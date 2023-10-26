Фото дня🔥🔥🔥 Как минимум 6 действующих игроков фотографировались c Месси, когда были еще детьми

Удивительная демонстрации мощи академии «Барсы».

«Барселона» еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне. В среду каталонская команда обыграла «Шахтер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

В текущем сезоне «блауграна» провела 13 игр во всех турнирах, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью. В рамках Лиги чемпионов каталонцы выиграли все матчи.

Следующую игру «Барса» проведет 28 октября – команда Хави встретится с «Реалом» в Ла Лиге.

В составе нынешней команды играет сразу несколько воспитанников, с которыми Лео Месси фотографировался в совсем юном возрасте.

Назовете фамилии воспитанников? Кто первый даст все правильные ответы в комментариях - тот молодец😎