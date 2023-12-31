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📸 Кунде навестил свою бабушку в Бенине. До этого Жюль заглянул в Сенегал с благородной миссией

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Пока чемпионат Испании взял небольшую новогоднюю паузу, футболисты «Барселоны» могут отдохнуть.

Жюль Кунде решил провести свои каникулы с пользой: игрок отправился в Бенин, чтобы увидеться со своей бабушкой.

Поездка выдалась насыщенной.

Кунде также заглянул в Сенегал, где посетил футбольную академию, сотрудничающую с «Барсой».

В Сенегале Жюля ждал теплый прием от фанатов. Один болельщик подготовил для футболиста «Барсы» особую картину.

Юные футболисты были рады встрече со звездой.

Первым матчем «Барселоны» в 2024 году станет встреча с «Лас-Пальмас». Игра 19-го тура Ла Лиги назначена на 4 января.

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Может навестил дедушку)
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