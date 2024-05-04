В какой корзине «Барса» будет в следующей Лиге чемпионов с новым форматом? Смотрим потенциальных соперников

«Барселона» уже обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов-2024/25 после недавней победы над «Валенсией».

«Барса» сохранила высокий рейтинг коэффициентов (именно он распределяет клубы по корзинам), а это значит, что каталонцы смогут занять место в первой группе наряду с «Реалом», «Ман Сити» и «ПСЖ».

Это также позволит им занять более выгодное положение, чем «Арсенал», «Байер» и «Милан».

Формат Лиги чемпионов-2024/25 годов полностью изменится, и каждая команда будет играть восемь матчей на стадии чемпионата (четыре дома и четыре в гостях).