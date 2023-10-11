Жюль Кунде сменил аватар в соцсетях: теперь там фото антигероя одной из самых популярных манг в мире🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂

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«Жемчуг Дракона» - манга, созданная Акирой Ториямой, выходила в японском журнале Shonen Jump с 1984 по 1995 годы, и была издана компанией Shueisha в 42-х томах.

«Жемчуг дракона» считается одним из самых популярных и известных произведений в Японии и США. К 2007 году было продано более 150 млн копий манги.

Вегета антигерой этой манги и один из наиболее популярных героев сериала. Согласно голосованию среди японских фанатов в 2004 году, он второй по популярности персонаж «Жемчуга дракона».

Именно его изображение использует теперь в качестве аватара защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

Болельщики в комментариях шутят о похожести надежного французского защитника и героя манги: «Есть, спать, быть лучшим центральным защитником, повторить».