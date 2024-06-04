Флик планирует изменить позицию Педри в «Барселоне»
Diario Sport сообщает, что Ханси Флик видит Педри в более атакующей роли по сравнению с той, которую полузащитник играл ранее.
Новый тренер «Барселоны» хочет использовать испанца в качестве продвинутого атакующего полузащитника, аналогичного Джамалю Мусиале в «Баварии».
Немец считает, что так 21-летний игрок сможет увеличить свое количество голов и результативных передач, поэтому будет более полезен ближе к воротам соперника.
Флик хочет, чтобы «Барса» играла по схеме 4-2-3-1, где Педри будет действовать позади нападающего.
Вот как это будет выглядеть:
Посмотрим что предложит немец. Очень хочется чтоб у него все получилось.
Интересно будет все таки.
Главное совершить точечные ТО со стороны руководства.
Нужно бороться за все трофеи и естественно будет не легко.
Удачи клубу и всем болельщикам.
как по мне так Педри/Гюндо будут претендовать на позиции АПЗ, Гави-Киммих/Субименди основная пара, Френки и Гидо сменщики, а Фермин будет претендовать на все эти позиции и возможно и на позиции Феликса.
кстати, если Флик поможет Бальде прокачать физику и даст ему четкие указание, то выйдет из него просто бешеный прямолинейный топ. у него шикарный дриблинг, но в этом сезоне почему то не шел на дриблинг, мучился на поле как только получал мяч.. в прошлом сезоне когда хоть какая то была картинка игры то он выглядел шикарно, Альба с Алонсо тихо сидели и наблюдали как игрок Барсы Б вынес их с основы) кажется идеальнее ФЛика тренера ему не найти.
на бумаге просто топ состав, посмотрим как на поле будет выглядеть.