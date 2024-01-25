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«Барселона» вылетела из Кубка Испании: одним из первых за поражение извинился 16-летний Ламин Ямаль

Ламин Ямаль Ламин Ямаль
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«Барселона» уступила «Атлетику» (2:4 ДВ) на выезде в 1/4 финала Кубка Испании.

В основное время команды не выявили победителя: в составе «Атлетика» отличились Горка Гурусета и Ойан Сансет, а у «Барсы» забили Роберт Левандовски и Ламин Ямаль.

Ямаль таким образом побил очередной рекорд «Барселоны» - полузащитник забил «Атлетику» на 32-й минуте матча Кубка Испании в 16 лет и 195 дней - он стал самым молодым автором гола в истории клуба в этом турнире. Ямаль побил рекорд, установленный Бояном Кркичем в 17 лет и 77 дней.

Позднее Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперед на 107-й, а его брат Нико забил на 121-й.

Таким образом, «Барселона» завершила выступление в турнире. Одним из первых за поражение у себя на странице извинился как раз Ямаль.

«Мы оставили все на поле. Прошу прощения за ошибки, Кулес. Нам нужно продолжать работать, я не знаю другого пути».

4 комментария
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Извиняться не за что, для таких игроков как Ямаль, Гиу, Кубарси, Форт ошибки это часть игрового роста. Сделали выводы и пошли дальше
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+3
Продолжайте в том же духе молодёжь, Барса ещё вернётся на свой уровень, по возможности оставить братьев Жоао и опорника взять и забыть о трансыерах
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