FC BARCELONA
Блог

Фото дня🔥🔥🔥 Как минимум 6 действующих игроков фотографировались c Месси, когда были еще детьми

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Удивительная демонстрации мощи академии «Барсы».

«Барселона» еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне. В среду каталонская команда обыграла «Шахтер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

В текущем сезоне «блауграна» провела 13 игр во всех турнирах, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью. В рамках Лиги чемпионов каталонцы выиграли все матчи.

Следующую игру «Барса» проведет 28 октября – команда Хави встретится с «Реалом» в Ла Лиге.

В составе нынешней команды играет сразу несколько воспитанников, с которыми Лео Месси фотографировался в совсем юном возрасте.

Назовете фамилии воспитанников? Кто первый даст все правильные ответы в комментариях - тот молодец😎

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Вау, прямо В Месси фотографировались! как они это сделали???!😎🔥
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stas610
Я тоже фоткался с Лео на Камп Ноу, за 20 евро с картонной копией
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Ответ predMBAPPE
Вау, прямо В Месси фотографировались! как они это сделали???!😎🔥
Заголовок звучит игриво, да.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reright18
Ответ predMBAPPE
Вау, прямо В Месси фотографировались! как они это сделали???!😎🔥
Если судить по положению рук на фото, то это может быть правдой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
med-a-lion
гави, фермин лопес, бальде (с братом видимо?), гиу(?), ямал, касадо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гави тигр🐯🐯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий