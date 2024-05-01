Левандовски уверен, «Барселона» давит на него - хотят ухода или снижения зарплаты

Роберт Левандовски считает, что «Барселона» оказывает на него давление, сообщает Helena Condis.

Форвард уверен, клуб хочет, чтобы он ушел или согласился на снижение зарплаты - так же, как это было с Френки де Йонгом в 2022 году.

Действующее соглашение поляка с «Барсой» истекает только в 2026 году. Он дал понять, что намерен выполнить условия контракта.

В этом сезоне 35-летний футболист забил 23 гола и отдал девять результативных передач в 44 матчах за «Барселону».