«Мне нравится смотреть на таких игроков». Беллингем вдохновляется экс-звездой «Барсы», но его выбор точно удивит
«Если бы я мог улучшить одну из составляющих своей игры сегодня, я бы хотел от природы хорошо владеть двумя ногами», – сказал Джуд Беллингем в беседе England Football.
«Мне очень нравится смотреть на таких игроков, как Усман Дембеле и другие, которые могут подавать угловые с обеих ног».
Эти слова могут удивить болельщиков «Барсы». За последние десятилетия у каталонцев было много талантливых амбидекстеров, но англичанин выбрал игрока, у которого есть проблемы с отношением к делу и стабильностью.
Скучаете по Дембеле в «Барсе»?
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