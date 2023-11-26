2023 год медленно подходит к концу, и до рождественского перерыва «Барселоне» осталось всего шесть матчей.

В центре внимания – важнейший поединок с «Порту», победа в котором обеспечит «Барсе» долгожданное место в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у обеих команд по 9 очков, и для того, чтобы вздохнуть с облегчением, каталонцы должны побеждать как можно раньше.

В расписании также лидеры Ла Лиги – «Жирона» и «Атлетико», который дышит в спину «Барсе», отставая всего на два очка.

Вот полный список оставшихся матчей:

🏠 дома против «Порту» - 28 ноября

🏠 дома против «Атлетико Мадрид» - 3 декабря

🏠 дома против «Жироны» - 10 декабря

✈️ выезд к «Антверпену» - 13 декабря

✈️ выезд к «Валенсии» - 16 декабря

🤝 товарищеский матч с мексиканской «Америкой» - 21 декабря

Как вы думаете, сколько очков каталонцам удастся набрать к концу декабря?