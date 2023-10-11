FC BARCELONA
Блог

Жюль Кунде сменил аватар в соцсетях: теперь там фото антигероя одной из самых популярных манг в мире🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂

Жюль Кунде Жюль Кунде
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Готовы к ликбезу?

«Жемчуг Дракона» - манга, созданная Акирой Ториямой, выходила в японском журнале Shonen Jump с 1984 по 1995 годы, и была издана компанией Shueisha в 42-х томах.

«Жемчуг дракона» считается одним из самых популярных и известных произведений в Японии и США. К 2007 году было продано более 150 млн копий манги.

Dragon Ball уже объяснил, почему Гоку и Вегета сильнее других сайянов - GameHubs.ru

Вегета антигерой этой манги и один из наиболее популярных героев сериала. Согласно голосованию среди японских фанатов в 2004 году, он второй по популярности персонаж «Жемчуга дракона».

Именно его изображение использует теперь в качестве аватара защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

Болельщики в комментариях шутят о похожести надежного французского защитника и героя манги: «Есть, спать, быть лучшим центральным защитником, повторить».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий