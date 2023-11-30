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В первом матче с капитанской повязкой Араухо доказал, что он лидер. Запустил камбэк мелкой деталью

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Сразу после того, как «Барселона» пропустила от «Порту», Рональд Араухо попросил партнеров не терять голову и сосредоточиться. «Барсе» удалось сравнять счет через несколько минут.

Как и индивидуальные указания Хави во время игры, этимелкие детали могут иметь большое значение. Араухо впервые вышел на поле в капитанской повязкой «Барсы». Уругваец стал третьим капитаном команды после Серджи Роберто и Марка-Андре тер Стегена.

«Барселона» обыграла «Порту» 2:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

5 комментариев
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Араухо - Столп обороны и Лидер новой Барселоны!
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Главное что бы травмы обходили стороной
Будет легендой новой Барселоны
💙❤️
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-1
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даже не заметил, что он капитаном был. Поздравляю
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Разве не Де Йонг был капитаном?
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Ответ Catalonia is the independent republic
Разве не Де Йонг был капитаном?
Он последний капитан после Рональд Араухо
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