Араухо может не продлить контракт с «Барсой»: один клуб уже готовит предложение

Трансферная сага Рональда Араухо продолжает развиваться. Как сообщает Diario AS, будущее центрального защитника «погружено в тайну».

Окружение уругвайца должно было встретиться с «Барселоной», чтобы обсудить новый контракт, но его агенты изменили даты встречи. Это привело к недоверию со стороны клуба — каталонцы считают, что у Араухо есть предложение извне (то есть из «Баварии»).

Клуб хочет заключить новый контракт с защитником, поскольку считает его одним из лучших игроков клуба. Ханси Флик видит в нем игрока в стартовом составе своей будущей команды.

Однако в случае, если продление контракта затянется, «Барселона» будет готова расстаться с Араухо. Они рассмотрят предложения от 80 миллионов евро.