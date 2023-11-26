Самый сложный конец года – у «Барсы». В расписании лидеры Ла Лиги и битва за плей-офф ЛЧ
2023 год медленно подходит к концу, и до рождественского перерыва «Барселоне» осталось всего шесть матчей.
В центре внимания – важнейший поединок с «Порту», победа в котором обеспечит «Барсе» долгожданное место в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у обеих команд по 9 очков, и для того, чтобы вздохнуть с облегчением, каталонцы должны побеждать как можно раньше.
В расписании также лидеры Ла Лиги – «Жирона» и «Атлетико», который дышит в спину «Барсе», отставая всего на два очка.
Вот полный список оставшихся матчей:
🏠 дома против «Порту» - 28 ноября
🏠 дома против «Атлетико Мадрид» - 3 декабря
🏠 дома против «Жироны» - 10 декабря
✈️ выезд к «Антверпену» - 13 декабря
✈️ выезд к «Валенсии» - 16 декабря
🤝 товарищеский матч с мексиканской «Америкой» - 21 декабря
Как вы думаете, сколько очков каталонцам удастся набрать к концу декабря?
Да болельщикам глубоко пофиг, будет у руля команды "свой" Хави, или условный "чужой" Клоп (Зидан, Тен Хаг, Спалетти, Де Дзерби и т.д.), лишь бы он давал результат и команда ИГРАЛА, а не мучилась!
Вчера Вальекано не смогли обыграть,а сегодня "ничего сложного"
Если бы Барса не разменивалась бы на всяких Рексачей, Ферреров, Сетьенов, Куманов и др.., титулов в музее Ноу Камп было бы намного больше.