рискуешь не просто сбиться со счета, но и попросту перейти к заурядному перечислению матчей, в которых Стеф Карри или Клэй Томпсон били всевозможные снайперские рекорды. Это важно, но не так, как Дрэймонд Грин, бьющий Джордана Пула, и другие эпизоды, которые, как поначалу может показаться, имеют опосредованное влияние на игру.

В действительности именно из этих мелочей затем и складывается чемпионская мозаика.

23 января 2015 года. 37 очков за четверть от Клэя Томпсона

«Уорриорз» сразу же принялись осваивать рекорды – о команде говорили, что она способна любого засыпать трехочковыми в удачный день, и Клэй Томпсон сразу же доказал это на минимальном отрезке.

Смешно, как долго потом будут сомневаться, что «бросковые команды» способны выиграть титул.

31 марта 2015 года. Карри кладет на паркет Криса Пола

О династии «Голден Стэйт» еще никто и не мечтал. «Уорриорз» проходили этап между «все керрово» и «они взяли титул только благодаря травмам». И тут Стефен Карри выдал один из главных хайлайтов XXI века.

15 мая 2015 года. Революционная перестановка в серии с «Мемфисом»

Ту серию запомнят благодаря броску под конец третьей четверти от Стефа Карри. Это попадание символизировало начало чего-то большого.

Однако важнее тактический ход Стива Керра, который полностью изменил баскетбол НБА. «Голден Стэйт» уступал в той серии против жесткой кусачей защитной версии «Мемфиса». И вот после третьего матча – при счете 1-2 – главный тренер «Уорриорз» решил не держать Тони Аллена, так как тот все равно не умел бросать, ему дали абсолютную свободу.

После этого у команды Керра все пошло на лад. А история НБА разделилась на до и после: после той серии игроки, не дающие ничего атаке, не приживались в лиге. А умение бросать как минимум со средним значением для своего амплуа стало самым важным навыком для любого баскетболиста.

11 июня 2015 года. Перевод Андре Игудалы в старт

Игудала уже играл в стартовом составе «Уорриорз» в плей-офф. За год до этого он с первых минут появлялся во всех семи матчах против «Клипперс», которым «Голден Стэйт» благополучно уступили в первом раунде. И даже несмотря на то, что это была команда Марка Джексона, уволенного по итогам сезона, многие восприняли перевод Стивом Керром 31-летнего Игги на скамейку если не в штыки, но с презрительным снисхождение к новому главному тренеру. Дескать, ладно, Стив, удивляй-показывай.

Игудала не вышел в старте ни в одном из 77 матчей, сыгранных им в регулярном чемпионате-2014/2015. То же самое продолжилось и в плей-офф. Он сидел, что тот зицпредседатель Фунт из «Золотого теленка». Сидел, когда «Уорриорз» вчистую разделывали «Пеликанс» (4-0), когда «Голден Стэйт» маялись с «Гризлис» (4-2) и когда у «Хьюстона» в который раз возникли проблемы (4-1).

Но в финале все было иначе. Уступая «Кливленду» по ходу серии 1-2, «Уорриорз», казалось, перепробовали все, но Леброн и компания все равно приспосабливались к игре соперников и находили ресурсы в своем вроде бы не столь сбалансированном составе. Керр, как тренер-новичок, подвергался обязательной критике и то и дело становился перед выбором – гнуть свою линию или прислушиваться к советам со стороны.

Лучшее решение оказалось компромиссным. В четвертом матче серии Керр внял совету своего помощника Ника Юрена и выпустил Игудалу в старте вместо Эндрю Богута. С того момента «Уорриорз» уже не оглядывались назад. Команда одержала три победы подряд, а в решающем матче недавний запасной вел игру столь уверенно и вариативно, что в итоге заграбастал звание MVP финальной серии.

27 октября 2015 года. Первый чемпионский баннер династии «Уорриорз»

В районе залива Сан-Франциско подобного не видели ровно 40 лет. В Окленде – вообще никогда. И все это спустя пять лет с момента как Джо Лэйкоб и Питер Губер были представлены в качестве новых владельцев «Уорриорз».

«Если вы посмотрите туда, то увидите довольно одинокий баннер, – подогревал Лэйкоб публику, указывая на чемпионский баннер сезона-1974/1975. – Мы хотим еще один».

Победно улюлюкая под песню Queen «We Are the Champions», никто не торопился вспоминать, что всего два года назад «Оракл Арена» освистывала Лэйкоба во время вывода из обращения майки Криса Маллина .

Им не нравился недавний обмен Монты Эллиса на Эндрю Богута, они бы предпочли, чтобы в Висконсин отправился это молодой щуплый парнишка по фамилии Карри, как это и было задумано изначально. Но потом что-то пошло не так. Что и почему болельщиков не волновало, им нравился Эллис, не нравился Лэйкоб, а о том, что Карри превзойдет ожидания не только Лэйкоба, но и всех остальных, они просто не могли помыслить. Да и не хотели.

22 января 2016 года. Страдания Керра

Сезон-2015/2016 принято вспоминать по причине, которую нельзя называть и невозможно обойти в разговоре. Но многие забывают о детали, затерявшейся на дистанции исторического марафона «Уорриорз».

В то время как большинство игроков «Голден Стэйт» пожинали плоды чемпионского успеха в затяжном отпуске, главный тренер команды Стив Керр маялся от кошмарных болей в спине. Операция, перенесенная им в межсезонье, помогла, но ненадолго. Спинномозговая жидкость попала в организм и вызвала осложнения в процессе восстановления, из-за чего тренер пропустил первые 43 матча регулярного сезона. На этом отрезке его подменял Люк Уолтон, который, как и большинство обычных болельщиков, аплодировал Керру стоя, когда тот вернулся в привычном качестве 22 января, в матче с «Индианой».

Так что, несмотря на кажущуюся легкость доминирования «Уорриорз» в том сезоне, проблемы начали зреть в команде задолго до финальной серии.

27 февраля 2016 года. Великая игра Стефа Карри

Квинтэссенция того, чем являлись «Уорриорс» – длительное отставание, чудесное спасение и фантастический трехочковый от Стефа Карри почти под сирену.

13 апреля 2016 года. 73-я победа

Я был уверен в этом тогда, продолжаю верить в это сегодня, и никто не убедит меня в обратном. Этот рекорд стал проклятьем для «Уорриорз», по сути, просто не сумевших грамотно распределить силы по чемпионской дистанции. А то, что это была именно она, было ясно по тому, как они играют, с какой уверенностью, пониманием друг друга и запасом сил. Но о рекорде по количеству побед в регулярке говорили так много и настойчиво, что «Уорриорз» не выдержали искуса и пустились во все тяжкие. Именно 13 апреля на мгновение показалось, что все это не зря, что все получилось, что до плей-офф команда успеет восстановиться физически и морально. Тем более что Карри в очередной раз провел показательную демонстрацию: реализовал свой 400-й трехочковый и набрал 46 очков в последнем матче регулярки против «Гризлис».

«Уорриорз» вписали свое место в истории, но конкретно под этой историей не сумели поставить печать с золотым оттиском.

28 мая 2016 года. Клэй Томпсон вырывает 6-й матч у «Оклахомы»

Сейчас в ту игру уже тяжело вернуться, так как именно после 2016 года лига стала вводить запреты на защитные действия. Тогда «Оклахома» била соперника вне мяча и показывала такой предел жесткости, который теперь недопустим. У «Голден Стэйт» в этом давлении не было ничего, кроме Клэя Томпсона, заваливающего невообразимые попытки. Он бросал через руки с восьми метров. Или едва получив передачу в быстром отрыве. Или даже толком не приняв позу для трехочковой атаки.

После такого игроки «Тандер» наверняка подумали, что такому невозможно сопропротивляться, лучше присоединиться.

4 июля 2016 года. «Следующая глава»

Так, ну, или почти так называлась колонка Кевина Дюрэнта на сайте Player’s Tribune. После ее прочтения большинство жителей США хмыкнули, пожали плечами, а даже если и удивились, то все равно отправились отмечать День независимости, традиционно очень почитаемый в штатах праздник. Но только не фанаты «Уорриорз».

В статье черным по белому было сказано, что Дюрэнт покидает «Тандер» не в поисках нового вызова, самопознания и прочей индуистской дребедени. Он переходил конкретно в «Уорриорз». Переходил, чтобы побеждать. После такого праздничные угощения на столах фанов «Голден Стэйт» стали еще слаще, а фейерверки разрывались ярче и оглушительнее. Потому что они праздновали уже не День независимости, а переход Кей-Ди, начало новой главы в истории команды и, как выяснилось совсем скоро, в истории не только ее одной.

5 декабря 2016 года. Клэй Томпсон набирает 60 очков за 29 минут

Опять же, сейчас статистика обесценилась, но в 2016-м это казалось откровением, Томпсон поймал кураж и завалил 8 из 14 из-за дуги.

За всю игру он сделал 11 ударов в пол.

11 февраля 2017 года. «Cupcake Game»

Возможно, это была самая враждебная среда, в которой «Уорриорз» оказывались с момента начала чемпионской династии. Включая плей-офф. «Кливленд» и Леброн были чем-то вроде надоедливой ворчливой соседки, с которой ты периодически сталкиваешься на лестничной клетке и обмениваешься прицельными колкостями. Общий настрой фанатов и атмосфера внутри домашней арены «Тандер» походили на истерический припадок бывшей.

С трибун неслись проклятья и упреки в адрес Дюрэнта, от плакатов с изображением ярких кексиков рябило в глазах, сам форвард, впервые вышедший играть против бывшей команды на ее территории, тоже был взвинчен и наэлектризован. Уже во второй четверти «Уорриорз» оформили «+20», а разница в классе стала особенно ощутима. Но это не остановило Уэстбрука, который в любой ситуации подталкивал и вступал в контакт с бывшим одноклубником. «Уорриорз» победили 130:114, а Дюрэнт отметится 34 очкам. Расселл, как мог, попытался утешить толпу (47 очков, 11 подборов, 8 передач).

16 апреля 2017 года. Великий момент Дрэймонда Грина

Лучшая форма безумного форварда, который был объявлен в тот сезон лучшим защитником года. За «Голден Стэйт» выступали Карри, Дюрэнт, Игудала, Томпсон, но лучшим по показателю «плюс-минус» всегда оставался Дрэймонд Грин.

Знаковый момент Грина – как в серии с «Портлендом» он отзащищался один против всех.

4 июня 2017 года. Стеф Карри выставляет Леброна дураком

Это был наиболее адекватный ответ после подло провокации за год до этого, исключительно благодаря которой «Кэвз» и украли титул с 1-3.

26 мая 2018 года, Клэй Томпсон забирает надежду у «Рокетс»

Самая сложная серия в истории «Голден Стэйт».

Снова 6 матч, снова 2-3, снова преимущество оппонентов. И снова Клэй Томпсон демонстрирует невероятное хладнокровие – 35 очков, 9 из 14 из-за дуги.

7 июня 2017 года, 6 июня 2018 года. Квинтэссенция пребывания Дюрэнта в плей-офф

Тот Дюрэнт, которого многим так не хватает в плей-офф. Безжалостный, хладнокровный, эффективный, с чуть меньшим размером ноги. Два броска с разницей в почти год предопределили результат противостояния «Уорриорз» и «Кэвальерс» в двух финалах. 8-1 по сумме двухраундового противостояния, выражаясь языком Лиги Чемпионов.

В 2017-м Дюрэнт фактически решил вопрос о победителе серии, когда на табло оставалось 45,3 секунды. На выезде. Прямо в лоб Леброну. Казалось, наглее этого ничего быть не может.

Год живи, год учись. Но «Кэвз» не извлекли никаких уроков. Не помогла даже военная хитрость: у «Голден Стэйт» не было времени на подготовку к финалу после 7-матчевой серии с «Рокетс», а потому Леброн сразу же набросился на них с 50 очками. Не без помощи Джей Ар Смита, но даже это было бесполезно. В этот раз, в отличие от 2017 года, «Кливленд» не хватило даже на победу в одном матче.

Увы, наличие малого количества подобных моментов в карьере Дюрэнта и есть ответ на вопрос, почему Кей-Ди никогда не фигурирует в разговорах, касающихся притязаний на звание GOAT. Сам он считает, что причина в его переходе в «Уорриорз». Иронично, учитывая, что именно благодаря им у него подобные эпизоды вообще есть.

30 июня 2019 года. Кексик спекся

По всей видимости, еще в начале года Кевин Дюрэнт сговорился с Кайри Ирвингом о то, что они будут строить собственный дом без Леброна и Карри. Команды не успели отыграть даже четверть сезона, а Дрэймонд Грин уже принялся вербально охаживать одноклубника за слабохарактерность и недостаток лояльности к коллективе, который его на помойке нашел, отмыл, а он... Его заявления из серии «Этот нехороший человек предаст нас при первой же опасности» мгновенно подхватила пресса, которая продолжила муссировать тему вплоть до начала плей-офф.

А там к моральным проблемам внутри коллектива добавились самые что ни на есть физические. Дюрэнт травмировался в пятом матче второго раунда против «Хьюстона», и, в общей сложности пропустив девять матчей, вынужденно вернулся к пятой игре финальной серии против «Торонто» при счете 3-1 в пользу будущих чемпионов. Колдовства хватило на четверть с небольшим, после чего Дюрэнт порвал ахилл и с посторонней помощью покинул площадку.

Это был не просто разрыв ахиллова сухожилия, а разрыв с «Уорриорз». Конец ярких, болезненных и, скорее всего, не до конца реализованных отношений. Для Дюрэнта, который 30 июня объявил о переходе в «Бруклин», так точно.

10 июня 2022 года. Карри самолично продлевает жизнь династии

Матч, который стал одновременно исповедью и отповедью. Когда ты горишь в серии 1-2 и спасаешься от очередного поражения исключительно за счет индивидуальных качеств своего лидера, ты опровергаешь всех скептиков. Вместе с тем ты признаешь, что это не та команда, которая четыре года назад брала титул за счет взаимозаменяемости и командной работы.

43 очка Карри, 7 из 14 трехочковых возымели эффект квантового скачка, благодаря которому «Уорриорз» сумели ненадолго переместиться в прошлое, сравнять серию, а после взять серию у менее опытного «Бостона».

У фанов «Голден Стэйт» появилась любимая присказка о том, что «Уорриорз» – настоящая династия, независимая от капризов Дюрэнта, ведь команда брала титулы до него и после него.

Это правда. «Голден Стэйт Уорриорз» – вторая полноценная династия в НБА в XXI-м веке. Возраст, здоровье и неоправданно большие контракты для лидеров, которые уже не в состоянии держать прежний уровень – обычные хвори для престарелых аристократов-триумфаторов, некогда закатывавших чемпионские балы.

Последний из таких они решили сопроводить дракой.

6 октября 2022 года. Удар по чемпионскому самолюбию

Это сейчас мы знаем, что Дрэймонд Грин наградил Джордана Пула зуботычиной в ответ на фразу о том, что Грин – просто переплаченный рюкзак на плечах Стэфа Карри. Но меняет ли это знание что-то? Ведь подобное высказывание и реакция априори заставляет сомневаться в наличии внутри команды здоровых отношений. Если ты перспективный новичок, то не должен позволять себе подобных высказываний в адрес заслуженного ветерана команды, многократного чемпиона и будущего члена славы. Вместе с тем, наличие всех этих регалий не дает тебе карт-бланш на распускание рук и дедовские методы воспитания молодых игроков.

Когда видео утекло в интернет, внутри «Голден Стэйт» что-то сломалось. Все эти отстранения, аккуратная риторика, извинения и всевозможные трактовки были уже чем-то запоздалым, чем-то, что уже никому не было нужно. Кроме «Уорриорз», которые занимались самоуспокоением, но понимали, что команда уже не будет прежней.

Она и не стала. Ни с многочисленными попытками обуздать характер Грина, ни с уходом Пула, ни с привлечением Криса Пола как икс-фактора, который может воссоздать тонизирующий эффект.

По тому что мы видим сейчас, этот эффект скорее в пору сравнивать с работой дефибриллятора, с помощью которого пытаются перезапустить чемпионское сердце. Мы, конечно, помним крылатую фразу Руди Томьяновича о том, что никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона. Мы и не недооцениваем, а холодно констатируем: оно просто очень устало.

17 апреля 2024 года, 0 из 10 от Клэя Томпсона в поражении от «Сакраменто»

Мы все сегодня, как Клэй Томпсон. Хочется на несколько секунд задержаться на паркете и почувствовать, как уходит эпоха. Мы жили в эру «Голден Стэйт», а теперь она подошла к концу.

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton, Thearon W. Henderson, J Pat Carter