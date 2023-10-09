«Мне нравится смотреть на таких игроков». Беллингем вдохновляется экс-звездой «Барсы», но его выбор точно удивит

«Если бы я мог улучшить одну из составляющих своей игры сегодня, я бы хотел от природы хорошо владеть двумя ногами», – сказал Джуд Беллингем в беседе England Football.

«Мне очень нравится смотреть на таких игроков, как Усман Дембеле и другие, которые могут подавать угловые с обеих ног».

Эти слова могут удивить болельщиков «Барсы». За последние десятилетия у каталонцев было много талантливых амбидекстеров, но англичанин выбрал игрока, у которого есть проблемы с отношением к делу и стабильностью.

Скучаете по Дембеле в «Барсе»?