«Барса» сделала новое предложение по Киммиху, но его тут же отклонили — что будет дальше

Diario Sport сообщает, что «Барселона» направила предложение по Киммиху, но оно было немедленно отклонено.

Предложение не оправдало ожиданий полузащитника с точки зрения зарплаты. В настоящее время он зарабатывает в «Баварии» 19,5 млн евро в год, но каталонцы на данный момент не могут себе позволить такие цифры.

Ханси Флик хочет подписать контракт со своим соотечественником и надеется принять непосредственное участие в переговорах, чтобы убедить 29-летнего игрока.

Лапорта понимает, что отказ Киммиха от предложения является «нормальным» процессом, открывающим путь для дальнейших переговоров. Он не отверг идею переезда в «Барселону» — он лишь отверг предложение.

Еще одно предложение последует, когда каталонцы смогут предложить игроку сборной Германии более высокую зарплату.