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👶 «Она еще ребенок. Все это слишком тяжело для нее». Пике подал в суд на журналиста после его слов о Кларе Чиа

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Испанский журналист Жорди Мартин обвинил новую девушку Жерара Пике в том, что она строит из себя жертву.

Эти слова настолько зацепили Пике и Чиа, что пара подала прошение о судебном запрете против Мартина, который назвал 23-летнюю девушку «незрелой».

«Она начала плакать и сказала, что у нее кружится голова, будто она жертва всего происходящего. Клара не может быть жертвой, ведь она вышла замуж! У нее полная голова противоречий... Я понимаю, что ей 23 года и она еще ребенок. Все это слишком тяжело для нее», - заявил журналист.

Отметим, что Жорди Мартин - один из главных поставщиков новостей, связанных с отношениями Клары и Жерара Пике. Журналист имеет личный контакт с Шакирой, поэтому одним из первых сообщал новости об отношениях пары.

2 комментария

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danya29
Журналисты это отдельный тип людей, которые после смерти сразу попадают в ад
+3
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+3
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Гласящий Истину!
А она симпатичная, эта Клара... Шакира понимает, что молодость никак не вернуть...
0
0
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