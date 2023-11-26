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Самый сложный конец года – у «Барсы». В расписании лидеры Ла Лиги и битва за плей-офф ЛЧ

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2023 год медленно подходит к концу, и до рождественского перерыва «Барселоне» осталось всего шесть матчей.

В центре внимания – важнейший поединок с «Порту», победа в котором обеспечит «Барсе» долгожданное место в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у обеих команд по 9 очков, и для того, чтобы вздохнуть с облегчением, каталонцы должны побеждать как можно раньше.

В расписании также лидеры Ла Лиги – «Жирона» и «Атлетико», который дышит в спину «Барсе», отставая всего на два очка.

Вот полный список оставшихся матчей:

🏠 дома против «Порту» - 28 ноября

🏠 дома против «Атлетико Мадрид» - 3 декабря

🏠 дома против «Жироны» - 10 декабря

✈️ выезд к «Антверпену» - 13 декабря

✈️ выезд к «Валенсии» - 16 декабря

🤝 товарищеский матч с мексиканской «Америкой» - 21 декабря

Как вы думаете, сколько очков каталонцам удастся набрать к концу декабря?

26 комментариев

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turcanudima87@gmail.com
С такой игрой не упустить бы далеко лидеров чемпионата до нового года, а так же не опозориться и в третий раз подряд не выйти в плей-офф лиги чемпионов.
+16
0
+16
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BurBon
Нет тут ничего сложного, все игры дома, с Порту вполне ничья устраивает. Жирона переоценена, у них очень удачный календарь был на старте. С матрасами будет сложнее всего, но опять же дома должны забирать победу.
+13
-1
+12
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Гласящий Истину!
В матче с Жироной - буду болеть за Жирону! Она объективно сильнее! Нет больше сил, смотреть на мучения и агонию игроков Барсы. Это не игра - это антифутбол!
+11
-6
+5
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Гласящий Истину!
Ответ Бронислав Каминский
Помню подобные настроения при Вальверде,Сетьене,Кумане)))Их увольняют,а ничего не меняется
А все потому, что меняют на точно таких же бездарей! Ибо пригласить именитого тренера, с опытом работы в топ клубах Барса не может - казна пуста, как барабан! А потом болельщикам втирают торжественные спичи про ДНК, про "своего" тренера, про то, что он понимает философию клуба...
Да болельщикам глубоко пофиг, будет у руля команды "свой" Хави, или условный "чужой" Клоп (Зидан, Тен Хаг, Спалетти, Де Дзерби и т.д.), лишь бы он давал результат и команда ИГРАЛА, а не мучилась!
+3
0
+3
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Бронислав Каминский
Ответ Гласящий Истину!
В матче с Жироной - буду болеть за Жирону! Она объективно сильнее! Нет больше сил, смотреть на мучения и агонию игроков Барсы. Это не игра - это антифутбол!
Помню подобные настроения при Вальверде,Сетьене,Кумане)))Их увольняют,а ничего не меняется
+3
0
+3
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Бронислав Каминский
Ответ BurBon
Нет тут ничего сложного, все игры дома, с Порту вполне ничья устраивает. Жирона переоценена, у них очень удачный календарь был на старте. С матрасами будет сложнее всего, но опять же дома должны забирать победу.
"Нет тут ничего сложного, "
Вчера Вальекано не смогли обыграть,а сегодня "ничего сложного"
+5
-2
+3
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Сергей Яскевич
Следующие 3 игры решат очень многое в этом сезоне.
+3
-1
+2
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паяльная лампа
Ответ Константин Юрьевич
лучше пусть вылетят! и хави уволят стыдно смотреть на игру барсы!
это ничего не изменит, учитывая, что Барселоне вряд ли удастся пригласить топового тренера
+2
0
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Rachid
Ответ Гласящий Истину!
В матче с Жироной - буду болеть за Жирону! Она объективно сильнее! Нет больше сил, смотреть на мучения и агонию игроков Барсы. Это не игра - это антифутбол!
предатель:))
+4
-2
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Бронислав Каминский
Ответ BurBon
Там уже 3 года как не могут выиграть. В этом сезоне дома слили только класико. Порту и Жирону что ли боятся дома?
Причем тут бояться или нет?)Команда как дно играет сейчас даже против слабых команд
+1
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Vlad
Ответ Ahmet Sahetmyradow
Ой,не видать нам чемпионство с такой игрой😔
это игра не чемпионов, а просто одно мучение
+1
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NartApsua
Ответ Гласящий Истину!
А все потому, что меняют на точно таких же бездарей! Ибо пригласить именитого тренера, с опытом работы в топ клубах Барса не может - казна пуста, как барабан! А потом болельщикам втирают торжественные спичи про ДНК, про "своего" тренера, про то, что он понимает философию клуба... Да болельщикам глубоко пофиг, будет у руля команды "свой" Хави, или условный "чужой" Клоп (Зидан, Тен Хаг, Спалетти, Де Дзерби и т.д.), лишь бы он давал результат и команда ИГРАЛА, а не мучилась!
Барселона очень-очень редко нанимает заведомо звёздного тренера с отличной репутацией. Даже если денег валом, каталонцы почему-то очень любят рисковать. Иногда получается, как с Райкардом или Пепом. Но чаще промахиваются. Болею за Барселону с 96 года и на моей памяти за почти 28 лет, каталонцы лишь раз пригласили по-настоящему звёздного и состоявшегося тренера. Это был Ван Гал. И, кстати, результат был неоднозначным. Ещё из статусных был Робсон. В остальном - либо вера в талант молодого тренера или же человека с неким ДНК Барсы, либо просто гадание на кофейной гуще. Не могу понять с чем это связано. Тот же Реал за все эти годы приглашал таких мастеров, как Капелло, Хиддинк, Хайнкесс, Моуриньо, Анчелотти..
Если бы Барса не разменивалась бы на всяких Рексачей, Ферреров, Сетьенов, Куманов и др.., титулов в музее Ноу Камп было бы намного больше.
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BurBon
Ответ Бронислав Каминский
"Нет тут ничего сложного, " Вчера Вальекано не смогли обыграть,а сегодня "ничего сложного"
Там уже 3 года как не могут выиграть. В этом сезоне дома слили только класико. Порту и Жирону что ли боятся дома?
+2
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Vlad
Действительно, надоело смотреть на эти потуги, либо ждёшь волевую победу, либо ничью. Не болельщик Реала, но знаю, что Реал даже проигрывая, может перевернуть ход игры в свою пользу. Если не возьмут очков с каталонцами и не одолеют матрасников, то дальше не стоит смотреть на эти качели.
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Ahmet Sahetmyradow
Ой,не видать нам чемпионство с такой игрой😔
+1
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Barca-TM
Я не знаю, что произошло, но тесейчас Чави похож на человек которого у него есть Феррари, но он не умеет на нем водить.
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василий иванов
такие команды, да под такую игру... Пойду за валидолом.
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BurBon
Ответ Бронислав Каминский
Причем тут бояться или нет?)Команда как дно играет сейчас даже против слабых команд
Да, я и сам об этом говорил, что в гостях с такой формой будут проблемы, но тут домашние игры, Барса слила только класико дома.
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инна витенберг
Главное что пропало это игра.
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Бронислав Каминский
Ответ Гласящий Истину!
А все потому, что меняют на точно таких же бездарей! Ибо пригласить именитого тренера, с опытом работы в топ клубах Барса не может - казна пуста, как барабан! А потом болельщикам втирают торжественные спичи про ДНК, про "своего" тренера, про то, что он понимает философию клуба... Да болельщикам глубоко пофиг, будет у руля команды "свой" Хави, или условный "чужой" Клоп (Зидан, Тен Хаг, Спалетти, Де Дзерби и т.д.), лишь бы он давал результат и команда ИГРАЛА, а не мучилась!
У Барсы даже когда были бабки,то она именитых не приглашала.Всегда физруков из своей системы или с днк
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Гласящий Истину!
Ответ Бронислав Каминский
У Барсы даже когда были бабки,то она именитых не приглашала.Всегда физруков из своей системы или с днк
В этом и проблема...
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Гласящий Истину!
Ответ NartApsua
Барселона очень-очень редко нанимает заведомо звёздного тренера с отличной репутацией. Даже если денег валом, каталонцы почему-то очень любят рисковать. Иногда получается, как с Райкардом или Пепом. Но чаще промахиваются. Болею за Барселону с 96 года и на моей памяти за почти 28 лет, каталонцы лишь раз пригласили по-настоящему звёздного и состоявшегося тренера. Это был Ван Гал. И, кстати, результат был неоднозначным. Ещё из статусных был Робсон. В остальном - либо вера в талант молодого тренера или же человека с неким ДНК Барсы, либо просто гадание на кофейной гуще. Не могу понять с чем это связано. Тот же Реал за все эти годы приглашал таких мастеров, как Капелло, Хиддинк, Хайнкесс, Моуриньо, Анчелотти.. Если бы Барса не разменивалась бы на всяких Рексачей, Ферреров, Сетьенов, Куманов и др.., титулов в музее Ноу Камп было бы намного больше.
Полностью согласен
0
0
0
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Константин Юрьевич
лучше пусть вылетят! и хави уволят стыдно смотреть на игру барсы!
+4
-4
0
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Константин Юрьевич
Ответ паяльная лампа
это ничего не изменит, учитывая, что Барселоне вряд ли удастся пригласить топового тренера
ну может ты и прав
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Марк Марк
Ответ Barca-TM
Я не знаю, что произошло, но тесейчас Чави похож на человек которого у него есть Феррари, но он не умеет на нем водить.
Это нынешняя-то путалона - Феррари??? Тогда Хави - Михелс, Лобановский и Фергюсон в одном лице. :))
+2
-2
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Сергей Яскевич
У Атлетико столько же очков, сколько и у Барселоны + игра в запасе. Кроме того, 20 декабря матч с Альмерией, перед товарищеским матчем.
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