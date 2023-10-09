FC BARCELONA
Блог

«Мне нравится смотреть на таких игроков». Беллингем вдохновляется экс-звездой «Барсы», но его выбор точно удивит

Реал Мадрид Реал Мадрид
Усман Дембеле Усман Дембеле
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

«Если бы я мог улучшить одну из составляющих своей игры сегодня, я бы хотел от природы хорошо владеть двумя ногами», – сказал Джуд Беллингем в беседе England Football.

«Мне очень нравится смотреть на таких игроков, как Усман Дембеле и другие, которые могут подавать угловые с обеих ног».

Эти слова могут удивить болельщиков «Барсы». За последние десятилетия у каталонцев было много талантливых амбидекстеров, но англичанин выбрал игрока, у которого есть проблемы с отношением к делу и стабильностью.

The record of Dembélé that could break Bellingham in 2023

Скучаете по Дембеле в «Барсе»?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bekhruz B.B
И кто же эти другие амбидекстры. Что то кроме Усмана не знаю в Барсе амбидекстров.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Bekhruz B.B
И кто же эти другие амбидекстры. Что то кроме Усмана не знаю в Барсе амбидекстров.
Педро как минимум и отчасти Неймар
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serhat Guner
🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий