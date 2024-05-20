Беседа Хави и Лапорты длилась всего 5 минут. Почему президент перенес встречу?

По словам Жерара Ромеро, встреча Жоана Лапорты и Хави после победы «Барсой» над «Райо» длилась всего 5 минут.

Лапорта почувствовал себя нехорошо и не смог обсудить с Хави ничего серьезного. Поэтому он ушел раньше времени. Вместе с президентом ушло и руководство «Барселоны».

После победы над «Райо» 3:0 сложилось впечатление, что Хави все-таки не уволят. Хави уверен, что Деку твердо поддерживает его. Однако в конце сезона состоится встреча с Лапортой, и тогда все узнают, останется Хави или нет.