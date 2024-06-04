Флик планирует изменить позицию Педри в «Барселоне»

Diario Sport сообщает, что Ханси Флик видит Педри в более атакующей роли по сравнению с той, которую полузащитник играл ранее.

Новый тренер «Барселоны» хочет использовать испанца в качестве продвинутого атакующего полузащитника, аналогичного Джамалю Мусиале в «Баварии».

Немец считает, что так 21-летний игрок сможет увеличить свое количество голов и результативных передач, поэтому будет более полезен ближе к воротам соперника.

Флик хочет, чтобы «Барса» играла по схеме 4-2-3-1, где Педри будет действовать позади нападающего.

Вот как это будет выглядеть: