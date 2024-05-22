🚨 Деку и Боян Кркич отправились в Лондон на переговоры с Фликом. Немец уже отказал «Челси»

Деку и Боян Кркич отправились в Лондон, где проведут переговоры с Ханси Фликом и его агентом Пини Захави, сообщает Diario Sport.

Флик - один из главных кандидатов на работу в «Барселоне», если клуб уволит Хави. Немец только что отклонил предложение «Челси», рассчитывая на пост в каталонском клубе.

59-летний специалист остается без работы с сентября 2023 года, когда его уволили из сборной Германии.

Напомним, что именно Флик руководил «Баварией», когда немецкий клуб разгромил «Барселону» со счетом 8:2.