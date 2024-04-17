😵💸 Вылет из Лиги чемпионов обойдется «Барселоне» более, чем в €50 млн

После поражения от «ПСЖ», «Барселона» лишилась шансов попасть на клубный чемпионат мира, который состоится в 2025 году.

Дело в недостаточно высоком рейтинге клуба, полученном за последние четыре сезона. Для квалификации «Барсе» нужно было, по крайней мере, попасть в полуфинал.

Между тем, вылет «Барселоны» позволил попасть на турнир «Атлетико Мадрид», также не преодолевшему стадию четвертьфинала.

Таким образом, «Барса» потеряла не менее 50 миллионов евро, что является минимумом, который должен получить любой участвующий клуб. ФИФА сформировал бюджет около 2 миллиардов евро на турнир, при этом победителю достанется более 100 миллионов евро только в качестве призовых.

На турнир уже квалифицировались 11 команд из Европы:

«Манчестер Сити», «Челси», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».