Когда 13-летний Лионель Месси приехал в Барселону в 2000 году, он настолько впечатлил руководство «Барсы», что оно захотело как можно скорее заключить с ним контракт.

Один из самых важных контрактов в истории современного футбола был подписан на салфетке в кафе!

14 декабря 2000 года представитель Месси в Испании Орасио Гаджоли встретился с тогдашним техническим секретарем и координатором молодежных команд «Барсы» Карлесом Рексачем за игрой в теннис. После игры они посидели в кафетерии «Барсы». К ним присоединился футбольный агент Хосеп Мария Мингелла.

Слева направо: Гаджоли, Рексач и Мингелла.

По информации Marca, Гаджоли и Мингелла оказывали давление на Рексача, чтобы тот поскорее принял решение по Месси. Рексач взял салфетку и написал:

«В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии [Хосепа Марии] Мингеллы и Орасио [Гаджоли], Карлес Рексач, спортивный директор футбольного клуба «Барселона», настоящим соглашается, под свою ответственность и независимо от каких-либо особых мнений, подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы будем придерживаться оговоренных сумм».

Затем Рексач, Мингелла и Гаджоли подписали салфетку. Интересно, что, с точки зрения Рексача, решение было полностью его, и Мингелле с Гаджоли не нужно было его убеждать.

«Месси? Я подписал его за 30 секунд», – сказал Рексач. «За 40 лет работы в футболе я никогда не видел ничего подобного. Из пяти голевых ситуаций он реализует четыре. И у него исключительные навыки. Они напомнили мне расцвет Марадоны.

Я подписал его первый контракт, символически, на салфетке: Я хотел нанять его как можно скорее, не мог позволить ему ускользнуть».

Существует ли еще та знаменитая салфетка, и если да, то где она сейчас?

По данным Infobae, легендарная салветка принадлежит Орасио Гаджоли. Бывший представитель Месси сегодня живет в Андорре. Она хранится в сейфе банка Credit Andorra.

Гаджоли получил множество сообщений из разных уголков мира с предложениями продать салфетку, но его ответом всегда было твердое «нет».

Я считаю, что салфетка должна быть в музее «Барселоны», – сказал он в 2018 году. «Этот клочок бумаги изменил современную историю клуба. Думаю, она должна быть там, желательно рядом с «Золотым мячом» Месси».

Между Гаджоли и музеем «Барсы» были контакты, но переговоры прекратились после того, как клуб заявил, что «сделка на салфетке» – это «конфиденциальный контракт», который не должен был быть раскрыт.

Гаджоли возразил: «Хотя это всегда считалось своего рода контрактом, на самом деле это было обязательство без каких-либо денег, переходящих из рук в руки. Я всегда был за то, чтобы салфетка была выставлена в музее, и если в один прекрасный день она покинет банк в Андорре, то именно туда и отправится».

Этот день еще не наступил: хотя Лео Месси больше не в клубе, салфетка по-прежнему хранится в банковском сейфе.