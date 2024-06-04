❓️ Будущее Араухо в «Барселоне» под вопросом. Каталонцы подозревают игрока в переговорах с «Баварией»

Неопределенность с будущим Рональда Араухо в «Барселоне» продолжает усиливаться. Diario AS сообщает, что карьера центрального защитника в Каталонии под вопросом.

Окружение уругвайца должно было встретиться с «Барселоной», чтобы обсудить новый контракт, но переговоры несколько раз срывались из-за стороны игрока. Это привело к недоверию со стороны клуба - каталонцы считают, что Араухо ведет параллельные переговоры с «Баварией».

Клуб хочет заключить новую сделку с защитником, поскольку считают его одним из лидеров клуба. Ханси Флик также рассчитывает на уругвайца, как на игрока стартового состава.

Тем не менее, в случае, если переговоры зайдут в тупик, «Барселона» готова рассмотреть предложения по трансферу игрока. Стартовая цена - 80 миллионов евро.